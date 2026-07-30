Hochzeitstag "Die Reimanns": Konny und Manu feiern 23 Jahre Ehe mit einer Reise in die Vergangenheit Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Konny und Manuela Reimann sind seit Juli 2003 verheiratet. Sie gaben sich damals in Las Vegas das Jawort. Bild: picture alliance / dpa | Georg Wendt

Seit 23 Jahren gehen Konny und Manu Reimann gemeinsam durchs Leben. Zum Hochzeitstag nehmen die TV-Auswanderer ihre Fans auf Instagram mit auf eine Reise voller Erinnerungen.

Für Konny Reimann und Manuela "Manu" Reimann gibt es in diesen Tagen gleich doppelten Grund zum Feiern. Das Ehepaar ist seit 23 Jahren verheiratet und blickt auf eine gemeinsame Geschichte zurück, die von Mut, Zusammenhalt und großen Entscheidungen geprägt ist. Auf Instagram lässt Manu ihre Follower:innen an diesem besonderen Tag teilhaben. In ihrer Story zeigt sie ein Foto aus dem Flugzeug: Gemeinsam mit Konny stößt sie mit einem Glas Sekt an, beide lächeln entspannt in die Kamera. Dazu schreibt sie: "Alles Gute zum Hochzeitstag für uns beide" sowie "23 Jahre Engelchen + Cowboy". Kurz darauf teilt sie dasselbe Bild noch einmal, diesmal begleitet von ihrem persönlichen Hochzeitssong "Forever And For Always" von Shania Twain.

4 Staffeln Willkommen bei den Reimanns Willkommen bei den Reimanns Die Auswanderer Konny und Manu Reimann geben exklusive Einblicke in ihr einzigartiges Leben auf Hawaii, wo das Ehepaar wie gewohnt mit viel Herzblut, Können und der ein oder anderen verrückten Idee eifrig bastelt und werkelt. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Auf dem Weg nach Dallas zu Sohn Jason Doch die beiden fahren nicht einfach in den Urlaub. Anschließend veröffentlicht Manu ein Foto aus dem Flugzeugfenster und verrät ihr Ziel:

Los geht's von Honolulu nach Dallas. Manuela Reimann

Dort wollen die Reimanns ihren Sohn Jason besuchen. Auch er denkt an den besonderen Tag seiner Eltern und gratuliert ihnen auf Instagram mit den Worten: "Alles Gute zum Hochzeitstag, Mama und Papa."

Vor 22 Jahren begann das größte Abenteuer ihres Lebens Nur knapp ein Jahr nach ihrer Hochzeit wagten Konny und Manu den Schritt, der ihr Leben für immer verändern sollte: Am 7. Juli 2004 wanderten sie gemeinsam mit ihren beiden Kindern Janina und Jason in die USA aus. Auch an diesen Tag erinnert Manu ihre Fans mit einem emotionalen Instagram-Beitrag.

Vor genau 22 Jahren, am 7. Juli 2004, begann unser größtes Abenteuer. Manuel Reimann

"Mit unseren beiden Teenagern Janina und Jason und jeweils zwei Koffern in der Hand haben wir Deutschland verlassen und sind in unser neues Zuhause nach Texas aufgebrochen", schreibt sie auf Instagram. Ein fertiges Traumhaus habe dort nicht auf sie gewartet, erinnert sich Manu. Stattdessen begann ihr neues Leben in einem Pick-up-Truck und einem Wohnwagen. Erst später konnten sich die Reimanns ihr erstes Haus kaufen. Insgesamt lebte die Familie elfeinhalb Jahre in Texas, bevor Konny und Manu im Dezember 2015 nach Hawaii zogen. Ihre Kinder blieben auf dem amerikanischen Festland, gründeten eigene Familien und machten die beiden inzwischen zu stolzen Großeltern von Kealan, Oliver, Charlie und Isla.

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Nicht nur der Hochzeitstag wird gefeiert Neben den Feierlichkeiten hat sich Manu Reimann noch einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Auf Instagram zeigt sie die Erweiterung ihres Tattoos. Aus den bisherigen Sternen ist durch feine Blätter und zarte Blumen ein neues Motiv entstanden. Zu den Bildern schreibt sie unter anderem:

Ich habe es endlich getan! Manuela Reimann

Weiter erklärt sie, dass genau diese Ergänzung ihrem Tattoo die Leichtigkeit und Natürlichkeit verleihe, die sie sich immer gewünscht habe. Mit dem Ergebnis zeigt sie sich rundum glücklich - auch wenn die Veränderung nichts mit ihrem Hochzeitstag zu tun hat.

Schon gesehen? Konny und Manu zieht es von Hawaii auf die Karibikinsel Barbados Ganze Folge Willkommen bei den Reimanns Die Reimanns erkunden Barbados Verfügbar auf Joyn Folge vom 09.11.2025 • 87 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen