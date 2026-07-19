Fußball Wie lange kann das WM-Finale 2026 heute dauern? Spanien - Argentinien im kostenlosen Livestream und im Free-TV Aktualisiert: Vor 30 Minuten von Matthias Ondracek ran Fußball WM 2026: Kabinenparty mit Messi - Argentinien zelebriert Finaleinzug Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Wer kürt sich zum Weltmeister? Im Finale der WM 2026 trifft Europameister Spanien heute Abend auf Titelverteidiger Argentinien mit Superstar Lionel Messi. So siehst du das Spiel im kostenlosen Livestream und im Free-TV. Und: Wir zeigen, wie lange das Spiel heute dauern kann - in der regulären Spielzeit, bei Nachspielzeit und beim Elfmeter-Schießen.

Wann beginnt heute das WM-Finale 2026: Die Anstoßzeit für Spanien gegen Argentinien Am heutigen Sonntag, 19. Juli, steigt das Finale bei der Weltmeisterschaft 2026 zwischen Spanien und Argentinien. Die Partie findet in New York/New Jersey statt. Anpfiff im MetLife Stadium in East Rutherford ist heute Abend um 21:00 Uhr (deutscher Zeit).

Wo kannst du das Finale Spanien vs. Argentinien heute im kostenlosen Livestream sehen? Das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien wird heute Abend im kostenfreien ZDF-Livestream auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 19:30 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst.

Spanien - Argentinien heute live im Free-TV Das Finale zwischen Spanien und Argentinien wird heute Abend live im Free-TV im ZDF übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream auf Joyn - um 21 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 19:30 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Kathrin Müller-Hohenstein, als Experten sind Friederike "Fritzy" Kromp und Christian Streich mit dabei. Außerdem begleitet Jochen Breyer mit den beiden Weltmeistern Christoph Kramer und Per Mertesacker als Experten das Endspiel.

Spanien gegen Argentinien am Sonntag kostenlos ansehen Der Livestream startet um 19:30 Uhr

Wie lange kann das WM-Finale 2026 heute dauern? Das WM-Finale 2026 Spanien gegen Argentinien (Anpfiff heute Abend um 21:00 Uhr MESZ im MetLife Stadium) kann je nach Spielverlauf sogar bis nach Mitternacht dauern - oder bereits um 23:00 Uhr vorbei sein. Die reine Spielzeit teilt sich wie folgt auf: Reguläre Spielzeit (Entscheidung nach 90 Minuten): Das Spiel dauert inklusive der 15-minütigen Halbzeitpause und der üblichen Nachspielzeit (meist 5–10 Minuten pro Halbzeit) insgesamt ca. 115 bis 120 Minuten. Das Spiel wäre in diesem Fall gegen 23:00 Uhr deutscher Zeit beendet.

Mit Verlängerung (+30 Minuten): Steht es nach 90 Minuten unentschieden, folgt eine kurze Pause und zwei Halbzeiten à 15 Minuten. Inklusive Nachspielzeit verlängert sich der Abend um ca. 40 Minuten. Das Spiel endet dann gegen 23:40 Uhr deutscher Zeit.

Mit Elfmeterschießen: Bringt auch die Verlängerung keine Entscheidung, folgt das Elfmeterschießen. Dieses nimmt inklusive Auslosung und Durchführung nochmals etwa 15 bis 20 Minuten in Anspruch. Das Spiel wäre dann erst gegen 00:00 Uhr deutscher Zeit (Mitternacht) vorbei.

Hinweis zur Übertragung im Livestream und im TV: Das ZDF (im kostenlosen Joyn-Livestream) und MagentaTV übertragen das Spiel live. Sollte es zu einer Verlängerung und einem Elfmeterschießen kommen, verschieben sich die nachfolgenden Sendungen im Fernsehen entsprechend nach hinten. Zudem kann eine eventuell verlängerte Halbzeitshow im Stadion die Pause geringfügig beeinflussen.

WM-Finale 2026 heute Abend: Fakten zu Spanien vs. Argentinien Datum : Heute, Sonntag, 19. Juli

Anstoß : 21 Uhr

Ort : MetLife Stadium, East Rutherford (New York/New Jersey, USA)

Paarung : Spanien vs. Argentinien

Livestream : Joyn, Beginn des Livestreams: 19:30 Uhr (Vorberichte)

Live im Free-TV: ZDF

Wegen Messi: Argentinien träumt von der ersten Titelverteidigung seit 1962 Nicht nur Argentinien, sondern die ganze Fußball-Welt ist noch einmal im Lionel Messi-Wahn. Der vielfache Weltfußballer steigt bei seiner sechsten Weltmeisterschaft in völlig neue Dimensionen auf. Mit acht Toren führt der Argentinier die Torjägerliste zusammen mit dem Franzosen Kylian Mbappé an. Entsprechend euphorisiert sind die Südamerikaner. Der Traum von der Titelverteidigung lebt. Zum ersten Mal seit Brasilien in den Jahren 1958 und 1962 will das Team von Trainer Lionel Scaloni den WM-Pokal zweimal in Folge in die Höhe recken. Schier unglaublich sind die Comeback-Qualitäten, die die Argentinier bei dieser Weltmeisterschaft unter Beweis stellen. Gegen England drehten Messi und Co. erneut einen Rückstand erst in der Schlussphase. Bereits gegen die Schweiz im Viertelfinale und gegen Ägypten im Achtelfinale drehte der Titelverteidiger die Partie. Gegen die Nordafrikaner machte Argentinien ein 0:2 wett, gegen die "Eidgenossen" siegte der amtierende Weltmeister nach einem 0:1 mit 3:1 nach Verlängerung. Zuvor zwang Außenseiter Kap Verde den großen Favoriten ebenfalls in die Verlängerung, wo sich die Argentinier schließlich mit 3:2 durchsetzten.

Erst ein Gegentor! Spaniens Abwehr ist heute das Prunkstück Spanien bildet indes das Defensiv-Bollwerk der WM. Nur einmal musste Torhüter Unai Simón in den bisherigen sieben Partien hinter sich greifen. Mit einem 2:0-Sieg im Halbfinale schockte der Europameister den WM-Favoriten aus Frankreich. Das Trio Mbappé/Olise/Dembélé wurde entzaubert. Lediglich Belgien schaffte es beim 2:1 im Viertelfinale, die Iberer zu bezwingen. Zuvor blieb die Abwehr um Keeper Simón in sechs WM-Spielen in Folge ohne Gegentor – Rekord! Dabei ernteten die Spanier und Trainer Luis de la Fuente nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Kap Verde noch Kritik. Es folgte ein souveräner 4:0-Erfolg gegen Saudi-Arabien. Im letzten Vorrundenspiel schlugen die Spanier den zweimaligen Weltmeister Uruguay mit 1:0, im Sechzehntelfinale Geheimfavorit Österreich letztlich ungefährdet mit 3:0. Gelingt den Spaniern wie 2010 der ganz große Coup? Damals kürten sich die Iberer erstmals zum Weltmeister. Dem Titel ging seinerzeit ebenfalls der Gewinn der EM voraus. Aktuell ist der Europameister seit 37 Länderspielen ungeschlagen.

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zu den WM-Spielen heute auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn-App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Smartphone oder Tablet oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn-App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die WM-Spiele auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

Kostenlose Übertragung des WM-Finals Spanien - Argentinien heute auf dem PC verfolgen Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn heute Abend wieder für die WM-Übertragung genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.