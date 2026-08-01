Glücklich trotz vollem Terminkalender
Christin Stark über Matthias Reim: Dieses Ritual stärkt ihre Liebe
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Christin Stark und Matthias Reim stehen oft auf verschiedenen Bühnen. Gemeinsame Zeit ist selten. Jetzt hat die Sängerin verraten wie sie als Paar dennoch einen Weg gefunden haben, um ihre Liebe und Beziehung unter diesen schwierigen Bedingungen zu pflegen.
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Christin Stark und Matthias Reim gehören zu den festen Größen der deutschen Schlagerszene. Das bringt volle Terminkalender mit sich: Oft sehen sich die beiden nach eigener Aussage nur backstage oder zwischen zwei Auftritten - gemeinsame freie Tage sind eher die Ausnahme. Wie sie ihre Liebe dennoch seit vielen Jahren aufrecht erhalten, verriet die Sängerin jetzt in einem Interview mit "schlager.de".
Gemeinsame Momente planen
Wenn ihre Termine nah beieinanderliegen, nutzen sie jede Gelegenheit, erzählte Christin Stark. Dann buchen die beiden bewusst dasselbe Hotel und versuchen, so viel Zeit wie möglich zwischen den Konzerten zusammen zu verbringen. Für sie seien genau diese kleinen Momente wichtig. Sie würden dem Paar Raum für den Alltag trotz vieler Reisen geben.
Futter für Schlager-Fans
Doch auch wenn sie getrennt unterwegs sind, bleibt der Kontakt bestehen. Nach eigener Aussage telefonieren die beiden jeden Abend. Die Gespräche dauern oft rund eine Stunde. Für Christin Stark ist dieses Ritual ein fester Teil ihrer Beziehung. Es helfe, auch über Distanz verbunden zu bleiben.
Das eigentliche Liebesgeheimnis
Für die Sängerin steckt das Erfolgsrezept ihrer Ehe nicht in großen Gesten. Sie beschreibt ihre Beziehung als Team, das aneinander glaubt, sich vertraut und einander unterstützt – gerade in einem Beruf mit vielen Reisen und wechselnden Terminen.
Doch auch neben den festen Gewohnheiten gibt es für das Sänger-Paar offensichtlich auch immer wieder besondere Momente. So überraschte Matthias Reim seine Frau bereits bei einem Konzert mit einem Blumenstrauß auf der Bühne. Über solche Gesten freue sie sich natürlich auch ganz besonders, so Christine Stark.
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