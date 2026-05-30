Panikrocker gibt Entwarnung "Mindestens bis 100!": Udo Lindenberg meldet sich aus Krankenhaus Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom :newstime Seltenes Pärchenfoto von Udo Lindenberg und Freundin Videoclip • 01:20 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Erst die Schock-Meldung, dann die Entwarnung: Udo Lindenberg meldet sich aus dem Krankenhaus. Was wirklich hinter dem Klinik-Aufenthalt steckt.

Kurz nach seinem 80. Geburtstag sorgte Deutschlands Kultrocker für einen Schreck: Udo Lindenberg liegt im Krankenhaus. Doch jetzt hat er sich persönlich gemeldet — und klingt dabei so, wie man ihn kennt.

Lindenberg beruhigt: Gastritis statt Gänsehaut Eigentlich sollte Udo Lindenberg am 3. Juni bei "Udo Lindenberg & Friends" in seiner Geburtsstadt Gronau auftreten. Die Brost-Stiftung sagte den Abend jedoch ab. In ihrer Mitteilung hieß es, der Musiker befinde sich derzeit im Krankenhaus und brauche eine Auszeit. Details zu seinem Gesundheitszustand wurden nicht genannt. Zunächst machten sich viele Fans Sorgen um den Panikrocker, der am 17. Mai 80 Jahre alt wurde. Doch die Diagnose ist weniger dramatisch als befürchtet. Nach einem kurzen Schottland-Urlaub hatte sein Hausarzt eine Gastritis bei dem Kultsänger festgestellt. Den Klinikaufenthalt nutzt er gleich doppelt: für die Behandlung und einen ohnehin geplanten Routine-Check.

Der Laden soll ja schließlich noch ein bisschen durchhalten. Mindestens bis 100! Udo Lindenberg

Auf Instagram beruhigte Lindenberg seine Fans und bedankte sich für die vielen Geburtstagswünsche: "Ich bin echt völlig geflasht, geplättet, gerührt und glücklich. So eine Welle an Liebe und guten Wünschen hätte ich mir nie träumen lassen." Die Gastritis lasse er sich nach eigenen Worten "verscheuchen" - mit einem ganz eindeutigen Ziel: "Der Laden soll ja schließlich noch ein bisschen durchhalten. Mindestens bis 100!"