Hitze auf dem Lerchenberg Mitten im "ZDF-Fernsehgarten": Moderatorin Andrea Kiewel geht baden Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Julia W. Andrea Kiewel hat beim "ZDF-Fernsehgarten" immer wieder mit hohen Temperaturen zu kämpfen. Bild: Imago Images / STAR-MEDIA

Eigentlich stand der "ZDF-Fernsehgarten" an diesem Sonntag, den 21. Juni, unter dem Motto "Disco-Fox". Zum inoffiziellen Motto wurde dann jedoch die Hitze. Andrea Kiewel zog kurzerhand die Reißleine - und sprang samt Klamotten ins Wasser.

Der Sommer hatte an diesem Sonntag weite Teile von Deutschland fest im Griff – auch den Mainzer Lerchenberg. Als der "ZDF-Fernsehgarten" am 21. Juni um 12 Uhr seine Pforten öffnete, herrschten bereits 30 Grad. Für Moderatorin Andrea Kiewel, ihre prominenten Gäst:innen und das Publikum eine echte Belastungsprobe.

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"Kiwi" kühlt sich ab Nach rund 40 Minuten Sendung wurde es der Moderatorin dann offenbar zu viel. "Ich bin neidisch, ich will auch reinfallen", sagte sie laut "Focus" zu ihren Gästen, die auf SUPs durch den "Fernsehgarten"-Pool paddelten. "Kiwi" zählte noch kurz alle Gegenargumente auf (Gibt es ein frisches Kleid? Wie sehen dann die Haare aus?), ergab sich dann aber dem kollektiven Ruf aus dem Publikum – und sprang kurzerhand ins Wasser.

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Kiewel überredete noch einen ihrer Gäste, auch in den Pool zu hüpfen. Dann wurde erst einmal ein paar Minuten geplantscht, bis man ihr das Mikrofon reichte und sie aus dem Pool heraus weiter moderierte.

Kiewel moderiert mit Handtuch auf dem Kopf weiter Das "Fernsehgarten"-Team war laut Kiewel darauf vorbereitet, dass sie in den Pool springen würde – allerdings sollte das wohl erst zum Ende der Sendung passieren, nicht mittendrin. Den Rest der Sendung moderierte Andrea Kiewel schließlich mit einem Handtuch-Turban auf dem Kopf. "Ich habe es nicht geschafft, mich so schnell umzuziehen", sagte sie. Auch wenn der "ZDF-Fernsehgarten" durch die Pool-Action kurz ins Stocken kam: Spontan-Aktionen wie diese sind das, was Live-Sendungen ausmachen. Und wer könnte es Kiewel bei diesen Temperaturen verdenken?

Weitere Sendetermine der "ZDF-Fernsehgarten"-Saison 2026 28. Juni: Sommerparty

05. Juli: Urlaubs-Feeling

12. Juli: 90er Party

19. Juli: Mallorca

26. Juli: Family Battle

2. August: Rock im Garten

16. August: Italo-Schlager

23. August: Christmas Party

30. August: Schlagerparty

6. September: Männergarten

13. September: Bundesländer-Special

20. September: Oktoberfest

27. September: Saisonfinale