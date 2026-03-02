Geheimnis gelüftet?
Ihr Stylist packt aus: Haben Tom Holland und Zendaya geheiratet?
Veröffentlicht:von spot on news
Star‑Stylist Law Roach ließ mit einem vielsagenden Kommentar aufhorchen: "Ihr habt sie verpasst." Damit heizte der enge Vertraute von Zendaya die Gerüchteküche ordentlich an - denn alles deutet darauf hin, dass Zendaya und Tom Holland sich längst heimlich das Ja-Wort gegeben haben könnten.
"Die Hochzeit hat bereits stattgefunden"
Zendaya und Tom Holland haben angeblich heimlich geheiratet. Das erklärte der langjährige Stylist der Schauspielerin, Law Roach, auf dem roten Teppich der Actor Awards im Gespräch mit "Access Hollywood". "Die Hochzeit hat bereits stattgefunden", sagte er bei dem Event in Los Angeles. "Sie haben sie verpasst." Roach fügte lachend hinzu: "Das ist absolut wahr."
Ein verräterischer Ring
Vor einigen Wochen hatte es bereits Gerüchte gegeben, dass das Schauspiel-Paar heimlich geheiratet haben könnte. Zendaya wurde damals mit einem neuen, verdächtigen Ring gesichtet. Berichte über die Verlobung der beiden tauchten erstmals im Januar 2025 auf, nachdem die Zendaya bei den Golden Globes mit einem Diamantring am Finger erschienen war. "TMZ" bestätigte später über Insider, dass sich das Paar verlobt hat. Der Heiratsantrag soll zwischen Weihnachten und Silvester 2024 stattgefunden haben.
Die Liebesgeschichte von Zendaya und Tom Holland begann mit ihren Rollen in der "Spider-Man"-Reihe, in der er Peter Parker und sie MJ gespielt haben. Gemeinsam standen sie bereits für drei der Filme vor der Kamera - "Spider-Man: Homecoming" (2017), "Spider-Man: Far From Home" (2019) und "Spider-Man: No Way Home" (2021). Auch im kommenden Film "Spider-Man: Brand New Day" werden sie zusammen zu sehen sein. Die beiden Filmstars spielen zudem in Christopher Nolans "Die Odyssee" mit, der im Juli in die Kinos kommt.
Ihre Beziehung halten die beiden Hollywood-Stars unterdessen aus der Öffentlichkeit. "The Hollywood Reporter" sagte Tom Holland 2023: "Unsere Beziehung ist etwas, das wir unglaublich schützen und so privat wie möglich halten wollen."
Wir glauben nicht, dass wir das irgendjemandem schuldig sind. Es ist unsere Sache und hat nichts mit unserer Karriere zu tun.
