Familienglück im Luxus-Ambiente
Nele Amiri: Das weiß man über die Frau von DFB-Mittelfeld-Star Nadiem Amiri
Veröffentlicht:von Pia In der Smitten
:newstime
Das sind die Spielerfrauen der DFB-Stars
Videoclip • 01:31 Min • Ab 12
Vieles an Nele Amiri wirkt wie das lebendige Klischee einer Spielerfrau: wunderschön, makelloser Teint, luxuriöse Trend-Outfits. Und doch ahnt man, dass mehr hinter der jungen Mutter steckt, als ihr Social-Media-Profil auf den ersten Blick verrät.
Steckbrief
Name: Nele Amiri, geborene Kracht
Geboren: 3. Juli 1999 in Mannheim
Beruf: Content Creatorin
Instagram-Kanal: @neleamiri (96k Follower)
Verlobung mit Nadiem Amiri: Juni 2022
Hochzeit mit Nadiem Amiri: Juni 2023
Kinder: Sohn *2023, Sohn *2024
Doch kein Klischee?
Während Sabrina Schlotterbeck einer neuen Generation sehr diskreter Spielerfrauen anzugehören scheint und Lina Kimmich sich vor allem um das Management der inzwischen sechsköpfigen Familie sowie der eigenen Stiftung kümmert, hält Nele Amiri scheinbar die Fahne für die klassische Spielerfrau hoch.
Die 26-Jährige ist Mutter von zwei Kindern. Ihr erster Sohn kam Ende 2023 zur Welt, der zweite folgte rund ein Jahr später. In ihrer Instagram-Bio nennt sich Nele Amiri "boy mom" und verrät, dass die Vornamen ihrer Jungs beide mit einem "N" beginnen - genau wie die Namen der Eltern.
Morgen steht schon das nächste Spiel an! Auf Joyn kannst du live Gruppe E: Ecuador – Deutschland im Stream mitverfolgen
Nele Amiris Social-Media-Kanal zeigt ihr schönes Leben
Den Familiennamen Amiri trägt Nele seit der Hochzeit im Sommer 2023. Der Ursprung des Namens liegt in Afghanistan, genau wie die Wurzeln ihrer Schwiegereltern. Amir bedeutet "Herrscher" oder "Fürst" und mit dem angehängten "i" soviel wie "Nachkomme eines Fürsten oder Herrschers".
Und fürstlich leben die Amiris inzwischen auch. 2022 war Nadiem Amiri von seinem damaligen Verein Bayer 04 Leverkusen an den italienischen Erstligisten CFC Genua ausgeliehen. Eine Top-Location für Neles Content gab es obendrauf: ein Traumhaus direkt am Meer mit atemberaubender Aussicht auf die glitzernden Wellen.
Zwischen Matcha Latte und Reformer Pilates
Alles am Instagram-Account von Nele Amiri wirkt äußerst ästhetisch. Egal, ob die Content Creatorin ihre luxuriösen Feriendomizile vom türkischen Bodrum bis nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten zeigt oder den angesagten "Soma Health Club" in ihrer Heimatstadt Heidelberg.
Natürlich hält die zweifache Mutter sich dort mit der Trend-Sportart Reformer Pilates fit und schlürft anschließend einen grasgrünen Matcha Latte. Die Influencerin mit den perfekt gestylten Haaren und den vollen Lippen erscheint wie der Prototyp einer Spielerfrau.
Für die Follower gibt es eine Bilderwelt zum Wegträumen
Dabei schafft die Frau von Nadiem Amiri scheinbar mühelos so viel mehr als nur ein paar hübsche Bilder zu posten. Sie lässt ihre fast 100.000 Follower:innen in eine Traumwelt eintauchen: Kein böses Wort, kein unscharfes Bild schafft es auf Neles Seite, stattdessen ganz viel Dankbarkeit für ein Leben zwischen Sterne-Restaurants und Designer-Boutiquen.
Ja, Nele Amiri macht keinen Hehl aus ihrer Vorliebe für Luxus-Mode. Sie besitzt gleich mehrere Chanel-Handtaschen, Hermès-Schuhe, Dior-Shorts und einen Badeanzug vom In-Label Jacquemus. Selbst der vermeintliche Jutebeutel entpuppt sich als It-Bag von Gucci.
Du stehst auch auf Mode? Dann ist GNTM 2026 bestimmt etwas für dich!
Oberstes Credo für Nele Amiri: Family First
Aber viel wichtiger als der teure Schmuck und ihre Designer-Outfits sind für die junge Mutter ganz klar ihre Familie und ihre Freund:innen. Am liebsten packt Nele Amiri sie alle ein, wenn es gemeinsam in den Urlaub geht. Oft mit dabei ist ihre beste Freundin Melissa Dogan. Die Mitinhaberin einer Mannheimer Mode-Boutique begleitet Nele Amiri auch gerade bei deren NYC-Reise.
In einer Instagram-Story sah man die Freundinnen gemeinsam mit den kleinen Amiri-Brüdern durch das "Museum of Natural History" schlendern und natürlich Matcha trinken - von der gehypten Specialty-Coffee-Kette "% Arabica" aus Japan. Nele Amiri war vor ihrem Trip nach New York bereits in Toronto.
Nele Amiri hat in eine große Familie eingeheiratet
Dort feuerte sie gemeinsam mit den Söhnen im kleinsten WM-Stadion Nadiem Amiri an. Aber die drei waren längst nicht der einzige Family-Support für den Mittelfeldmann von "Mainz 05". Rund 20 Familienangehörige kamen auf der Tribüne zusammen und machten das zweite Gruppenspiel zu ihrem ganz eigenen Familienfest. Darunter natürlich auch sein älterer Bruder, Fußballtrainer Nauwid Amiri.
"Meine Familie von Mamas Seite lebt in Toronto", erklärte der 29-jährige Nationalspieler vorab dem SWR den Trubel. "Meine Oma, Cousins, Tante - alle kommen." Seine Oma sehe ihn überhaupt zum ersten Mal live spielen. Und Nadiem Amiri enttäuschte seine Liebsten nicht.
Du willst mehr zu den Frauen der Nationalmannschaft wissen?
Support bedeutet für Nele Amiri auch Kinderbespaßung
In der 61. Minute wird der Mainzer eingewechselt und seine Traumflanke findet sofort Undav, der den Ausgleichstreffer macht und später auch den Siegtreffer zum 2:1 gegen die Elfenbeinküste. In der anschließenden Pressekonferenz freut sich Nadiem Amiri, dass seine Familie im Stadion mit ihm gejubelt hat, als hätte sie selbst die Vorlage gemacht.
In solchen Momenten ist der Glamour ganz egal, letztendlich dreht sich bei den Amiris alles um Familie, Zusammenhalt und das Kicken natürlich. Während sich Nele Amiri mit ihrer besten Freundin um die Kinder kümmert, hat Nadiem Zeit sich auf das dritte Gruppenspiel vorzubereiten. Im MetLife-Stadion in New York spielt die Nationalelf am Donnerstag gegen Ecuador - als Gruppenerster ist das DFB-Team aber bereits sicher weiter.
Mehr entdecken
Fotos von den Dreharbeiten
Karin Thaler gewährt Einblicke in neue "Rosenheim-Cops"-Staffel
Er stand direkt hinter ihr
"Der Bergdoktor": Karin Thaler ist beim Dreh "die Pumpe gegangen"
Kaum Zeit zu zweit
Adiós, Ibiza! Alina Merkaus emotionaler Abschied steht bevor
Streit auch hinter der Kamera?
"Merz gegen Merz": So erlebt Christoph Maria Herbst Annette Frier
Fußball
Deutschland vs. Ecuador live: Verfolge die WM-Partie 2026 im Livestream
Sie spielt die TV-Kommissarin
"Nord bei Nordost"-Star Cordelia Wege: Sie spielt Nina Hagen