"We love you" Ungewöhnlicher "ZDF-Fernsehgarten"-Auftakt: Andrea Kiewels rührende Worte für die Opfer des CSD-Anschlags Aktualisiert: Vor 17 Minuten von C3 Newsroom Mit einer Ansprache an die Betroffenen des CSD-Anschlags in Berlin eröffnete Andrea Kiewel heute den "Fernsehgarten". Bild: Imago Images / BOBO

Heute kam es zu einem ungewöhnlich ernsten Auftakt im "ZDF-Fernsehgarten": Andrea Kiewel wandte sich gleich zu Beginn der Live-Sendung mit einer emotionalen Botschaft an die Opfer des CSD-Anschlags.

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Eigentlich sollte es heute im "ZDF-Fernsehgarten" neben Musik, guter Laune und Sommerstimmung vor allem um das Motto "Family Battle" gehen. Doch an diesem Sonntag war alles anders: Moderatorin Andrea Kiewel eröffnete die Live-Sendung mit einer bewegenden Botschaft an die Opfer des mutmaßlichen Anschlags beim Christopher Street Day (CSD) in Berlin.

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"Wir sind in Gedanken bei euch" Noch bevor die ersten Star-Gäste begrüßt wurden, richtete sich Andrea Kiewel direkt an die Zuschauer:innen, sprach den Betroffenen des Anschlags beim Berliner CSD ihr Mitgefühl aus und teilte ihnen mit: "Wir sind in Gedanken bei euch". Die rührende Botschaft beendete sie mit den Worten: "We love you." Erst danach startete "Kiwi" das Unterhaltungsprogramm des "ZDF-Fernsehgartens" für den heutigen Sonntag.

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Ein Todesopfer beim CSD-Anschlag in Berlin Auslöser der ungewöhnlich ernsten Eröffnung der beliebten Show war der mutmaßliche Anschlag beim CSD in Berlin am Samstagabend. Nach Angaben der Ermittler:innen fuhr ein Transporter in eine Menschenmenge am Rande des CSD. Eine Frau starb, mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt.