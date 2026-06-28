Offiziell angekündigt "Babylon Berlin": ARD zeigt ersten Trailer der finalen Staffel Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Das Finale von "Babylon Berlin" verspricht weitere spannende Herausforderungen. Bild: picture alliance / Everett Collection | Copyright © ©Netflix/Courtesy Everett Collection / Everett Col

Die ARD läutet das Ende einer erfolgreichen Serie ein: Im September startet die finale Staffel von "Babylon Berlin". Mit einem ersten Trailer macht der Sender jetzt Lust darauf.

Fast neun Jahre nach der ersten Folge steuert "Babylon Berlin" auf das große Finale zu. Vier Staffeln lang erzählte die Serie Berliner Geschichten aus der Weimarer Zeit. Im Mittelpunkt stehen auch in der finalen Staffel Kommissar Gereon Rath und Charlotte Ritter, gespielt von Volker Bruch und Liv Lisa Fries. Die Handlung basiert auf dem Roman "Märzgefallene" von Volker Kutscher und führt die Figuren in die Zeit des Machtwechsels Anfang 1933.

ARD zeigt erste Bilder aus dem Finale Die fünfte Staffel wird zugleich die letzte der preisgekrönten Serie sein. Die neuen Folgen starten im September 2026. Mit dem ersten Trailer gibt die ARD bereits einen Vorgeschmack auf die letzten Folgen. Die Bilder deuten an, dass sich die politischen Spannungen in Berlin weiter zuspitzen und die Hauptfiguren vor ihren bislang größten Herausforderungen stehen.

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