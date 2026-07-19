"Schönster Tag" Mr. & Mrs. Knossalla: Knossi und seine Lia Mitrou haben geheiratet Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Auf Joyn ansehen Schlag den Star: Schnelle Runde mit Knossi und Lia Videoclip • 02:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Jens "Knossi" Knossalla und seine langjährige Partnerin Lia Mitrou haben sich das Jawort gegeben. Fotos der Hochzeitsfeier teilte der Entertainer anschließend in den sozialen Medien. Zahlreiche Promis gratulierten.

Die Trauung des Streamers und der Influencerin Lia Mitrou fand am 16. Juli in Neckarsteinach nahe Heidelberg statt. Auf Instagram veröffentlichte Knossi erste Bilder der Zeremonie und versah den Beitrag mit den Worten "Just Married". Zu sehen sind eine in Weiß gestaltete Hochzeitskulisse mit aufwendigen Blumendekorationen sowie das frisch vermählte Paar nach dem Eheversprechen, beim innigen Kuss und beim Präsentieren der Eheringe.

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Lia Mitrou entschied sich für ein bodenlanges Brautkleid in Weiß mit schulterfreier Corsage, ausgestelltem Tüllrock und langem Schleier. Knossi erschien in einem cremefarbenen Sakko mit schwarzer Fliege, weißem Hemd und schwarzer Hose. Das Paar ist seit Herbst 2020 zusammen, die Verlobung verkündete es im Juni 2024. Nach zwei vorherigen "Spaßhochzeiten" ohne Papiere in Las Vegas und Südafrika wurde es nun also offiziell.

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Unter dem Post freuten sich auch zahlreiche Prominente mit dem Brautpaar. So schrieb etwa Sarah Engels: "Glückwunsch ihr zwei". Kai Pflaume kommentierte: "Auf das ein Leben lang für euch NUR DIE LIEBE ZÄHLT" und Ann-Kathrin Bendixen alias "Affe auf Bike" schwärmte: "Es war die schönste Hochzeit".

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"Geheult wie ein Schlosshund“ Gegenüber der "Bild"-Zeitung gestand Knossi nach der Trauung, die bewusst ohne Kamerabegleitung ablief: "Es war ein unglaublicher Tag. Ich dachte, ich bin der coolste Typ da vorne, aber habe geheult wie ein Schlosshund." Auch Lia zeigte sich am Altar überwältigt: "So ein Gefühl hatte ich noch nie. Ich habe meinen Puls bis in die Schläfen gespürt." Wie der 40-Jährige noch verriet, sei wirklich jeder dabei gewesen, den sich das Paar "von Herzen gewünscht" habe. Entsprechend emotional war die Stimmung: "90 Prozent der Gäste haben geweint. Es war unglaublich."

In seiner Instagram-Story erklärte der Internet-Star: "Ich will, dass diese Zeit nie zu Ende geht. [...] An alle Männer da draußen, wir denken immer: So früh heiraten, für was? Es ist der schönste Tag." Für die Frischvermählten soll es nun auf Hochzeitsreise gehen. Seinen Fans versprach Knossi weiteren "Hochzeits-Content". Mittlerweile folgte bereits ein Video-Zusammenschnitt mit dem Titel "Mr. & Mrs. Knossalla ❤️ Unvergessliche Momente", das einen Rückblick auf die Hochzeitsfeier bietet.