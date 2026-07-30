Redaktionelle Leitlinien: Hinter den Kulissen von BEHIND THE SCREENS

Wer wir sind und wofür unser Herz schlägt

BEHIND THE SCREENS by Joyn ist die offizielle Redaktion und das Publishing-Magazin für alle, die deutsches Fernsehen, spannende Shows, internationale Serien- und Film-Highlights sowie Streaming genauso lieben wie wir. Als Teil der Joyn-Plattform blicken wir für dich jeden Tag hinter die Kulissen und bringen die spannendsten Geschichten aus der Entertainment-Welt direkt auf deine Screens.

Unser Leitbild ist simpel, aber voller Herzblut: "Von Fans für Fans". Wir schreiben für dich – egal, ob du bei Reality-TV, hochklassigen Serien oder Live-TV vor dem Bildschirm mitfieberst, lachst oder Neues entdecken willst. Als aktiver Teil der Community teilen wir deine Begeisterung für die stärksten Formate und Stars jeden Tag aufs Neue.

Dabei wollen wir dich nicht nur informieren, sondern inspirieren: