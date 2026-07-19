"Mallorca-Party" Buh-Rufe für Elton: Diese Aussage missfiel dem "ZDF-Fernsehgarten"-Publikum Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Julia W. Elton zog als Co-Moderator beim "ZDF-Fernsehgarten" schnell den Unmut des Publikums auf sich. Bild: Imago Images / Jan Huebner

Andrea Kiewel lud ihre "ZDF-Fernsehgarten"-Zuschauer:innen an diesem Sonntag (19. Juli) zur "Mallorca-Party". Neben zahlreichen Ballermann-Stars begrüßte "Kiwi" auch Elton als Co-Moderator – der gleich zu Beginn vom Publikum ausgebuht wurde. Was war da los?

Andrea Kiewel eröffnete den "ZDF-Fernsehgarten" am 19. Juli gemeinsam mit Elton, der in dieser "Mallorca-Party"-Ausgabe als Co-Moderator fungieren sollte. Gleich zu Beginn kam "Kiwi" auf das WM-Finale Spanien gegen Argentinien zu sprechen, das am Sonntagabend stattfinden wird.

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"Nicht nur Mallorca feiert heute Abend, ganz Spanien feiert", sagte Kiewel laut "t-online". "Und damit sind wir beim Ernst der Sache: Es geht um das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft." An ihren Co-Moderator gewandt, wollte "Kiwi" schließlich wissen, wer das Finalspiel am Sonntagabend gewinnen wird.

Buh-Rufe für Elton: "Ist mir doch egal" Elton berichtete, dass er in seiner innerfamiliären Tippgemeinschaft derzeit führe. "Ich habe am Anfang Argentinien als Weltmeister getippt", sagte er. "Ich glaube tatsächlich, dass Argentinien gewinnt." Dem Publikum auf dem Lerchenberg – dank "Mallorca-Ausgabe" voll auf Spanien geeicht – missfiel diese Antwort. Vonseiten der Zuschauer:innen ertönten Buh-Rufe, doch Kiewels Co-Moderator nahm es mit Humor. "Ist mir doch egal", rief Elton.

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Eine ähnliche Erfahrung machte vor wenigen Wochen auch "Bergdoktor" Hans Sigl, als er Andrea Kiewel als Co-Moderator beim "ZDF-Fernsehgarten" unterstützte. Der gebürtige Österreicher hatte zu einem möglichen WM-Match Österreich gegen Deutschland gesagt: "Wir werden euch liebevoll nach Hause schicken" – und kassierte dafür ebenfalls Buh-Rufe.

"Jetzt können alle buhen" Das Publikum auf dem Mainzer Lerchenberg verzieh Elton jedoch schnell. Und am Ende offenbarte sich dann auch Andrea Kiewel: "Jetzt können alle buhen: Ich bin für Argentinien." Dieser Buh-Aufforderung von "Kiwi" kamen die Zuschauer:innen auf dem Lerchenberg umgehend nach.