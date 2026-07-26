Jetzt ist es raus: Tom Holland und Zendaya haben tatsächlich bereits geheiratet

Tom Holland und Zendaya gehören zu den Traumpaaren der Hollywood-Landschaft. Doch viel kriegt bekam man von ihrer Liebelei bisher nicht mit - nicht einmal die Hochzeit.

Erst die geheime Hochzeit, jetzt die XXL-Party: Tom Holland verrät neue Details über seine Ehe mit Zendaya und wie ihre Liebe dem Hollywood-Druck standhält.

In der Gerüchteküche brodelte es schon lange . Jetzt ist es offiziell geworden: Tom Holland und seine Frau Zendaya haben ihre Hochzeit monatelang geheim gehalten. Inzwischen hat der "Spider-Man"-Star jedoch bestätigt, dass sich das Paar nach fünf Jahren Beziehung bereits Anfang des Jahres im kleinen Kreis das Jawort gegeben hat. Doch dabei soll es nicht bleiben: Jetzt planen die beiden offenbar eine große Feier mit Hunderten Gäst:innen. Laut der US-Online Plattform Bang Premier die Vorbereitungen laufen dafür bereits auf Hochtouren.

Die Feier soll auf Belvoir Castle in der englischen Grafschaft Leicestershire stattfinden. Laut einem Bericht der britischen "Mail on Sunday" haben sich Tom Holland und Zendaya das Gelände bereits persönlich angesehen. Dabei sollen sie sogar schon festgelegt haben, wo ein Flügel und mehrere Festzelte aufgebaut werden.

"Ich habe meinen Menschen gefunden"

Auch über seine Beziehung spricht Tom Holland dennoch so offen wie selten. Kennengelernt haben sich der heute 30-Jährige und die 29-jährige Zendaya vor rund zehn Jahren am Set von "Spider-Man: Homecoming". "Unser Beruf kann sehr stressig sein. Deshalb ist es schön, eine Beziehung zu haben, die all das übersteht", erklärt er. Beide könnten sich gegenseitig auf eine Weise unterstützen, die kaum jemand sonst nachvollziehen könne.

Noch persönlicher wird Tom Holland, als er über Zendaya sagt: "Ich habe meinen Menschen gefunden. Sie ist meine beste Freundin. Ich bin am glücklichsten, wenn ich mit ihr zusammen bin. Gleichzeitig habe ich mich noch nie so unterstützt und sicher gefühlt."

Das könnte Tom Holland-Fans auch gefallen:

"Spider-Man 4" mit Tom Holland: Dieser Bösewicht fordert ihn diesmal heraus

Wird er der neue 007? Tom Holland äußert sich über mögliche "James Bond"-Rolle

"Brand New Day": Spider-Man steht vor seinem schwersten Neuanfang