zur Joyn Startseite
Zur Behind The Screens Startseite

"Schlagerparty"

"Was sitzt die am Klavier?": "ZDF-Fernsehgarten"-Auftritt von Maite Kelly sorgt für Spott

Aktualisiert:

von Julia W.

Pünktlich zum Wonnemonat Mai geht es wieder los: "Fernsehgärtnerin" Andrea Kiewel läutet den Frühling und die neue Open-Air-Saison ein.

Bild: ZDF / Marcus Höhn

"Schlagerparty" im "ZDF-Fernsehgarten": Am 17. Mai lud Andrea Kiewel die Zuschauer:innen unter diesem beliebten Motto wieder auf den Lerchenberg. Natürlich durften dabei auch Schlagerstars nicht fehlen. Unter ihnen: Maite Kelly – die mit ihrer Performance allerdings für Irritationen sorgte.

Den nächsten "ZDF-Fernsehgarten" gibt's am 24. Mai

Schlagerstar Maite Kelly eröffnete an diesem Sonntag die neueste Ausgabe des "ZDF-Fernsehgartens" unter dem Motto "Schlagerparty". Die Sängerin präsentierte ihren Titel "Ein Kuss in Paris" – stilecht für einen Chanson am Klavier sitzend. Eigentlich eine schöne Inszenierung – wenn in jenem Song denn ein Klavier zu hören gewesen wäre …

"Was hockt die Kelly da am Klavier?"

Denn "Ein Kuss in Paris" ist kein französischer Chanson, sondern ein typischer Pop-Schlager, der mit Elektro-Beats und Synthesizern arbeitet. Wie im "ZDF-Fernsehgarten" üblich, wurde der Song im Vollplayback performt – dass Kelly dabei jedoch an einem Klavier saß, obwohl von diesem Instrument in der Aufnahme nichts zu hören war, empfanden manche Zuschauer:innen als seltsam.

Auf der Plattform X machten sich viele Nutzer:innen schnell über die Szene lustig. "Was hockt die Kelly da am Klavier?", schrieb ein User. Ein anderer: "Klavier kommt doch gar nicht vor in dem Song." Auch über Kellys Spiel selbst wurde gespottet. "Maite Schatz, wenn du Klavier fakest, dann auch zur Melodie", schrieb ein weiterer Fan.

"Schlagerparty": Diese Gäste waren dabei

Neben Maite Kelly standen in der zweiten Ausgabe des "ZDF-Fernsehgartens" 2026 unter anderem auf der Bühne:

  • Hansi Hinterseer,

  • Bernhard Brink,

  • Ella Endlich,

  • Anna-Maria Zivkov,

  • Olaf Berger,

  • Mark Keller,

  • die Schlagerband Fantasy und

  • Musik-Comedian Tiroler Schmäh

Für die kulinarischen Momente sorgte Sally Özcan.

Zudem griff die Show das Finale des "Eurovision Song Contest" vom Vorabend auf, bei dem Sarah Engels für Deutschland auf dem drittletzten Platz landete.

Wie die einzelnen Länder im ESC-Finale 2026 abgeschnitten haben, erfährst du hier.

Kommende Sendetermine der Saison 2026 im Überblick

  • 24. Mai: Koch-Battle

  • 31. Mai: Bingo-Party

  • 7. Juni: Vier Jahrzehnte-Mix

  • 14. Juni: Fußball-Party

  • 21. Juni: Discofox

  • 28. Juni: Sommerparty

  • 05. Juli: Urlaubs-Feeling

  • 12. Juli: 90er Party

  • 19. Juli: Mallorca

  • 26. Juli: Family Battle

  • 2. August: Rock im Garten

  • 16. August: Italo-Schlager

  • 23. August: Christmas Party

  • 30. August: Schlagerparty

  • 6. September: Männergarten

  • 13. September: Bundesländer-Special

  • 20. September: Oktoberfest

  • 27. September: Saisonfinale

Schalte am 24. Mai 2026 ein!

Mehr entdecken