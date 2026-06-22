Sie haben eine Tochter Seine Tanja macht ihn zum "Immer-Strahlen-Deniz": Das ist WM-Star Deniz Undavs Frau Tanja Veröffentlicht: Vor 21 Minuten von C3 Newsroom :newstime Das sind die Spielerfrauen der DFB-Stars Videoclip • 01:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Nach seinem Triumph im zweiten WM-Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste ist Deniz Undav aktuell der Star der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Auch privat hat er sein großes Glück gefunden.

Tanja Undav: Das ist die Frau von DFB-Stürmer-Star Deniz Undav Besser kann es für Fußballprofi Deniz Undav eigentlich gar nicht laufen: In den beiden bisherigen Vorrundenspielen der DFB-Elf bei der Fußball-Weltmeisterschaft erzielte er nach zwei Einwechslungen drei Tore und lieferte darüber hinaus noch zwei Torvorlagen in der Auftaktpartie gegen Curaçao. Im Spiel gegen die Elfenbeinküste am Samstag sorgte der Stürmer des VfB Stuttgart für die umjubelte Wende im Spiel. Als er bei der Presserunde im Anschluss gefragt wurde, was er mit seiner Trophäe für den Man oft the Match machen werde, die er stolz in der linken Hand hielt, sagte der 29-Jährige: "Die geht zur Frau." Ein besonderes Geschenk und Souvenir also für seine große Liebe von seinem so wichtigen zweiten Einsatz bei dieser Fußball-WM.

Arm in Arm posieren Deniz Undav und seine Frau Tanja Ende Mai in Mainz nach dem Freundschaftsspiel gegen Finnland für ein Foto. Bild: MIS

Wie seine große Liebe Tanja Fußballstar Deniz Undav zum "Immer-Strahlen-Deniz" macht Sein privates Glück hat der Fußballprofi mit seiner Frau Tanja Undav gefunden. Was für eine wichtige Rolle sie in seinem Leben spielt - auch im sportlichen Bereich - beschrieb Undav 2021 in einem Interview mit der "Kreiszeitung". Damals spielte er seit anderthalb Jahren beim belgischen Verein Royale Union Saint-Gilloise. Über seine Zeit dort sagte er der Zeitung: "Mittlerweile fühle ich mich sehr wohl. Am Anfang war es schwierig. Alles neu. Und meine Frau lebte noch nicht bei mir." Auch mit seiner Leistung sei er zunächst nicht zufrieden gewesen. Die Wende habe dann der Umzug seiner Partnerin gebracht. "Als meine Frau zu mir (…) gezogen ist, lief es Schritt für Schritt besser. Vom Schlechte-Laune-Deniz zum Immer-Strahlen-Deniz." Das sei der Deniz, den die Mannschaft brauche. So könne er seine Leistung am besten zeigen.

2021 gaben Deniz und Tanja Undav sich das Jawort Nach mehrjähriger Beziehung krönten Deniz und Tanja Undav ihr Glück mit einer Hochzeit. Im November 2021 gaben sie sich im niedersächsischen Achim, wo Deniz aufgewachsen war, das Jawort und ließen vor dem Rathaus symbolisch zwei weiße Tauben fliegen. Im August 2024 kam ihr erstes gemeinsames Kind - eine Tochter - zur Welt. Gemeinsame öffentliche Auftritte sind eher selten. Das Paar schützt seine Privatsphäre. Besondere Gesten gibt es aber immer wieder. So rührte der Stürmer, der türkische und syrische Wurzeln hat, seine Fans bereits beim Torjubel, als er mit seinen Händen ein "T" wie Tanja formte. Auf diese Art gratulierte er seiner Partnerin zu ihrem Geburtstag und zu ihrem sechsten Jahrestag.

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