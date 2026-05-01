Neues Liebesglück Offiziell bestätigt: Er ist Michelle Hunzikers neue Liebe Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Julia W. Michelle Hunziker ist wieder verliebt! Bild: Imago Images / ZUMA Press

Lange wurde spekuliert, jetzt hat Michelle Hunziker das Geheimnis um den neuen Mann an ihrer Seite gelüftet. Gleichzeitig findet sie ungewöhnlich offene Worte über Ex-Mann Eros Ramazzotti.

Nach Wochen der Spekulation hat Michelle Hunziker erstmals offen über ihr Liebesleben gesprochen – und dabei nicht nur ihre neue Beziehung bestätigt, sondern auch überraschend persönliche Einblicke gegeben.

Enge Verbindung zu Eros Ramazzotti Im Interview mit dem italienischen Magazin "Chi" spricht die Moderatorin laut "t-online" über zwei Männer, die derzeit ihr Leben prägen. Zum einen ist da ihr Ex Eros Ramazzotti, mit dem sie Ende der 1990er-Jahre verheiratet war und eine gemeinsame Tochter hat. Trotz der Trennung ist die Verbindung bis heute eng.

Eros ist mein Lieblingsmensch. Michelle Hunziker

Ramazzotti gehöre fest zu ihrem Leben und ihrer Familie. "Ich werde ihn immer lieben", fügt sie hinzu und beschreibt ihre Beziehung heute als besonders vertraut: "Wir sind wie Brüder, verbunden durch eine tiefe Zuneigung, die sich über die Jahre entwickelt hat und die ich jedem wünsche."

Wer ist der neue Mann?

Giulio Berruti ist Schauspieler, Model - und Zahnarzt. Bild: Imago Images / ABACAPRESS

Zum anderen gibt es einen neuen Mann an ihrer Seite: den Italiener Giulio Berruti. Die beiden wurden kürzlich Hand in Hand am Comer See gesichtet. Nun macht Hunziker die Liebe offiziell. Giulio Berruti ist Schauspieler, Model – und Zahnarzt. Der 41-Jährige war bereits in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen. Bekannt wurde er vor allem durch Rollen in Filmen wie "Monte Carlo" oder "Walking on Sunshine". Außerdem modelte er bereits für Kampagnen des Luxus-Labels Bulgari. Für Schlagzeilen sorgte seine Beziehung mit der italienischen Politikerin Maria Elena Boschi.