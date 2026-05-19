Fußball-Event FC Bayern München - VfB Stuttgart live: Übertragung des DFB-Pokal-Finales im kostenlosen Livestream und im Free-TV sehen Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von Christian Stüwe Der FC Bayern mit Michael Olise (M.) besiegte den VfB Stuttgart Mitte April in der Bundesliga mit 4:2. Bild: IMAGO/MIS

Wer gewinnt das große Endspiel in Berlin? Das Finale des DFB-Pokals zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart wird am Samstag, 23. Mai, live im Free-TV und im kostenlosen Livestream übertragen. So siehst du das Spiel.

DFB-Pokal-Finale live: Wann und wo spielt der FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart? Im Finale des DFB-Pokals kommt es am Samstag, 23. Mai, zu einem hochklassigen Duell: Während der VfB Stuttgart als Titelverteidiger den Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen möchte, will der frischgekürte Meister FC Bayern erstmals seit 2020 wieder das Double gewinnen. Anpfiff im Olympiastadion in Berlin ist am Samstag um 20 Uhr.

Wo kannst du das Pokalfinale FC Bayern München - VfB Stuttgart im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart wird am Samstag, 23. Mai, im kostenfreien Livestream von Das Erste auf Joyn übertragen. Auch die Vorberichte zum DFB-Pokalfinale (ab 19 Uhr) siehst du am Samstag, 23. Mai, komplett auf Joyn. Durch die Sendung führt Alex Schlüter, als Experte ist Weltmeister und FC-Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger zu Gast. Als Reporter ist Philipp Sohmer im Einsatz.

DFB-Pokal Endspiel am 23. Mai ab 19 Uhr kostenlos ansehen Hier geht's zum Finale FC Bayern - VfB Stuttgart im Livestream

DFB-Pokal 2026: FC Bayern München - VfB Stuttgart live im Free-TV Das DFB-Pokal-Finale zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart wird am Samstag auch live im Free-TV im Ersten übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Samstagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 20 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 19 Uhr.

Fakten zum DFB-Pokal-Finale FC Bayern München - VfB Stuttgart Datum : Samstag, 23. Mai

Anstoß : 20 Uhr



Ort : Olympiastadion (Berlin)



Paarung : FC Bayern München - VfB Stuttgart



Livestream : Joyn, Beginn des Livestreams: 19 Uhr (Vorberichte)



Live im Free-TV: Das Erste

DFB-Pokal-Finale: Der titelhungrige FC Bayern will die Pokal-Serie des VfB Stuttgart beenden Beendet der frisch gekürte Meister FC Bayern die sensationelle Serie des VfB Stuttgart? Die Schwaben gewannen den DFB-Pokal im vergangenen Jahr und sind im Wettbewerb seit elf Spielen unbesiegt. Im Halbfinale setzte sich der VfB mit 2:1 gegen den SC Freiburg durch und buchte erneut das Ticket für das Endspiel in Berlin. Unter Trainer Sebastian Hoeneß, der einst die zweite Mannschaft des FC Bayern trainierte und der Neffe von Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist, haben sich die Stuttgarter zu einer echten Spitzenmannschaft entwickelt. Durch das 2:2-Unentschieden bei Eintracht Frankfurt am Samstag qualifizierten sie sich erneut für die Champions League, der Titelgewinn im Pokalfinale würde aus einer starken Saison eine herausragende machen. Der FC Bayern hingegen blickt im DFB-Pokal auf eine bemerkenswerte Durststrecke zurück. Seit 2020 konnte der Rekordpokalsieger den Wettbewerb nicht mehr gewinnen, entsprechend hungrig sind die Münchener auf das Double. Unter Trainer Vincent Kompany spielten die Bayern in dieser Saison teilweise begeisternden Fußball. Vor allem die Offensive des FC Bayern um Superstar Harry Kane drehte immer wieder mächtig auf - nach dem knappen Aus im Halbfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain ist der Gewinn des DFB-Pokals nun beinahe Pflicht. Der VfB hat aber definitiv das Zeug, um zum Stolperstein zu werden - die Vorzeichen für ein spannendes Finale sind gegeben.

Wer gewinnt den DFB-Pokal? Am Samstag ab 19 Uhr im Livestream mitfiebern! Das Finale FC Bayern - VfB Stuttgart kostenlos streamen

DFB-Pokal: Die Sieger der letzten 10 Jahre 2025: VfB Stuttgart

2024: Bayer Leverkusen

2023: RB Leipzig

2022: RB Leipzig

2021: Borussia Dortmund

2020: FC Bayern München

2019: FC Bayern München

2018: Eintracht Frankfurt

2017: Borussia Dortmund

2016: FC Bayern München

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zum DFB-Pokal-Finale FC Bayern - VfB Stuttgart auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum DFB-Pokal-Finale zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du den DFB-Pokal auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream sehen.

Kostenlose Übertragung des DFB-Pokals auf dem PC schauen Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.