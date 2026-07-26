"Family Battle" "Mama arbeitet am Pool": Andrea Kiewel teilt im "ZDF-Fernsehgarten" lustige Anekdote Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Julia W. Welchen Job seine Mutter tatsächlich ausübt, hat Andrea Kiewels jüngster Sohn offenbar lange nicht verstanden. Bild: Imago Images / STAR-MEDIA

Beim "ZDF-Fernsehgarten" stand am 26. Juli ganz das Thema Familie im Mittelpunkt. Moderatorin Andrea Kiewel nutzt die Gelegenheit für eine persönliche Anekdote von ihrem Sohn.

In der aktuellen Ausgabe des "ZDF-Fernsehgartens" gab Andrea Kiewel einen privaten Einblick in ihr Familienleben. Anlass war das Sendungsmotto "Family Battle", bei dem unter anderem Frauke Ludowig mit ihrer Tochter Nele, Patricia Kelly mit ihrem Sohn Iggi Kelly sowie Stefanie Hertel und Johanna Mross zu Gast waren. Die Gespräche über das Aufwachsen mit prominenten Eltern erinnerten Kiewel offenbar an eine Anekdote ihres jüngsten Sohnes …

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"Mama arbeitet am Pool" "Mein Jüngster ist ja in die Waldorfschule gegangen, jetzt ist er inzwischen 24 und studiert Politik", sagte die Moderatorin in der Live-Sendung laut "Focus". Anschließend berichtete sie von einem gemeinsamen Spaziergang durch Mainz, bei dem sie von einer Passantin um ein Autogramm gebeten wurde. Ihr damals noch kleiner Sohn habe nicht verstanden, warum seine Mutter überhaupt erkannt wurde. Mit einem Lachen ergänzte Kiewel: "Noch mit 14 schrieb er im Schulaufsatz: 'Meine Mama arbeitet am Pool'." Ganz falsch lag er damit nicht: Der Pool, in dem "Kiwi" kürzlich selbst baden ging, ist ein festes Element der "ZDF-Fernsehgarten"-Kulisse.

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Nele Ludowig berichtet von ihrer Promi-Kindheit Auch ihre "Kiwis" Gäste schilderten ihre Erfahrungen als Kinder prominenter Persönlichkeiten. Nele Ludowig etwa erklärte, ihre Mutter habe sie und ihre Schwester lange aus der Öffentlichkeit herausgehalten: "Mama hat das relativ gut von uns weggehalten und wir haben das erst realisiert, als wir älter waren. Also eigentlich sind wir ganz normal aufgewachsen." Ähnlich äußerte sich Iggi Kelly. "Wir sind normal zur Schule gegangen, bei uns war auch alles normal", sagte er. Erst mit dem Comeback der Kelly Family sei die Bekanntheit der Familie im Alltag stärker spürbar geworden: "Beim Comeback vor ein paar Jahren hat man es schon gemerkt, wenn dann auf einmal 40 Arenen voll sind."