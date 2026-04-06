Umzug für Studium "Habe durchgeheult": Maite Kellys emotionaler Ausbruch beim Abschied ihrer Tochter Aktualisiert: Vor 23 Minuten von C3 Newsroom Die dreifache Mutter Maite Kellys musste von einer Tochter Abschied nehmen. Bild: 2023 Getty Images/Ben Kriemann

In Maite Kellys Leben hat ein neuer Abschnitt begonnen. In einem Interview verriet sie jetzt, wie sie den Moment erlebte – und wie sie in Tränen ausbrach.

Sie stand schon als Kind auf der Bühne und immer wieder ist sie zu sehen in Formaten wie "Schlagerboom" oder "Giovanni Zarrella Show". Von ihrem Mann ließ sie sich 2018 scheiden und lebt seit Jahrzehnten mit ihren drei Töchtern unter einem Dach. Doch ab sofort wird sich der Alltag der Dreifach-Mutter Maite Kelly ändern. Sie musste von ihrer ältesten Tochter Agnès Abschied nehmen. Zumindest räumlich: Die 20-Jährige zog aus, um in der Ferne ein Studium zu beginnen.

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Erst Kisten, dann Gefühle Wie die beliebte Musikerin auf den großen Schritt reagierte, verriet sie jetzt in einem Interview mit "oe24.at". Zunächst reagierte sie pragmatisch und agierte als verlässliche Helferin. Gemeinsam wurde der Umzug der Tochter organisiert und durchgeführt. Erst beim finalen Abschied siegten dann doch die Emotionen.

Rollenwandel zum Leuchtturm "Ich setzte mich ins Auto und habe durchgeheult", beschreibt die Musikerin den Moment. Für ihre neue Situation hat sie jedoch bereits einen Plan. "Ich möchte für meine Tochter ein Leuchtturm sein", verriet sie. Also einen sicheren Ort, an den sie jederzeit zurückkehren kann.