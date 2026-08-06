Programmänderung
"ZDF-Fernsehgarten": Darum fällt die Live-Show mit Andrea Kiewel diese Woche aus
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Fans des "ZDF-Fernsehgartens" müssen sich am Sonntag auf eine besondere Programmänderung einstellen. Statt der gewohnten Live-Ausgabe mit Andrea Kiewel übernimmt eine Jubiläums-Sondersendung den Sendeplatz.
Am Sonntag müssen sich Fans des "ZDF-Fernsehgartens" auf eine ungewöhnliche Änderung einstellen. Statt der gewohnten Live-Show erwartet die Zuschauer ein anderes Programm. Der Grund dafür liegt direkt auf dem Mainzer Lerchenberg.
Der Mainzer Lerchenberg verwandelt sich in diesen Tagen in eine große Open-Air-Bühne. Deshalb müssen Fans des "ZDF-Fernsehgartens" am Sonntag, 9. August, auf die gewohnte Live-Ausgabe mit Andrea Kiewel verzichten. Doch ganz ohne Unterhaltung bleibt der Sendeplatz nicht.
Im Livestream auf Joyn
Große Open-Air-Produktion verändert das Programm
Hinter der Programmänderung steckt eine aufwendige Produktion: Die "Giovanni Zarrella Show" wird erstmals als großes Open-Air-Event auf dem Gelände des "ZDF-Fernsehgartens" aufgezeichnet.
Die Dreharbeiten finden bereits am 7. und 8. August statt. Dadurch kann das Gelände nicht rechtzeitig für die beliebte Sonntagssendung umgebaut werden. Eine reguläre Live-Ausgabe ist deshalb in dieser Woche nicht möglich.
Live auf Joyn: "ZDF-Fernsehgarten"
Das Quiz
Giovanni Zarrella feiert Sommerparty unter freiem Himmel
Am 8. August lädt Giovanni Zarrella ab 19.30 Uhr zu einer dreistündigen Sommerparty ein. Mit dabei sind unter anderem Vanessa Mai, Kerstin Ott und Semino Rossi.
Wer schon vor der eigentlichen Show dabei sein möchte, bekommt ebenfalls die Gelegenheit dazu: Bereits am 7. August findet eine öffentliche Generalprobe statt, bei der Fans die Entstehung der Produktion hautnah verfolgen können.
Ersatzprogramm mit Andrea Kiewel
Ganz auf Andrea Kiewel müssen Zuschauer am Sonntag trotzdem nicht verzichten. Statt des gewohnten Live-"Fernsehgartens" zeigt das ZDF ab 12 Uhr die Sonderausgabe "Das Quiz".
Darin blickt der Sender auf vier Jahrzehnte "ZDF-Fernsehgarten" zurück. Andrea Kiewel tritt in sieben Spielrunden gegen prominente Gäste wie Janine Kunze und Vincent Gross an. Joachim Llambi übernimmt dabei die Rolle des Schiedsrichters.
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Schon eine Woche später geht es weiter
Lange dauert die Pause allerdings nicht. Bereits am 16. August kehrt der "ZDF-Fernsehgarten" wieder mit einer regulären Live-Ausgabe auf den Bildschirm zurück. Bis dahin sorgt die Jubiläumssaison mit dem besonderen Quiz-Special für einen kleinen Vorgeschmack auf das nächste Sonntagsevent.
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