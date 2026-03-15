Razzie Awards 2026 "Goldene Himbeere" 2026: Das sind die schlechtesten Filme des Jahres Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom US-Rapper und Schauspieler Ice Cube erhielt die unbegehrte Auszeichnung als "schlechtester Hauptdarsteller". Bild: picture alliance / United Archives

Kurz vor der glamourösen Oscar-Nacht wird Hollywood ironisch und kürt mit der "Goldenen Himbeere" traditionell die größten Film-Flops des Jahres. Diesmal standen dabei ein Sci-Fi-Remake und ein Disney-Märchen im Mittelpunkt.

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Heute schaut die ganze Welt nach Hollywood – und fragt sich: Wer nimmt die begehrte OSCAR®-Statue mit nach Hause? Am Abend vor der glamourösen Nacht wurden traditionell bei den "Golden Raspberry Awards" die größten Film-Flops ausgezeichnet. Das Sci-Fi-Remake "Krieg der Welten" und "Schneewittchen" sahnten dabei die meisten Anti-Oscars ab.

Fünf Himbeeren für Sci-Fi-Flop Der Science-Fiction-Film von Regisseur Rich Lee wurde gleich fünfmal negativ ausgezeichnet. "Krieg der Welten" kassierte die Goldene Himbeere in den Kategorien "schlechtester Film", "schlechteste Regie" und "schlechtestes Drehbuch". Für seine Rolle wurde Rapper Ice Cube zum "schlechtesten Hauptdarsteller" gekürt. Auch in der Kategorie "Remake bzw. Neuinterpretation" gewann "Krieg der Welten" den Negativpreis.

Disney-Debakel Auch Disneys "Schneewittchen" bekam bei den "Razzies" viel unerwünschte Aufmerksamkeit. Das bereits im Vorfeld umstrittene Remake blieb nicht von Spott verschont. Das "Duo" aus Schneewittchen und den digital animierten sieben Zwergen wurde als "schlechtestes Leinwandpaar" ausgezeichnet. Die sieben Zwerge gingen zusätzlich als "schlechteste Nebendarsteller" durch.

Aufsteigerin des Jahres Weitere Himbeer-Gewinner waren Rebel Wilson als "schlechteste Hauptdarstellerin" in "Bride Hard" sowie Scarlett Rose Stallone als "schlechteste Nebendarstellerin" in "Gunslingers". Der einzig positive Preis der Anti-Oscar-Verleihung ging an Kate Hudson: 2021 wurde sie für ihre Rolle in "Music" mit dem "Razzie" zur "schlechtesten Hauptdarstellerin" gekürt. Da sie dieses Jahr beim Academy Awards als "beste Hauptdarstellerin" für "Song Sung Blue" nominiert ist, erhielt sie die "Goldene Himbeere für ein Comeback".