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"We love you"

Ungewöhnlicher "ZDF-Fernsehgarten"-Auftakt: Andrea Kiewels rührende Worte für die Opfer des CSD-Anschlags

Aktualisiert:

von C3 Newsroom

Mit einer Ansprache an die Betroffenen des CSD-Anschlags in Berlin eröffnete Andrea Kiewel heute den "Fernsehgarten".

Bild: Imago Images / BOBO

Heute kam es zu einem ungewöhnlich ernsten Auftakt im "ZDF-Fernsehgarten": Andrea Kiewel wandte sich gleich zu Beginn der Live-Sendung mit einer emotionalen Botschaft an die Opfer des CSD-Anschlags.

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Sonntag, 02.08. 12:00 Uhr • ZDF-Fernsehgarten

Nächsten Sonntag: Fernsehgarten Folge 668

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Eigentlich sollte es heute im "ZDF-Fernsehgarten" neben Musik, guter Laune und Sommerstimmung vor allem um das Motto "Family Battle" gehen. Doch an diesem Sonntag war alles anders: Moderatorin Andrea Kiewel eröffnete die Live-Sendung mit einer bewegenden Botschaft an die Opfer des mutmaßlichen Anschlags beim Christopher Street Day (CSD) in Berlin.

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"Wir sind in Gedanken bei euch"

Noch bevor die ersten Star-Gäste begrüßt wurden, richtete sich Andrea Kiewel direkt an die Zuschauer:innen, sprach den Betroffenen des Anschlags beim Berliner CSD ihr Mitgefühl aus und teilte ihnen mit: "Wir sind in Gedanken bei euch". Die rührende Botschaft beendete sie mit den Worten: "We love you." Erst danach startete "Kiwi" das Unterhaltungsprogramm des "ZDF-Fernsehgartens" für den heutigen Sonntag.

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Ein Todesopfer beim CSD-Anschlag in Berlin

Auslöser der ungewöhnlich ernsten Eröffnung der beliebten Show war der mutmaßliche Anschlag beim CSD in Berlin am Samstagabend. Nach Angaben der Ermittler:innen fuhr ein Transporter in eine Menschenmenge am Rande des CSD. Eine Frau starb, mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt.

Ungewöhnlicher "ZDF-Fernsehgarten"-Moment

Dass Andrea Kiewel den "ZDF-Fernsehgarten" mit einer ernsten Botschaft eröffnet, ist ungewöhnlich. Die Moderatorin zeigte sich sichtlich erschüttert über die Ereignisse in Berlin. Erst nach einer Schweigeminute kehrte auf dem Mainzer Lerchenberg langsam die gewohnte "Fernsehgarten"-Atmosphäre zurück.

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