Live-Show auf neuem Sender
Vanessa Mai bis Beatrice Egli: Diese Stars kommen heute zur "Starnacht am Wörthersee" 2026
Aktualisiert:von sb
Barbara Schöneberger und "Bergdoktor"-Star Hans Sigl laden die Zuschauerinnen und Zuschauer zur "Starnacht am Wörthersee" 2026 ein - erstmals nicht im Ersten. Die Gästeliste der Musik-Show kann sich dennoch sehen lassen.
Am 11. Juli 2026 findet einmal mehr die "Starnacht am Wörthersee" statt.
Ungeachtet des Wechsels der Live-Übertragung vom Hauptprogramm im Ersten zum dritten Programm des MDR wartet die Schlager-Show in Österreich auch in diesem Jahr wieder mit hochkarätigen Musik-Acts auf.
Musik-Show im MDR: So bist du morgen dabei!
Die "Starnacht" siehst du hier im kostenlosen Livestream
Wer ist bei der "Starnacht am Wörthersee" 2026 dabei?
Diese nationalen und internationalen Stars sind für die Live-Sendung am Samstag angekündigt:
Ray Dalton
Al Bano
Maite Kelly
Semino Rossi
Angelo Kelly
Pizzera & Jaus
Natalie Holzner
ela.
Vanessa Mai
Kamrad
Melissa Naschenweng
Ina Regen
Christina Stürmer
Andreas Gabalier
Pietro Basile
Moderiert wird die Show in Österreich wieder von Barbara Schöneberger und Hans Sigl. Die beiden präsentieren das jährliche Event bereits seit 2022 gemeinsam. Schöneberger ist sogar schon seit 2015 dabei.
Neben dem Mitteldeutschen Rundfunk geht auch ORF 2 am Samstag ab 20:15 Uhr live auf Sendung.
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