Sonderausgabe "ZDF-Fernsehgarten" ohne Live-Show: Der Grund und das Ersatzprogramm im ZDF an diesem Sonntag Aktualisiert: Vor 57 Minuten von C3 Newsroom Am 9. August muss Andrea Kiewel mit dem "ZDF-Fernsehgarten" pausieren – Grund dafür ist eine große Open-Air-Produktion auf dem Mainzer Lerchenberg. Bild: BOBO

Fans des "ZDF-Fernsehgartens" müssen sich am Sonntag auf eine besondere Folge der Show einstellen. Statt der gewohnten Live-Ausgabe mit Andrea Kiewel übernimmt eine Jubiläums-Sondersendung den Sendeplatz.

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Am Sonntag, 9. August, müssen sich Fans des "ZDF-Fernsehgartens" auf eine ungewöhnliche Änderung einstellen. Statt der gewohnten Live-Show erwartet die Zuschauer:innen im ZDF ein anderes Programm. Der Grund dafür liegt direkt auf dem Mainzer Lerchenberg. Das Gelände mit seiner großen Open-Air-Bühne, von der normalerweise Andrea Kiewel sendet, dient in diesen Tagen als Produktionsort für eine andere Sendung. Doch Fans der Kult-Show müssen in dieser Woche nicht völlig auf "Kiwi", wie die Moderatorin gern genannt wird, verzichten. Ohne Unterhaltung bleibt der Sendeplatz nicht.

Große Open-Air-Produktion verändert das Programm Hinter der Änderung des Programms steckt eine aufwendige Produktion: Die "Giovanni Zarrella Show" wird erstmals als großes Open-Air-Event auf dem Gelände des "ZDF-Fernsehgartens" aufgezeichnet. Die Dreharbeiten finden am 7. und 8. August statt. Dadurch kann das Gelände nicht rechtzeitig für die beliebte Sonntagssendung umgebaut werden. Eine reguläre Live-Ausgabe ist deshalb in dieser Woche nicht möglich.

Giovanni Zarrella feiert Sommerparty unter freiem Himmel Am 8. August lädt Giovanni Zarrella ab 19:30 Uhr zu einer dreistündigen Sommerparty ein. Mit dabei sind unter anderem Vanessa Mai, Kerstin Ott und Semino Rossi. Wer schon vor der eigentlichen Show dabei sein möchte, bekommt ebenfalls die Gelegenheit dazu: Bereits am 7. August findet eine öffentliche Generalprobe statt, bei der Fans die Entstehung der Produktion hautnah verfolgen können.

Ersatzprogramm mit Andrea Kiewel Ganz ohne Andrea Kiewel kommt der Sonntagmittag im ZDF in dieser Woche dennoch nicht aus. Statt des gewohnten Live-"Fernsehgartens" zeigt das Zweite ab 12 Uhr die Sonderausgabe mit dem Untertitel "Das Quiz". Darin blickt der Sender auf vier Jahrzehnte "ZDF-Fernsehgarten" zurück. Andrea Kiewel tritt in sieben Spielrunden gegen prominente Gäst:innen wie Janine Kunze und Vincent Gross an. Joachim Llambi übernimmt die Rolle des Schiedsrichters.

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Schon eine Woche später geht es weiter Lange dauert die Live-Pause allerdings nicht. Bereits am 16. August kehrt der "ZDF-Fernsehgarten" wieder mit einer regulären Ausgabe auf den Bildschirm zurück. Bis dahin sorgt die Jubiläumssaison mit dem besonderen Quiz-Special für einen kleinen Vorgeschmack auf das nächste Sonntagsevent.