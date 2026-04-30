Filme und Specials "Dragonball" und ein Ghibli-Nachfolger: Die Anime-Highlights im Mai 2026 auf ProSieben MAXX Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Martin Haldenmair Mächtig und magisch: Die Animefilme im Mai 2026. Bild: ©1991 TOEI ANIMATION CO., LTD.; © 2017 M.F.P.; © Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable

Die Abenteuer für Animefans im Mai zeigen dir, wie man fliegt, Dämonen erledigt, übernatürliche Rätsel löst und die ganze Welt verändert! Und wer Monster-Movies mag, darf sich auf actionreiche Unterhaltung freuen.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Sendeinformationen Programm-Hinweis für ProSieben MAXX 1. Mai, 13:40 Uhr: "Dragon Ball"-Filme

1. Mai, 20:15 Uhr: "Mary und die Blume der Hexen"

8. Mai, 20:15 Uhr: "Shin Ultraman"

15. Mai, 23:05: "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train"

22. Mai, 20:15 Uhr: "Penguin Highway"

29. Mai, 20:15 Uhr: "Das Verschwinden der Haruhi Suzumiya"

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Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Sendeinformationen Diese "Dragon Ball"-Filme siehst du am 1. Mai auf ProSieben MAXX 13:40 Uhr: Dragonball Z: Die Todeszone des Garlic Jr

14:25 Uhr: Dragonball Z: Die Entscheidungsschlacht

15:30 Uhr: Dragonball Z: Der Stärkste auf Erden

16:35 Uhr: Dragonball Z: Super Saiyajin Son-Goku

17:35 Uhr: Dragonball Z: Rache für Freezer

18:30 Uhr: Dragonball Z: Coolers Rückkehr

19:20 Uhr: Dragonball Z: Angriff der Cyborgs;

Hier geht's ins "Dragon Ball"-Universum auf Joyn Streame Folgen und Filme

Für Fans von Studio Ghibli: "Mary und die Blume der Hexen" am 1. Mai Schön ruhig ist es auf dem ländlichen Anwesen von Großtante Charlotte ... schön langweilig! Die junge Mary ist gerade dorthin gezogen und ohne Freund:innen und Dinge, die man tun könnte, ziemlich angeödet von der Idylle. Glücklicherweise verschwindet eine der Katzen eines Nachbarjungen. Bei der Suche findet sie nicht nur einen alten Besen sondern auch eine "Nachtflug"-Blume, die den Besen abheben lässt. Schnell ist es vorbei mit der Langeweile, als der Besen sie zu den schwebenden Inseln bringt, auf denen die Hexenakademie liegt. Bald aber wäre eine Verschnaufpause ganz gut, denn die Leiterin des Instituts hat gefährliche Pläne mit Mary und der Hexenblume. "Mary und die Blume der Hexen" ist der erste Spielfilm des Studios Ponoc, das von vielen ehemaligen Mitarbeiter:innen des legendären Studio Ghibli gegründet wurde. Fans der Ghibli-Filme werden den Animationsstil wiedererkennen, aber auch neue, moderne Twists entdecken. Du siehst den Film als deutsche Erstausstrahlung am 1. Mai um 20:15 Uhr auf ProSieben MAXX.

Hier geht's zum Livestream Freitag, 01.05. 20:15 Uhr Mary und die Blume der Hexen Verfügbar auf Joyn 125 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Darum geht's bei "Shin Ultraman" am 8. Mai Kein Anime, aber sicher ein Film für Anime-Fans, denn Regie führte Hideaki Anno, Schöpfer der "Evangelion"-Reihe und großer Fan klassischer japanischer Monsterfilme: Fast wäre die Welt Opfer von Kaiju, gewaltigen Monstern geworden, wäre nicht der Riese Ultraman plötzlich erschienen und hätte sie aufgehalten. Bei dem Kampf wurde ein Mitglied der japanischen Spezialeinheit SSSP, Shinji Kaminaga, verletzt. Als wieder ein Monster angreift, verwandelt sich Shinji in den neuen Ultraman. Er hält diese Fähigkeit erst mal geheim. Da nimmt ein Außerirdischer Kontakt mit der Erde auf, macht vielen Ländern unterschiedliche Versprechungen und sät gleichzeitig Zweifel an Ultraman. Sein Plan scheint es zu sein, einen großen Krieg zu entfachen. Und da sich die Menschen gegen Ultraman wenden, könnte er aufgehen.

Spannung pur am 15. Mai mit "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train" Der erste Kinofilm der erfolgreichen Reihe über den Kampf des Demon-Slayer-Korps gegen die Monster, die Oberdämon Muzan im Japan des frühen 20. Jahrhunderts erschafft: Ein Ungetüm schnauft durch das Land, große Rauchwolken ausstoßend. Aber kein Monster, sondern eine neue Erfindung: Ein Zug! Davor muss keiner Angst haben. Oder doch? Die Demon Slayer vermuten nämlich, dass sich im Mugen Train ein Dämon verbirgt. Tanjirō, seine Schwester Nezuko sowie seine Kameraden Inosuke und Zenitsu gehen an Bord, um Kyōjurō, die Flammensäule, bei der Jagd zu unterstützen. Die Wesen, die die Maschine beherrschen, entpuppen sich als viel stärker als befürchtet: Es handelt sich um "Dämonenmonde". Ein bitterer Kampf beginnt, bei dem jeder Sieg mit tragischen Verlusten erkauft wird.

Auf Spurensuche bei "Penguin Highway" am 22. Mai Wo kommen die ganzen Pinguine her? Das fragt sich Schüler Aoyama, in dessen ganz normaler japanscher Stadt immer mehr dieser Tiere auftauchen und in Wohngebieten herumspazieren, statt in der Antarktis ein artgerechtes Leben zu führen. Sie scheinen alle auf ein Ziel zuzuwatscheln und einem Pfad zu folgen, den Aoyama "Penguin Highway" nennt. Es scheint so, als könnte ausgerechnet eine Zahnarzthelferin, in die sich der Junge vielleicht ein kleines bisschen verguckt hat, mehr über das Rätsel zu wissen. Bald wird klar: Was auch immer sich dahinter verbirgt, könnte die Welt aus den Angeln heben.

Anime meets Science Fiction am 29. Mai in "Das Verschwinden der Haruhi Suzumiya" Kyon ist ein rationaler Oberschüler, der nicht an Paranormales oder Übersinnliches glaubt. In der Serie "Die Melancholie der Haruhi Suzumiya" muss er sich jedoch damit auseinandersetzen, alles wegen Haruhi. Seine Mitschülerin, eben jene Haruhi, hat die Fähigkeit, die Welt unbewusst zu verändern. All ihre Klassenkamerad:innen sind Außerirdische und Agent:innen, die versuchen, sie bei Laune zu halten, damit das Universum nicht zu viel Schaden nimmt. Kyon wird selbst Mitglied der SOS-Brigade, einem Schulkclub mit dem Ziel, die Stimmung auf der Welt zu verbessern - dabei hätte er eigentlich nur gerne seine Ruhe. Im Film zur Serie erfüllt sich dieser Wunsch auf schlimmstmögliche Weise: Als er eines Tages zur Schule kommt, gibt es keine Haruhi mehr - und es hat sie nie gegeben. Keiner erinnert sich weder an sie noch an die SOS-Brigade. Kann Kyon die Welt wieder in den leicht verrückten Zustand, in dem es eine Haruhi gibt, zurückversetzen?