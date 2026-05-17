"Schlagerparty" im "ZDF-Fernsehgarten": Am 17. Mai lud Andrea Kiewel die Zuschauer:innen unter diesem beliebten Motto wieder auf den Lerchenberg. Natürlich durften dabei auch Schlagerstars nicht fehlen. Unter ihnen: Maite Kelly – die mit ihrer Performance allerdings für Irritationen sorgte.

Schlagerstar Maite Kelly eröffnete an diesem Sonntag die neueste Ausgabe des " ZDF- Fernsehgartens" unter dem Motto "Schlagerparty". Die Sängerin präsentierte ihren Titel "Ein Kuss in Paris" – stilecht für einen Chanson am Klavier sitzend. Eigentlich eine schöne Inszenierung – wenn in jenem Song denn ein Klavier zu hören gewesen wäre …

"Was hockt die Kelly da am Klavier?"

Denn "Ein Kuss in Paris" ist kein französischer Chanson, sondern ein typischer Pop-Schlager, der mit Elektro-Beats und Synthesizern arbeitet. Wie im "ZDF-Fernsehgarten" üblich, wurde der Song im Vollplayback performt – dass Kelly dabei jedoch an einem Klavier saß, obwohl von diesem Instrument in der Aufnahme nichts zu hören war, empfanden manche Zuschauer:innen als seltsam.

Auf der Plattform X machten sich viele Nutzer:innen schnell über die Szene lustig. "Was hockt die Kelly da am Klavier?", schrieb ein User. Ein anderer: "Klavier kommt doch gar nicht vor in dem Song." Auch über Kellys Spiel selbst wurde gespottet. "Maite Schatz, wenn du Klavier fakest, dann auch zur Melodie", schrieb ein weiterer Fan.