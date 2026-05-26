Schwer verdaulich "Bitte nicht schauen. Es war schlimm": Wettert Nelson Müller gegen ZDF-Kochshow? Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Nelson Müller war erneut im "ZDF-Fernsehgarten" zu Gast und riet überraschend von einer anderen Sendung ab. Bild: BOBO

Mit der "Küchenschlacht XXL" steht im ZDF am Mittwoch wieder ein kulinarischer Wettbewerb von Hobbyköch:innen gegen Küchen-Profis an. Überraschend kommt da die Aufforderung von Nelson Müller, nicht einzuschalten.

"Die Küchenschlacht XXL" - Nelson Müller rät überraschend: "Bitte nicht schauen" Hobbyköch:innen gegen Profis - im ZDF steigt am Mittwochabend (27. Mai, 20:15 Uhr) zum dritten Mal "Die Küchenschlacht XXL". Ein Team aus drei leidenschaftlichen Freizeitköch:innen fordert diesmal die Expert:innen Nelson Müller, Viktoria Fuchs und Mario Kotaska heraus. Moderiert wird die Sendung von Köchin Zora Klipp. Thema war die Primetime-Show auch am Sonntag im "ZDF-Fernsehgarten" mit Andrea Kiewel. Denn dort waren mit Nelson Müller und Zora Klipp zwei der Protagonist:innen der "Küchenschlacht XXL" zu Gast. Und auch Starkoch Johann Lafer, ein "Küchenschlacht"-Experte der ersten Stunde, war da. Er bewertete im "ZDF-Fernsehgarten" die Gerichte, die Müller gemeinsam mit Moderatorin Sonya Kraus und Klipp mit Comedian Özcan Coşar auf dem Mainzer Lerchenberg zauberten.

"Die Küchenschlacht XXL" am 27. Mai um 20:15 Uhr im ZDF Hier kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn anschauen

"Ich war auch dabei, es war schlimm" Lafer warb dabei für das Format: "Das ist eine megaspannende Sendung, weil die Hobbyköchinnen und Hobbyköche wirklich im Vorfeld extrem trainieren, und sich Mega-Dinge einfallen lassen", betonte er. "Es ist für uns Köche sehr, sehr schwer, da mitzuhalten und mit denen zu konkurrieren", so Lafer. Er würde dringend empfehlen, einzuschalten. Doch da meldete sich überraschend Nelson Müller zu Wort - und widersprach. "Ich weiß nicht - bitte nicht schauen", sagte er. Seine Begründung für den unerwarteten Einwand: "Ich war auch dabei, es war schlimm."

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Nelson Müller: "Ich brauche einen Psychologen" Offensichtlich haben die Hobbyköch:innen es den Profis wirklich nicht leicht gemacht. "Ich brauche tatsächlich nach diesen ganzen Sendungen einen Psychologen. Es ist schon hart", erklärte Nelson Müller sein mit Sicherheit nicht ernst gemeintes Abraten vom Einschalten. Johann Lafer jedenfalls ließ keinen Zweifel daran, dass die Zuschauer:innen bei der "Küchenschlacht XXL" voll auf ihre Kosten kommen werden: "Wir freuen uns ehrlich alle sehr auf diese Sendung", hob er hervor.