"Ziehen das Ding durch" Hitze vs. "Immer wieder sonntags": Stefan Mross zerfließt vor Schweiß Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Julia W. Stefan Mross kämpfte sich am 28. Juni bei 37 Grad durch "Immer wieder sonntags". (Archivbild) Bild: Imago Images / Bildagentur Monn

Findet "Immer wieder sonntags" am 28. Juni überhaupt statt? Diese Frage hatten sich viele Fans angesichts der derzeitigen Hitzewelle gestellt. Die ARD ließ die Show im Europapark Rust schließlich stattfinden – doch wie extrem die Bedingungen vor Ort waren, war dem Moderator anzusehen.

Die nächste Ausgabe von "Immer wieder sonntags" gibt's am 5. Juli Ab 10:03 Uhr im kostenlosen ARD-Livestream auf Joyn

Gut gelaunt und in kurzer Hose trat Stefan Mross am Sonntag auf die "Immer wieder sonntags"-Bühne. Bereits zum Start der Show um 10:03 Uhr herrschten im Europa-Park Rust Temperaturen von 37 Grad – für Mross, seine Gäst:innen und das Publikum vor Ort absolute Extrem-Bedingungen. Die Live-Show wird unter freiem Himmel zelebriert.

So schweißtreibend war "Immer wieder sonntags" "Wir ziehen das Ding durch", kündigte Stefan Mross laut "Bild" gleich zu Beginn an – und schon da zeigten sich erste Schweißperlen auf der Stirn. "Ist völlig wurscht. Da sitzen 2.000 Leute und meine Gäste. Ich bin nicht alleine in der Hitze!" Es dauerte nicht lange, bis dem Moderator der Schweiß quer übers Gesicht lief und sein hellbeiges Hemd von feuchten Flecken übersät war. Doch Mross hielt tapfer durch: In seiner Moderation ließ er sich von den Strapazen nichts anmerken.

Wie gewohnt führte er mit Witz und Charme durch die Sendung, die vom SWR am Ende der Saison nach über 30 Jahren in den Ruhestand geschickt wird. Nur das durchnässte Hemd musste der Moderator im Laufe der Sendung wechseln.

"Sie dürfen heute alles" "Wir haben Schatten, wir haben Sonnenschirme aufgestellt, es gibt genügend Wasser zu trinken", erklärte Mross in der Sendung. Den Zuschauer:innen im Europapark sei es auch erlaubt, jederzeit etwas zu trinken oder auf die Toilette zu gehen. "Sie dürfen heute alles", erklärte Mross. "Also für alle, die zu Hause sind: Seien Sie beruhigt, wir haben für alles gesorgt!" Bereits im Vorfeld hatte der Sender ARD angekündigt, wegen der Hitze besondere Vorkehrungen zu treffen. Unter anderem wurden offenbar Fächer und Kopfbedeckungen verteilt und die Zahl der Sanitäter:innen vor Ort aufgestockt.

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