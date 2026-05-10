Saisonstart in Mainz "ZDF-Fernsehgarten" 2026: So war der Auftakt der Jubiläums-Saison mit Andrea Kiewel Veröffentlicht: Vor 45 Minuten von Julia W. Pünktlich zum Wonnemonat Mai geht es wieder los: "Fernsehgärtnerin" Andrea Kiewel läutet den Frühling und die neue Open-Air-Saison ein. Bild: ZDF / Marcus Höhn

Der "ZDF-Fernsehgarten" ist zurück! Zum Auftakt der Jubiläumssaison begrüßte Moderatorin Andrea Kiewel am Sonntag wieder zahlreiche Star-Gäste – und ergründete mit einem von ihnen das Geheimnis einer glücklichen Beziehung.

Den nächsten "ZDF-Fernsehgarten" gibt's am 17. Mai Sonntags ab 12 Uhr im kostenlosen ZDF-Livestream auf Joyn

Der "ZDF-Fernsehgarten" hat wieder seine Pforten geöffnet – und feiert in diesem Jahr einen ganz besonderen Meilenstein: das 40. Jubiläum! Zum Start begrüßte Moderatorin Andrea Kiewel an diesem Sonntag (10. Mai) wieder viele Promi-Gäste auf dem Mainzer Lerchenberg – unter ihnen auch Guido Maria Kretschmer.

Kretschmer verrät Geheimnis seiner langen Liebe Ihn fragte Kiewel nach dem Geheimnis einer langen, glücklichen Liebe. Er muss es wissen – immerhin ist der Modemacher seit über 40 Jahren mit seinem Partner Frank zusammen. "Ich hab’s gern stabil", erklärte der 60-Jährige. Ganz anders geht es offenbar der Moderatorin: Kiewel, die erst im vergangenen Jahr ihre Verlobung im "ZDF-Fernsehgarten" bekanntgegeben hatte, sagte augenzwinkernd mit Blick auf ihre Beziehung: "Ich bin Sternzeichen-Zwilling, ich werde schon wieder unruhig." Auf die Frage von "Kiwi" antwortete Kretschmer: "Ich glaube, viele Menschen vergessen ein bisschen, wenn sie geliebt haben am Anfang. Du musst immer ein bisschen Fan von dir selbst sein, aber viel mehr von dem, den du liebst."

Wenn du das ein Leben lang hältst, dann bist du immer begeistert. Guido Maria Kretschmer. im "ZDF-Fernsehgarten"

Für diese Antwort erntete Kretschmer nicht nur Applaus vom Publikum auf dem Lerchenberg, sondern auch Zustimmung von Andrea Kiewel. Die stellte fest: "So geht es mir mit meinem Team." Kiewel moderiert – mit kurzer Unterbrechung – seit 2000 den "ZDF-Fernsehgarten", der in diesem Jahr sein 40. Jubiläum feiert.

2025 war erfolgreichstes "ZDF-Fernsehgarten"-Jahr seit Langem Auch die Beziehung zwischen "ZDF-Fernsehgarten" und TV-Publikum gleicht einer langen – und allem Anschein nach glücklichen – Liebe: 2025 war laut Branchenmagazin "DWDL" mit einem durchschnittlichen Marktanteil von über 18 Prozent die erfolgreichste Saison seit über zehn Jahren. Ob die Liebe auch im Jubiläumsjahr anhält, wird sich noch zeigen. Neben Guido Maria Kretschmer waren zum Auftakt außerdem Vanessa Mai, die am Samstag noch bei "Schlag den Star" gewonnen hat, Beatrice Egli, Peggy March, Hugo Egon Balder und "Twins on Ice", "Deine Freunde", Marti Fischer sowie Stereoact & Lena Marie Engel mit dabei.

Alle 20 Sendetermine der Saison 2026 im Überblick 10. Mai: 40 Jahre Fernsehgarten

17. Mai: Schlagerparty

24. Mai: Koch-Battle

31. Mai: Bingo-Party

7. Juni: Vier Jahrzehnte-Mix

14. Juni: Fußball-Party

21. Juni: Discofox

28. Juni: Sommerparty

05. Juli: Urlaubs-Feeling

12. Juli: 90er Party

19. Juli: Mallorca

26. Juli: Family Battle

2. August: Rock im Garten

16. August: Italo-Schlager

23. August: Christmas Party

30. August: Schlagerparty

6. September: Männergarten

13. September: Bundesländer-Special

20. September: Oktoberfest

27. September: Saisonfinale