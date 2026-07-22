Er kümmerte sich über viele Jahre um die Tiere im Zoo Leipzig. Nun kehrt Chef-Tierarzt Dr. Andreas Bernhard der Einrichtung den Rücken und verabschiedet sich damit auch aus der MDR-Sendung "Elefant, Tiger & Co."

"Elefant, Tiger & Co."-Star verkündet seinen Abschied

Über 30 Jahre lang war er verantwortlich für das Wohl der Tiere im Zoo Leipzig und war damit vertrautes Gesicht der MDR-Sendung "Elefant, Tiger & Co.". Nun hat Chef-Tierarzt Dr. Andreas Bernhard seinen Abschied bekannt gegeben.

Diese Nachricht verkündete er selbst in der Doku. Der 64-Jährige begründete seinen Schritt mit den zum Teil zunehmenden Herausforderungen im Job: "Hier ist es eine körperlich durchaus anspruchsvolle Aufgabe. Und es wird am Ende alles auch nicht einfacher", sagte er.

Ganz zur Ruhe setzen möchte er sich aber noch nicht. Er wolle "noch ein paar Sachen unternehmen können" und nicht "von der Arbeit ins Krankenbett wechseln", erklärte er.