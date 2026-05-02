Neues Liebesglück
Offiziell bestätigt: Dieser Mann ist Michelle Hunzikers neue Liebe
Aktualisiert:von Julia W.
Lange wurde spekuliert, jetzt hat Michelle Hunziker das Geheimnis um den neuen Mann an ihrer Seite gelüftet. Gleichzeitig findet sie ungewöhnlich offene Worte über Ex-Mann Eros Ramazzotti.
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Nach Wochen der Spekulation hat Michelle Hunziker erstmals offen über ihr Liebesleben gesprochen – und dabei nicht nur ihre neue Beziehung bestätigt, sondern auch überraschend persönliche Einblicke gegeben.
Enge Verbindung zu Eros Ramazzotti
Im Interview mit dem italienischen Magazin "Chi" spricht die Moderatorin laut "t-online" über zwei Männer, die derzeit ihr Leben prägen. Zum einen ist da ihr Ex Eros Ramazzotti, mit dem sie Ende der 1990er-Jahre verheiratet war und eine gemeinsame Tochter hat. Trotz der Trennung ist die Verbindung bis heute eng.
Eros ist mein Lieblingsmensch.
Ramazzotti gehöre fest zu ihrem Leben und ihrer Familie. "Ich werde ihn immer lieben", fügt sie hinzu und beschreibt ihre Beziehung heute als besonders vertraut: "Wir sind wie Brüder, verbunden durch eine tiefe Zuneigung, die sich über die Jahre entwickelt hat und die ich jedem wünsche."
Wer ist der neue Mann?
Zum anderen gibt es einen neuen Mann an ihrer Seite: den Italiener Giulio Berruti. Die beiden wurden kürzlich Hand in Hand am Comer See gesichtet. Nun macht Hunziker die Liebe offiziell.
Giulio Berruti ist Schauspieler, Model – und Zahnarzt. Der 41-Jährige war bereits in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen. Bekannt wurde er vor allem durch Rollen in Filmen wie "Monte Carlo" oder "Walking on Sunshine".
Außerdem modelte er bereits für Kampagnen des Luxus-Labels Bulgari. Für Schlagzeilen sorgte seine Beziehung mit der italienischen Politikerin Maria Elena Boschi.
Schutzwall eingerissen
Die 49-Jährige deutet an, dass ihre neue Liebe etwas ganz Besonderes für sie ist. Um zu erklären, was das bedeutet, holt die Moderatorin weit aus: Ihr Vater sei "wundervoll" gewesen – doch er habe Schwächen gehabt, die ihre späteren Beziehungen beeinflusst hätten.
"Ich habe mir einen guten Schutzpanzer zugelegt, sowohl körperlich als auch emotional", sagt Hunziker. Sie sei sehr maskulin, und das sei "oft der Fall bei Frauen, die sich auf ihre eigenen Stärken verlassen müssen." Doch nun, so deutet sie an, habe sich etwas verändert.
"Ich habe alles losgelassen. Ich habe den Schutzpanzer, all die Mauern, die ich um mich herum errichtet hatte, eingerissen", so Hunziker. "Ich bin glücklich, aber ich versuche, dieses Glück zu schützen."
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