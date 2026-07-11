"Nackert" "Bergdoktor"-Star Hans Sigl setzt Barbara Schöneberger auf Instagram sexy in Szene Veröffentlicht: Vor 38 Minuten von Julia W. :newstime "Der Bergdoktor": Diese Stars haben die Serie verlassen Videoclip • 01:08 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Am Samstagabend laden Barbara Schöneberger und Hans Sigl zur "Schlagernacht am Wörthersee". Kurz zuvor meldet sich die Moderatorin mit "sexy Content" auf Instagram zu Wort – kommentiert und gefilmt von niemand Geringerem als dem "Bergdoktor"-Star.

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"Achtung, extrem sexy Content": Mit diesen Worten kündigt Barbara Schöneberger auf Instagram am Freitag ein Video an, auf dem sie sich im bunten Bikini und mit gigantischer Sonnenbrille auf einem Sofa räkelt. So freizügig zeigt sich die 52-Jährige nicht ohne Grund: Sie will damit endlich die Marke von einer Million Follower:innen auf Instagram knacken.

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In einem vorherigen Video hatte Schöneberger erklärt: "Ich hab jetzt ein ganz anderes Problem: Mir fehlen noch neuntausend Leute bis zur Million bei Instagram." Deshalb habe sie entschieden, jetzt "eisenhart-sexy Content" zu liefern.

"Beweg dich": "Bergdoktor" Hans Sigl gibt Regieanweisungen Aufgenommen wurden die beiden Videos von niemand Geringerem als "Bergdoktor"-Star Hans Sigl. Mit ihm moderiert Schöneberger am 11. Juli die "Schlagernacht am Wörthersee", deren Übertragung von der ARD kurz zuvor aus dem Hauptprogramm geschmissen wurde. Aus dem Off hört man Sigl mit betont rauchiger Stimme sagen: "Beweg dich ein bisschen, beweg dich ein bisschen, sehr gut", und weiter: "Hohlkreuz! Es sieht gut aus in der Kamera."

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Das ganze sexy Gepose ist natürlich nicht ganz ernst gemeint – die beiden Promis haben offensichtlich großen Spaß beim Dreh der Clips. Auf seinem Profil postete Sigl ebenfalls ein Video, in dem er die ganze Aktion nochmals kommentierte.

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"Es is so org", sagt Sigl, was Leute wegen 9.000 Follower:innen bereit seien alles tun. "Nackert, einzigartig. [...] Aber ich muss sagen: Sie schaut gut aus!" Zu ihrem sexy Clip rief Schöneberger auf, ihr endlich zu folgen: "Ihr könnt Teil einer großen Sache werden. Wir sind eine Community. Wir sind alle gleich. Ich liebe euch! (Und @sigl_hans liebt euch auch)." Tatsächlich scheint der Aufruf bei den Instagram-User:innen gefruchtet zu haben: Am Samstagmorgen hatte Barbara Schöneberger bereits die Marke von einer Million Follower:innen geknackt.