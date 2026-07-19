Mehr als der TV-Traummann Max Alberti: Welches zweite Standbein der "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof"-Star hat Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Johanna Beißel Max Alberti ist als Sebastian in "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" zu sehen. Bild: MiS

Max Alberti sorgt in "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" für reichlich Gefühlschaos. Dabei dürfte der Schauspieler vielen Zuschauer:innen bereits bekannt vorkommen: Seit mehr als 20 Jahren ist er im Fernsehen zu sehen - und verfolgt dabei noch eine zweite Karriere.

1 Staffel Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Alle Folgen anschauen Lilli Lamminger will nach dem Tod ihrer Eltern den Familien-Gasthof in Weilhausen wiedereröffnen - den Sonnenhof. Doch zuvor müssen ihre Geschwister zustimmen: Konstantin, Becky, Freddy, und Lillis große Schwester Julia, die den Hof so schnell wie möglich verkaufen möchte. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Herzklopfen mit Max Alberti in "Team Sonnenhof" Mit "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" hat Max Alberti eine neue Serienheimat gefunden. In dem Spin-off der erfolgreichen SAT.1-Daily übernimmt der Schauspieler die Rolle des Sebastian und gerät schon kurz nach seiner Ankunft in eine komplizierte Liebesgeschichte. Damit liefert Alberti im neuen "Landarztpraxis"-Ableger nicht nur romantische Momente, sondern auch reichlich Konfliktpotenzial. Das Spin-off spielt im fiktiven Weilhausen, dem Nachbarort des bereits aus der Mutterserie bekannten Wiesenkirchen.

Starte jederzeit mit Folge 1 von "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" auf Joyn! Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Willkommen im Sonnenhof Verfügbar auf Joyn Folge vom 29.06.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Erste TV-Rollen ohne klassische Schauspielausbildung Max Albertis Karriere vor der Kamera begann bereits Anfang der 2000er-Jahre mit einer Rolle in "Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen". Anschließend wurde er durch die ProSieben-Formate "Die Abschlussklasse" und "Freunde - Das Leben beginnt" einem größeren, vor allem jüngeren Publikum bekannt. Dabei wollte Alberti ursprünglich eine klassische Schauspielausbildung absolvieren, um an große Rollen zu gelangen. Vor der entscheidenden Runde an der Münchner Otto-Falckenberg-Schule stand jedoch ein Konzert mit seiner Band Jamaram an: "Eine Stunde Schlaf war dann einfach zu wenig, um eine sehr gute Leistung bei der Aufnahmeprüfung zu bringen", erinnert er sich rückblickend. Für ihn sei das ein Zeichen gewesen, stattdessen auf das "Learning-by-Doing-Prinzip" zu setzen.

Das war letztendlich genau richtig für mich. Max Alberti

Auch ohne abgeschlossene Schauspielausbildung setzte sich Alberti schnell im Fernsehen durch. Von 2010 bis 2011 spielte er David von Arensberg in der ZDF-Telenovela "Lena - Liebe meines Lebens". Es folgten Auftritte in Produktionen wie "Verbotene Liebe", "Rosamunde Pilcher", "Das Traumschiff" und "Wilsberg".

4 Staffeln Die Landarztpraxis Die Landarztpraxis In Wiesenkirchen warten berufliche Chancen und private Hürden auf die Ärztin Vicki Raichinger. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

"Sturm der Liebe" machte Alberti zum Telenovela-Star Einem großen Telenovela-Publikum wurde Max Alberti vor allem durch "Sturm der Liebe" bekannt. Von 2016 bis 2017 spielte er Adrian Lechner und übernahm damit die männliche Hauptrolle der zwölften Staffel. Wenig später wechselte er vom Fürstenhof in die Karlsklinik: Ab 2017 gehörte er als Dr. Frank Stern fünf Jahre zum Hauptcast von "Bettys Diagnose". Rollen als Arzt, romantischer Held oder attraktiver Traummann ziehen sich seitdem durch Albertis Karriere. Darüber freut er sich zwar, gleichzeitig möchte er schauspielerisch nicht darauf festgelegt werden. Gegenüber "Bunte" bezeichnete er dieses Rollenprofil als "Fluch und Segen". Schließlich wünsche er sich von den Verantwortlichen gelegentlich "ein bisschen mehr Fantasie und Kreativität". Dass es auch anders geht, zeigte Alberti 2023 in "SOKO Köln". In einer Episodenrolle durfte er den unsympathischen Alf Hainer verkörpern. Die Abwechslung kam ihm gerade recht:

Endlich mal der Bösewicht! Endlich mal einen Unsympathen spielen. Das hat Laune gemacht. Max Alberti im "Bunte"-Interview

Neben der Schauspielerei steht Max Alberti auf der Bühne Die Schauspielerei ist nur eine von Max Albertis großen Leidenschaften. Seit 25 Jahren ist er Mitglied der Band "Jamaram". Die achtköpfige Gruppe ist vor allem für ihren Reggae-Sound bekannt, verbindet diesen aber auch mit Einflüssen aus Ska, Dub und Pop. Alberti sitzt am Schlagzeug und spielt Percussion. Ihr 25-jähriges Bestehen feiet die Band dieses Jahr mit einer Jubiläumstour. Für Alberti bietet die Musik eine besondere Form der Unabhängigkeit. Während er als Schauspieler auf Besetzungsentscheidungen angewiesen sei, könne er jederzeit selbst Musik machen.

Deshalb bin ich eigentlich lieber Musiker, weil die Musik eine treue Seele ist. Max Alberti

Trotzdem möchte sich Alberti nicht zwischen seinen beiden Berufen entscheiden. Seit mehr als zwei Jahrzehnten gelingt es ihm, Schauspielerei und Musik miteinander zu verbinden.

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So lebt Max Alberti privat Über sein Privatleben spricht Max Alberti nur selten. Bekannt ist, dass der Schauspieler Vater einer Tochter ist und neben Dreharbeiten und Konzerten versucht, möglichst viel Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Dabei kann er vor allem auf die Unterstützung seiner Partnerin und seiner Eltern zählen. Dennoch sei es häufig eine organisatorische Herausforderung, Familie, Schauspielerei und Musik unter einen Hut zu bekommen, erzählte er im Gespräch mit "Mummy Mag". Eine Hochzeit ist für Alberti bislang kein Muss. Im "Bunte"-Interview erklärte er 2023, dass er große Feiern zwar möge, aber keinen Trauschein brauche, um seiner Partnerin seine Liebe zu zeigen. Dafür gebe es schließlich "1000 andere Mittel und Wege". Auch abseits des Rampenlichts scheint der Münchner wenig Wert auf große Inszenierungen zu legen: Perfektes Styling und eine bis ins Detail durchgeplante Karriere spielen für ihn nach eigener Aussage keine entscheidende Rolle.