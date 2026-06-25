Familienglück im Luxus-Ambiente Nele Amiri: Das weiß man über die Frau von DFB-Mittelfeld-Star Nadiem Amiri Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Pia In der Smitten :newstime Das sind die Spielerfrauen der DFB-Stars Videoclip • 01:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Vieles an Nele Amiri wirkt wie das lebendige Klischee einer Spielerfrau: wunderschön, makelloser Teint, luxuriöse Trend-Outfits. Und doch ahnt man, dass mehr hinter der jungen Mutter steckt, als ihr Social-Media-Profil auf den ersten Blick verrät.

Steckbrief Name: Nele Amiri, geborene Kracht

Geboren: 3. Juli 1999 in Mannheim

Beruf: Content Creatorin

Instagram-Kanal: @neleamiri (96k Follower)

Verlobung mit Nadiem Amiri: Juni 2022

Hochzeit mit Nadiem Amiri: Juni 2023

Kinder: Sohn *2023, Sohn *2024

Doch kein Klischee? Während Sabrina Schlotterbeck einer neuen Generation sehr diskreter Spielerfrauen anzugehören scheint und Lina Kimmich sich vor allem um das Management der inzwischen sechsköpfigen Familie sowie der eigenen Stiftung kümmert, hält Nele Amiri scheinbar die Fahne für die klassische Spielerfrau hoch. Die 26-Jährige ist Mutter von zwei Kindern. Ihr erster Sohn kam Ende 2023 zur Welt, der zweite folgte rund ein Jahr später. In ihrer Instagram-Bio nennt sich Nele Amiri "boy mom" und verrät, dass die Vornamen ihrer Jungs beide mit einem "N" beginnen - genau wie die Namen der Eltern.

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Nele Amiris Social-Media-Kanal zeigt ihr schönes Leben Den Familiennamen Amiri trägt Nele seit der Hochzeit im Sommer 2023. Der Ursprung des Namens liegt in Afghanistan, genau wie die Wurzeln ihrer Schwiegereltern. Amir bedeutet "Herrscher" oder "Fürst" und mit dem angehängten "i" soviel wie "Nachkomme eines Fürsten oder Herrschers". Und fürstlich leben die Amiris inzwischen auch. 2022 war Nadiem Amiri von seinem damaligen Verein Bayer 04 Leverkusen an den italienischen Erstligisten CFC Genua ausgeliehen. Eine Top-Location für Neles Content gab es obendrauf: ein Traumhaus direkt am Meer mit atemberaubender Aussicht auf die glitzernden Wellen.

Zwischen Matcha Latte und Reformer Pilates Alles am Instagram-Account von Nele Amiri wirkt äußerst ästhetisch. Egal, ob die Content Creatorin ihre luxuriösen Feriendomizile vom türkischen Bodrum bis nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten zeigt oder den angesagten "Soma Health Club" in ihrer Heimatstadt Heidelberg. Natürlich hält die zweifache Mutter sich dort mit der Trend-Sportart Reformer Pilates fit und schlürft anschließend einen grasgrünen Matcha Latte. Die Influencerin mit den perfekt gestylten Haaren und den vollen Lippen erscheint wie der Prototyp einer Spielerfrau.

Für die Follower gibt es eine Bilderwelt zum Wegträumen Dabei schafft die Frau von Nadiem Amiri scheinbar mühelos so viel mehr als nur ein paar hübsche Bilder zu posten. Sie lässt ihre fast 100.000 Follower:innen in eine Traumwelt eintauchen: Kein böses Wort, kein unscharfes Bild schafft es auf Neles Seite, stattdessen ganz viel Dankbarkeit für ein Leben zwischen Sterne-Restaurants und Designer-Boutiquen. Ja, Nele Amiri macht keinen Hehl aus ihrer Vorliebe für Luxus-Mode. Sie besitzt gleich mehrere Chanel-Handtaschen, Hermès-Schuhe, Dior-Shorts und einen Badeanzug vom In-Label Jacquemus. Selbst der vermeintliche Jutebeutel entpuppt sich als It-Bag von Gucci.

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Oberstes Credo für Nele Amiri: Family First Aber viel wichtiger als der teure Schmuck und ihre Designer-Outfits sind für die junge Mutter ganz klar ihre Familie und ihre Freund:innen. Am liebsten packt Nele Amiri sie alle ein, wenn es gemeinsam in den Urlaub geht. Oft mit dabei ist ihre beste Freundin Melissa Dogan. Die Mitinhaberin einer Mannheimer Mode-Boutique begleitet Nele Amiri auch gerade bei deren NYC-Reise. In einer Instagram-Story sah man die Freundinnen gemeinsam mit den kleinen Amiri-Brüdern durch das "Museum of Natural History" schlendern und natürlich Matcha trinken - von der gehypten Specialty-Coffee-Kette "% Arabica" aus Japan. Nele Amiri war vor ihrem Trip nach New York bereits in Toronto.

Nele Amiri hat in eine große Familie eingeheiratet Dort feuerte sie gemeinsam mit den Söhnen im kleinsten WM-Stadion Nadiem Amiri an. Aber die drei waren längst nicht der einzige Family-Support für den Mittelfeldmann von "Mainz 05". Rund 20 Familienangehörige kamen auf der Tribüne zusammen und machten das zweite Gruppenspiel zu ihrem ganz eigenen Familienfest. Darunter natürlich auch sein älterer Bruder, Fußballtrainer Nauwid Amiri. "Meine Familie von Mamas Seite lebt in Toronto", erklärte der 29-jährige Nationalspieler vorab dem SWR den Trubel. "Meine Oma, Cousins, Tante - alle kommen." Seine Oma sehe ihn überhaupt zum ersten Mal live spielen. Und Nadiem Amiri enttäuschte seine Liebsten nicht.

Support bedeutet für Nele Amiri auch Kinderbespaßung In der 61. Minute wird der Mainzer eingewechselt und seine Traumflanke findet sofort Undav, der den Ausgleichstreffer macht und später auch den Siegtreffer zum 2:1 gegen die Elfenbeinküste. In der anschließenden Pressekonferenz freut sich Nadiem Amiri, dass seine Familie im Stadion mit ihm gejubelt hat, als hätte sie selbst die Vorlage gemacht. In solchen Momenten ist der Glamour ganz egal, letztendlich dreht sich bei den Amiris alles um Familie, Zusammenhalt und das Kicken natürlich. Während sich Nele Amiri mit ihrer besten Freundin um die Kinder kümmert, hat Nadiem Zeit sich auf das dritte Gruppenspiel vorzubereiten. Im MetLife-Stadion in New York spielt die Nationalelf am Donnerstag gegen Ecuador - als Gruppenerster ist das DFB-Team aber bereits sicher weiter.