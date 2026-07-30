Schwanger zurück zu ihren Wurzeln Amira Aly über ihre schwere Kindheit: Der Vater ging, das Geld war knapp Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom taff Amira Aly zeigt uns ihre Heimat Videoclip • 07:16 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"taff" hat Amira Aly auf einer emotionalen Reise in ihre Heimat Klagenfurt begleitet. Dort erinnert sich die schwangere Moderatorin an Armut und familiäre Konflikte - und erhält von einer Hellseherin eine überraschende Baby-Prognose. Wird ihr drittes Kind ein Mädchen oder ein Junge?

Mit Babybauch kehrt Amira Aly an den Ort zurück, an dem ihre Geschichte begann: ins österreichische Klagenfurt. Zwischen vertrauten Straßen und bewegenden Erinnerungen blickt die 33-Jährige auf eine schwierige Kindheit zurück - und zugleich voller Vorfreude in die Zukunft mit Christian Düren und ihrem ersten gemeinsamen Kind.

Noch mal hier mit 'nem Baby im Bauch und zu sehen: Die Reise geht immer weiter, aber Heimat und Herkunft bleibt. Amira Aly

taff Ganze Folgen anschauen Bei "taff" dreht sich eine Stunde lang alles um die Themen des Tages: Geschichten von Menschen und ihren Schicksalen, die News zu Stars und Sternchen sowie aktuelle Tipps und Trends. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Zwischen Kindheitserinnerungen und einer Freundschaft fürs Leben Etwa zweimal im Jahr reist Amira in ihre Heimat. Dort trifft sie nicht nur ihre Familie, sondern auch ihre Jugendfreundin Bianca. Kennengelernt haben sich die beiden in der Berufsschule - seit fast 20 Jahren gehen sie gemeinsam durchs Leben. Amira erinnert sich lachend an ihre Schulzeit in Klagenfurt.

Wenn man so einen Abschnitt seines Lebens miteinander verbracht hat. Das ist so eine Verbundenheit. Amira Aly

Und weiter erzählt sie: "Ich hab bei ihr auch immer abgeguckt, morgens bei den Hausaufgaben. Sie war dann immer so fleißig und ich nicht. Sie saß immer in der ersten Reihe und ich war dann immer so: 'Bianca, ich hab überhaupt nichts gemacht. Gib schnell her!'"

Die kleine Wohnung und eine Mutter, die alles gab Doch nicht alle Erinnerungen lösen ein Lächeln aus. Als Amira zu ihrer ersten Wohnung zurückkehrt, werden die Bilder ihrer Kindheit wieder lebendig. Nachdem ihr Vater die Familie verlassen hatte und später abgeschoben wurde, blieb ihre Mutter mit Amira und ihrem älteren Bruder allein zurück. Die Wohnung war klein, das Geld knapp.

Wir hatten eigentlich auch nur ein Schlafzimmer. Meine Mutter hat auf dem Sofa geschlafen. Amira Aly

In Gedanken versunken schildert sie: "Eine kleine Küche. Es waren wirklich, ich glaube, 25 Quadratmeter war die Wohnung." An diesen Ort denkt sie bis heute mit gemischten Gefühlen zurück und betont die Stärke ihrer Mutter.

Mein Vater hat nichts hinterlassen, also er ist einfach gegangen. Sie hat keinerlei Unterstützung erhalten. Amira Aly

Für Amira war diese Zeit mit ihrem Bruder besonders herausfordernd. Dass sie die schwierigen Jahre nicht allein durchstehen musste, sondern ihren Bruder an ihrer Seite hatte, bedeutet ihr bis heute viel.

Mit 15 Jahren beginnt ein neues Kapitel Als Jugendliche gerät Amira immer häufiger mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater aneinander. Schließlich zieht sie mit 15 Jahren in ein Krisenzentrum für Kinder und Jugendliche. An diese Zeit erinnert sie sich noch genau:

Dann gab es viel Streit, dann bin ich weggelaufen und so Sachen. Irgendwann bin ich einfach weggeblieben. Amira Aly

Und weiter: "Und das war dann quasi hier final. Und von dort an ging es dann alleine weiter." Nach rund sechs Monaten zieht sie in eine betreute Wohnung - ein Schritt, der ihr Leben nachhaltig prägen sollte.

1 Staffel Alle Folgen anschauen Bei "Deutschlands dümmster Promi" stehen Amira Aly und Christian Düren als Moderator:innen-Duo vor der Kamera Wer hier gewinnt, der hat verloren. Dolly Buster, Joe Laschet, Alessia Herren, Marc Bator, Gloria-Sophie Burkandt, Mario Basler, Gülcan Kamps oder Calvin Kleinen: Wer ist "Deutschlands dümmster Promi"? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Ein Blick in die Zukunft bleibt geheim Heute ist Amira Aly erfolgreiche Moderatorin, Unternehmerin und Mutter von zwei Kindern. Gemeinsam mit Moderator Christian Düren erwartet sie derzeit ihr drittes Kind. Während ihres Heimatbesuchs trifft sie auch eine Hellseherin. Diese glaubt zu wissen, welches Geschlecht das Baby haben wird.

Ich habe gesehen, ein Mädchen kommt. Hellseherin

Die Frau ergänzt: "Du wirst dann noch, ein paar Jahre später, einen Bub bekommen. Aber jetzt hier ein Mädchen. Definitiv." Ob sie mit ihrer Vorhersage richtig liegt, verrät Amira jedoch nicht. Fest steht für die Moderatorin vor allem eines: Die schwierigen Erfahrungen ihrer Kindheit haben sie geprägt. Heute möchte sie genau die Stärke und Zuversicht, die sie sich selbst erarbeiten musste, auch an ihre Kinder weitergeben.