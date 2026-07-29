Überraschende Äußerung Pikanter Talisman: Dieses Glücks-Geheimnis teilt Andrea Kiewel mit Florian Silbereisen Aktualisiert: Vor 4 Stunden von C3 Newsroom "ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel (l.) hat überraschend verraten, welches Ritual sie mit Florian Silbereisen (r.) teilt. Bild: picture alliance / BoKo pictures | Boris Korpak, Geisler-Fotopress | Nicole Kubelka

Auch die größten Show-Profis vertrauen vor Live-Sendungen nicht nur auf ihre Routine und ihr Können, sondern sie haben auch Glücksbringer, die helfen sollen. Andrea Kiewel überraschte nun mit der Auswahl ihres Talismans.

"ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin "Kiwi" teilt Aberglauben mit Florian Silbereisen Andrea "Kiwi" Kiewel und Florian Silbereisen sind seit vielen Jahren feste Größen im deutschen Fernsehen und echte Moderationsprofis. Sie präsentiert den "ZDF-Fernsehgarten", er die Show-Reihe "Die Feste mit Florian Silbereisen" in der ARD - zuletzt wieder das "Schlagerbooom Open Air" aus Kitzbühel.

Den "ZDF-Fernsehgarten" mit Andrea Kiewel hier live streamen Bald verfügbar Sonntag, 02.08. 12:00 Uhr • ZDF-Fernsehgarten Klick dich am 2. August um 12 Uhr in den kostenlosen ZDF-Stream auf Joyn Verfügbar auf Joyn 120 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Was viele aber überraschen dürfte, ist, dass die Show-Profis vor ihren Live-Auftritten beide auf den gleichen Glücksbringer setzen - eine rote Glücksunterhose. In der jüngsten Ausgabe des "ZDF-Fernsehgartens" verriet Kiewel, als es um abergläubische Angewohnheiten ging, worauf sie persönlich setzt. "Ins Flugzeug immer zuerst mit rechts - und wenn's ganz, ganz wichtig ist, den roten Glücksschlüpfer", sagte die Moderatorin laut "Merkur".

Florian Silbereisens rote "Glücks-Büx" ist bereits Kult Eben jene rote Glücksunterhose - die "Glücks-Büx" - genießt durch Florian Silbereisen bereits Kultstatus. Schon vor vielen Jahren hatte er verraten, dass vor der Moderation seiner Shows dieses Kleidungsstück bei ihm nicht fehlen darf. Und auch vor wenigen Wochen bestätigte er dies noch mal im Interview mit der Münchner "Abendzeitung". Dort beschrieb er seine Rituale vor einer Show wie dem "Schlagerbooom Open Air" genau. "Nach der letzten Probe esse ich eine Kleinigkeit, gegen 18 Uhr lege ich mich eine Stunde schlafen", schilderte der 44-Jährige. "Um 19 Uhr kommt Sylvia, die Maskenbildnerin, gegen 19:20 Uhr sehe ich halbwegs ordentlich aus. Danach mache ich Liegestütze, um ein bisschen hochzufahren. Anschließend schlüpfe ich in meine rote Glücksunterhose und den Anzug und dann geht's Richtung Bühne." Und noch etwas verriet der Moderator: "Kurz bevor die Show beginnt, spreche ich ein Gebet, und schon heißt es: raus und loslegen!"