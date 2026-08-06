Programmänderung "ZDF-Fernsehgarten": Darum fällt die Live-Show mit Andrea Kiewel diese Woche aus Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Am 9. August muss Andrea Kiewel mit dem "ZDF-Fernsehgarten" pausieren – Grund dafür ist eine große Open-Air-Produktion auf dem Mainzer Lerchenberg. Bild: BOBO

Fans des "ZDF-Fernsehgartens" müssen sich am Sonntag auf eine besondere Programmänderung einstellen. Statt der gewohnten Live-Ausgabe mit Andrea Kiewel übernimmt eine Jubiläums-Sondersendung den Sendeplatz.

Am Sonntag müssen sich Fans des "ZDF-Fernsehgartens" auf eine ungewöhnliche Änderung einstellen. Statt der gewohnten Live-Show erwartet die Zuschauer ein anderes Programm. Der Grund dafür liegt direkt auf dem Mainzer Lerchenberg. Der Mainzer Lerchenberg verwandelt sich in diesen Tagen in eine große Open-Air-Bühne. Deshalb müssen Fans des "ZDF-Fernsehgartens" am Sonntag, 9. August, auf die gewohnte Live-Ausgabe mit Andrea Kiewel verzichten. Doch ganz ohne Unterhaltung bleibt der Sendeplatz nicht.

Im Livestream auf Joyn "ZDF-Fernsehgarten": Sonntags ab 12 Uhr kostenlos streamen

Große Open-Air-Produktion verändert das Programm Hinter der Programmänderung steckt eine aufwendige Produktion: Die "Giovanni Zarrella Show" wird erstmals als großes Open-Air-Event auf dem Gelände des "ZDF-Fernsehgartens" aufgezeichnet. Die Dreharbeiten finden bereits am 7. und 8. August statt. Dadurch kann das Gelände nicht rechtzeitig für die beliebte Sonntagssendung umgebaut werden. Eine reguläre Live-Ausgabe ist deshalb in dieser Woche nicht möglich.

Live auf Joyn: "ZDF-Fernsehgarten" Bald verfügbar Sonntag, 09.08. 12:00 Uhr • ZDF-Fernsehgarten Das Quiz Verfügbar auf Joyn 120 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Giovanni Zarrella feiert Sommerparty unter freiem Himmel Am 8. August lädt Giovanni Zarrella ab 19.30 Uhr zu einer dreistündigen Sommerparty ein. Mit dabei sind unter anderem Vanessa Mai, Kerstin Ott und Semino Rossi. Wer schon vor der eigentlichen Show dabei sein möchte, bekommt ebenfalls die Gelegenheit dazu: Bereits am 7. August findet eine öffentliche Generalprobe statt, bei der Fans die Entstehung der Produktion hautnah verfolgen können.

Ersatzprogramm mit Andrea Kiewel Ganz auf Andrea Kiewel müssen Zuschauer am Sonntag trotzdem nicht verzichten. Statt des gewohnten Live-"Fernsehgartens" zeigt das ZDF ab 12 Uhr die Sonderausgabe "Das Quiz". Darin blickt der Sender auf vier Jahrzehnte "ZDF-Fernsehgarten" zurück. Andrea Kiewel tritt in sieben Spielrunden gegen prominente Gäste wie Janine Kunze und Vincent Gross an. Joachim Llambi übernimmt dabei die Rolle des Schiedsrichters.

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