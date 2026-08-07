Idyllische Kulissen im Vorarlberg "Die Toten vom Bodensee": Das sind die Drehorte der Krimi-Serie Veröffentlicht: 07.08.2026 • 16:02 Uhr von Tina Lilian Das Ermittlerteam rund um die "Toten vom Bodensee" dreht hauptsächlich im Vorarlberg. Bild: ORF/Graf-Film/Manuel Paul Riesterer

Seit 2014 löst Kriminalhauptkommissar Micha Oberländer im Duo mit einer weiblichen Ermittlerin mysteriöse Mordfälle in der malerischen Bodenseeregion. Die deutsch-österreichische Krimireihe lebt nicht nur von der Dynamik zwischen den Hauptcharakteren, sondern auch von den beeindruckenden Landschafts-Aufnahmen - das sind die Drehorte der Erfolgs-Serie.

Seit Ende 2025 ist Mara Eisler (Anna Werner Friedmann) die neue Bezirksinspektorin an Oberländers Seite. Sie ermittelt auch in drei neuen Folgen, die 2026 ausgestrahlt werden. "Schicksalsrad" ist bereits gelaufen, die Folgen "Im Schattenreich" und "Himmelskind" werden voraussichtlich im Herbst ausgestrahlt. Weitere drei Episden sind abgedreht und für 2027 eingeplant.

Ohne Zweifel im Mittelpunkt: Der Bodensee Hauptdarsteller in der Krimi-Reihe ist eindeutig der namensgebende Bodensee. Alle Fälle des deutsch-österreichischen Ermittlungs-Duos haben etwas mit Deutschlands größtem Binnengewässer und seiner Umgebung zu tun. Ob Wasserleichen oder mysteriöse Meerjungfrauen, die malerischen Ufer des Bodensees sind die Grundlage der Geschichten. Dank der beeindruckenden Alpenkulisse und den historischen Städten in der Umgebung ist die Gegend eine der beliebtesten Ferienregionen Europas.

Historische Städte und romantische Uferpromenaden: Der Bodensee ist ein beliebter Drehort Bild: Herrmann Agenturfotografie

Der 536 Quadratkilometer große Bodensee liegt im Dreiländereck zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz. Fun Fact: Der Binnensee gehört irgendwie allen - oder niemandem. Bis heute ist nicht eindeutig geklärt, wo genau die Staatsgrenzen im offenen See verlaufen.

Bregenz: Hauptdrehort der österreichischen Seite Bregenz ist die Landeshauptstadt des österreichischen Bundeslands Vorarlberg und liegt direkt am Ostufer des Bodensees. Die Stadt mit ihrer berühmten Seepromenade dient häufig als Kulisse für die Ermittlungen von Oberländer und Eisler. Besonders die Oberstadt mit ihren mittelalterlichen Gassen und historischen Plätzen ist oft Schauplatz der Geschichten, ganz zentral zum Beispiel in der Folge "Das zweite Gesicht" von 2022.

Szene der Oper "La Traviata" in der spektakulären Location im Juli 2026. Bild: picture alliance/KEYSTONE | GIAN EHRENZELLER

In "Die Medusa" (2025) spielt das historische Militärbad eine entscheidende Rolle. 1825 erbaut ist die "Mili" heute die älteste noch erhaltene Badeanstalt am Bodensee. Doch die bekannteste Sehenswürdigkeit der Stadt sind die Bregenzer Festspiele. Jeden Sommer zieht es zahlreiche Besucher zu der bekannten Kulturveranstaltung. Auf der spektakulären Seebühne, die auf dem Bodensee schwimmt und als größte Seebühne der Welt gilt, werden aufwendige Opernaufführungen inszeniert. In der Folge "Der Seelenkreis" (2021) bietet die Seebühne die Kulisse für ein actionreiches Finale.

Lauterach: Standort des Polizeipräsidiums Lauterach ist eine kleine Gemeinde mit rund 11.000 Einwohnern. Die Stadt befindet sich nur wenige Kilometer südlich von Bregenz. Auch wenn der Ort mit dem Naturschutzgebiet Lauteracher Ried, einer historischen Pfarrkriche und einem sehenswerten Kloster einige Sehenswürdigkeiten zu bieten hat, ist es "Die Toten vom Bodensee", die dem Vorarlberger Städtchen eine besondere Bedeutung gibt. Denn hier befindet sich das fiktive Polizeipräsidium für die deutsch-österreichische Verbrechensbekämpfung. Das ehemaligen Bürogebäude einer Baufirma dient in der Serie als Kulisse für das deutsch-österreichische Polizeipräsidium. Das Gebäude in der Hofsteigstraße 6 gehört zu den wichtigsten und am häufigsten genutzten Dauerkulissen, denn seit den ersten Jahren der Serie ist es der feste Sitz des Ermittlerteams.

Wer in Lauterach das Präsidium besuchen will, kann einen Abstecher zum Kloster machen Bild: picture alliance / CHROMORANGE | Weingartner-Foto

Lindau: Venedig des Schwabenlandes Führen die Ermittlungen das Team von "Die Toten vom Bodensee" nach Deutschland, ist hauptsächlich Lindau Drehort. Die bayerische Stadt bietet eine außergewöhnlich Kulisse: Der historische Stadtkern liegt auf einer Insel im östlichen Teil des Bodensees. Die Altstadt samt Hafen und Uferpromenade sind beliebte Drehorte der Serie. Auch die Maximilianstraße als wichtigste Flaniermeile der Insel ist mit ihren historischen Gebäuden und kleinen Geschäften oft zu sehen. In der Episode "Nemesis" (2023) ist die psychiatrische Klink in Wirklichkeit das Lindauer Stadtverwaltungsgebäude, während in "Das Geisterschiff" (2025) das ehemalige Felix-Wankel-Forschungsinstitut als Firmensitz eine Rolle spielt und der prachtvolle Lindenhofpark Location des Showdowns ist.

Mit seinen historischen Häusern und dem idyllischen Hafen wirkt Lindau fast wie ein mediterranes Städtchen am Meer. Bild: picture alliance / imageBROKER | Markus Keller

Wer Lindau besucht, sollte beim Neuen Leuchtturm vorbeischauen, dem südlichsten Leuchtturm Deutschlands. Auch der mittelalterliche Mangturm aus dem 12. Jahrhundert ist ein beeindruckendes Gebäude. Zum Abschied noch kurz dem Bayerischen Löwen winken, der symbolisch die Hafeneinfahrt bewacht.