Redaktionelle Leitlinien: Hinter den Kulissen von BEHIND THE SCREENS
Veröffentlicht:
Wer wir sind und wofür unser Herz schlägt
BEHIND THE SCREENS by Joyn ist die offizielle Redaktion und das Publishing-Magazin für alle, die deutsches Fernsehen, spannende Shows, internationale Serien- und Film-Highlights sowie Streaming genauso lieben wie wir. Als Teil der Joyn-Plattform blicken wir für dich jeden Tag hinter die Kulissen und bringen die spannendsten Geschichten aus der Entertainment-Welt direkt auf deine Screens.
Unser Leitbild ist simpel, aber voller Herzblut: "Von Fans für Fans". Wir schreiben für dich – egal, ob du bei Reality-TV, hochklassigen Serien oder Live-TV vor dem Bildschirm mitfieberst, lachst oder Neues entdecken willst. Als aktiver Teil der Community teilen wir deine Begeisterung für die stärksten Formate und Stars jeden Tag aufs Neue.
Dabei wollen wir dich nicht nur informieren, sondern inspirieren:
Echte Nähe: Wir verschaffen dir exklusive Einblicke und bringen dich nah an deine Lieblings-Sendungen heran.
Orientierung im Streaming-Dschungel: Wir ordnen aktuelle Trends für dich ein und geben dir fundierte, handverlesene Streaming-Empfehlungen in den Joyn-Mediatheken.
Unsere Arbeitsweise: Live, vor Ort und hautnah für dich
Hinter den Beiträgen auf BEHIND THE SCREENS steht ein Team aus branchenbekannten Entertainment-Profis mit jahrelanger journalistischer Erfahrung. Um dir Berichte zu liefern, die über das Offensichtliche hinausgehen, verlassen wir den Schreibtisch und berichten direkt von der Quelle:
Regelmäßig direkt vor Ort: Ob am Set von großen Reality-TV-Produktionen, bei exklusiven Premieren von Serien-Highlights oder live am roten Teppich – wir sind für dich da, wo das Entertainment passiert.
Hautnah an den Stars: Wir behalten unsere Joyn-Stars via Social Media genau im Auge, begleiten die Produktionen direkt am Set und sprechen persönlich mit den Casts.
Exklusive Einblicke aus erster Hand: Wir führen persönliche Interviews direkt vor Ort und fangen Stimmen und O-Töne ein, die du nirgendwo anders findest.
Unser Versprechen: Ehrlich, fair und unabhängig
Auch wenn sich bei uns alles um Unterhaltung, Stars und Popkultur dreht: Unser redaktionelles Handwerk nehmen wir sehr ernst. Die Streaming- und TV-Community verdient eine Berichterstattung, auf die Verlass ist.
Vertrauen durch Fachkompetenz: Unsere Redakteurinnen und Redakteure sind ausgewiesene Expertinnen und Experten im Bereich TV und Entertainment. Wir recherchieren gründlich, prüfen Fakten an der Quelle und distanzieren uns konsequent von Halbwissen.
Kein Platz für Clickbait: Wir wollen deine Neugier wecken, aber wir führen dich mit Headlines und Teasern nicht in die Irre. Was du in der Suche oder bei Google Discover in Überschriften liest, halten wir im Artikel ein.
Mut zur Offenheit: Wenn in einer Show etwas schiefgeht oder es einen Aufreger gibt, sprechen wir das möglichst transparent und fair an.
Schutz vor Spoilern: Wir wissen, wie nervig ungewollte Spoiler bei Serien-Finals oder Reality-Show-Entscheidungen sind. Deshalb arbeiten wir mit unübersehbaren, klaren Spoiler-Warnungen.
Offen für Feedback: Wir sind Menschen und können Fehler machen. Sollte uns trotz strenger Kontrollen ein Fehler unterlaufen, korrigieren wir diesen transparent und schnell. Schreib uns einfach!
Qualität, Verantwortung und journalistische Sorgfalt
Deine Treue ist unsere wichtigste Motivation. Als verantwortungsvoller Publisher setzen wir uns die höchsten Qualitätsstandards.
Sorgfalt vor Schnelligkeit: Bevor ein Artikel auf Joyn veröffentlicht wird, greift unser Zwei-Quellen- und Vier-Augen-Prinzip. Fact-Checking ist für uns absolute Pflicht.
Respektvolles Miteinander: Wir nutzen eine diskriminierungssensible Sprache und achten auf geschlechtergerechte Formulierungen. Wir vermeiden Klischees und begegnen jedem Thema und jedem Menschen auf Augenhöhe und mit Respekt.
Schutz und Hilfe: Bei sensiblen gesellschaftlichen Themen oder persönlichen Krisen ist uns deine Sicherheit wichtig. Wir setzen standardisierte Trigger-Warnungen ein und binden konkrete, verifizierte Hilfsangebote ein.
Innovation mit menschlichem Kern: Unser Umgang mit KI
Wir nutzen moderne Technologien, um unsere Workflows effizient zu gestalten. Die menschliche Leidenschaft und journalistische Sorgfalt bleiben für uns jedoch unersetzlich.
KI als Werkzeug, nicht als Autor: Wir nutzen Künstliche Intelligenz (KI) als redaktionelle Unterstützung – zur Inspiration, Strukturierung und Textverfeinerung.
Der Mensch hat das letzte Wort: Kein KI-generierter Inhalt geht ungeprüft online. Unsere Redaktion prüft alle Fakten gegen und verleiht jedem Text den unersetzlichen "menschlichen Schliff".
Volle Transparenz: Sollten Inhalte maßgeblich mit Hilfe von KI-Tools erstellt worden sein, legen wir dies für dich offen.
Herausgeber & Kontakt
BEHIND THE SCREENS ist ein redaktionelles Angebot der Seven.One Entertainment Group GmbH (ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE).
Hast du Fragen, Kritik oder willst Feedback zu unseren Inhalten äußern? Du erreichst uns über unsere offiziellen Social-Media-Kanäle oder direkt via Impressum & Kontakt.
Mehr entdecken
Schwanger zurück zu ihren Wurzeln
Amira Aly über ihre schwere Kindheit: Der Vater ging, das Geld war knapp
Endlich gestartet
Alle Infos zur 14. Staffel auf einen Blick
Mythos der Verschwendung
Das passiert mit den Torten und Kuchen nach jeder Folge
Neue Show
"Ich durchschaue jeden!": Mentalist Timon Krause wagt den Blick in die Köpfe der Stars
"Wir sind ein Rudel"
Trotz Ehe-Aus: Warum Lisa Maria Potthoffs Familie ein Team bleibt
Erstes internationales Spin-off
"Navy CIS: Sydney" bald in SAT.1 mit der ersten Staffel