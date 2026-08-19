Bye-bye Hawaii Neue Staffel "Willkommen bei den Reimanns": Konny Reimann und Frau Manu planen Umzug in die Karibik Aktualisiert: Vor 4 Stunden von pm, ai Die Reimanns freuen sich auf ihr neues Zuhause auf Barbados. Bild: Joyn / Kabel Eins

Palmenwechsel bei Konny und Manu Reimann. Hawaii war gestern, ihre Zukunft liegt auf Barbados. Joyn und Kabel Eins begleiten die Kult-Auswanderer in den kommenden Staffeln bei den Abenteuern in ihrer neuen Heimat.

Bye-bye Hawaii. Moin Karibik! Manu und Konny Reimann wagen einen weiteren Schritt auf der Weltkarte. Nach elf Jahren auf Hawaii und über 20 Jahren in den USA zieht es die beiden Kult-Auswanderer noch einmal weiter - ins nächste Paradies: Barbados! Auf der Karibikinsel wollen die Reimanns ihren nächsten großen Traum verwirklichen: Konny Island IV. In den neuen Staffeln von "Willkommen bei den Reimanns" packen sie die Umzugskartons und siedeln um auf die Trauminsel Barbados - ab Sonntag, 23. August, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.

4 Staffeln Willkommen bei den Reimanns Willkommen bei den Reimanns Die Auswanderer Konny und Manu Reimann geben exklusive Einblicke in ihr einzigartiges Leben auf Hawaii, wo das Ehepaar wie gewohnt mit viel Herzblut, Können und der ein oder anderen verrückten Idee eifrig bastelt und werkelt. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Typisch die Reimanns - Mammut-Aufgabe Umzug Ein leichtes Unterfangen wird der Umzug wohl eher nicht. Mehrere Tonnen Werkzeug aus Konnys Werkstatt und Manus Sammelleidenschaft machen die geplante Umsiedelung zum typischen Reimannschen XXL-Projekt. Schon die Suche nach einem Container für den Umzug gestaltet sich schwierig. Ob sie alles in einen großen Schiffs-Container mit 67 Kubikmeter Laderaum bekommen? Sportlich wird es allemal. Und du kannst all das miterleben. Los geht es mit der neuen Staffel von "Willkommen bei den Reimanns" bereits ab kommenden Sonntag, 23. August, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins sowie auf Joyn.

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