Überraschende Äußerung
Dieses pikante Glücks-Geheimnis haben Andrea Kiewel und Florian Silbereisen gemeinsam
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Auch die größten Show-Profis vertrauen vor Live-Sendungen nicht nur auf ihre Routine und ihr Können, sondern sie haben auch Glücksbringer, die helfen sollen. Andrea Kiewel überraschte nun mit der Auswahl ihres Talismans.
"ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin "Kiwi" teilt Aberglauben mit Florian Silbereisen
Andrea "Kiwi" Kiewel und Florian Silbereisen sind seit vielen Jahren feste Größen im deutschen Fernsehen und echte Moderationsprofis. Sie präsentiert den "ZDF-Fernsehgarten", er die Show-Reihe "Die Feste mit Florian Silbereisen" in der ARD - zuletzt wieder das "Schlagerbooom Open Air" aus Kitzbühel.
Den "ZDF-Fernsehgarten" mit Andrea Kiewel hier live streamen
Klick dich am 2. August um 12 Uhr in den kostenlosen ZDF-Stream auf Joyn
Was viele aber überraschen dürfte, ist, dass die Show-Profis vor ihren Live-Auftritten beide auf den gleichen Glücksbringer setzen - eine rote Glücksunterhose.
In der jüngsten Ausgabe des "ZDF-Fernsehgartens" verriet Kiewel, als es um abergläubische Angewohnheiten ging, worauf sie persönlich setzt. "Ins Flugzeug immer zuerst mit rechts - und wenn's ganz, ganz wichtig ist, den roten Glücksschlüpfer", sagte die Moderatorin laut "Merkur".
Florian Silbereisens rote "Glücks-Büx" ist bereits Kult
Eben jene rote Glücksunterhose - die "Glücks-Büx" - genießt durch Florian Silbereisen bereits Kultstatus. Schon vor vielen Jahren hatte er verraten, dass vor der Moderation seiner Shows dieses Kleidungsstück bei ihm nicht fehlen darf. Und auch vor wenigen Wochen bestätigte er dies noch mal im Interview mit der Münchner "Abendzeitung". Dort beschrieb er seine Rituale vor einer Show wie dem "Schlagerbooom Open Air" genau.
"Nach der letzten Probe esse ich eine Kleinigkeit, gegen 18 Uhr lege ich mich eine Stunde schlafen", schilderte der 44-Jährige. "Um 19 Uhr kommt Sylvia, die Maskenbildnerin, gegen 19:20 Uhr sehe ich halbwegs ordentlich aus. Danach mache ich Liegestütze, um ein bisschen hochzufahren. Anschließend schlüpfe ich in meine rote Glücksunterhose und den Anzug und dann geht's Richtung Bühne."
Und noch etwas verriet der Moderator: "Kurz bevor die Show beginnt, spreche ich ein Gebet, und schon heißt es: raus und loslegen!"
Auch hier kannst du Andrea Kiewel erleben
Mehr über Andrea Kiewel
Verlobt seit Juni 2025
Andrea Kiewel: Würde sie live im "ZDF-Fernsehgarten" heiraten?
Mit eisernem Willen
Zehn Kilo abgenommen: Andrea Kiewel schwärmt über "Blutwerte wie mit 30"
"Ich renne um mein Leben"
"Renne um mein Leben": Kiewel spricht über ihr Leben in Israel
Moderatorin saß fest
Andrea Kiewel: So schafft sie es nach Deutschland zum "ZDF-Fernsehgarten"
Mehr entdecken
Neue Lebensphase
"Besten Hormone": Maite Kelly spricht ganz persönlich über die Menopause
TV-Show
"Sommer-Spaß mit Andy Borg": Diese Stefanie-Hertel-Szene bleibt geheim
Große Gefühle im Schlager-TV
Bei "Sommer-Spaß mit Andy Borg": "Immer wieder sonntags"-Star Stefan Mross bricht in Tränen aus
Neuer Blick auf das Leben
"Habe Angst vor dem Tod verloren": Johann Lafer spricht über seine Krebs-Erkrankung
Porträt
Andy Borg privat: So lebt der Schlager-Star mit Frau und Kindern
"We love you"
"ZDF-Fernsehgarten": Andrea Kiewel reagiert auf CSD-Anschlag