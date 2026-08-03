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Monster und Menschen

Kaiju No. 8: Die komplette erste Staffel kannst du hier streamen

Veröffentlicht:

von Martin Haldenmair

Nicht erschrecken! Hinter diesem Monsterschädel steckt ein Mensch - in "Kaiju No. 8"

Bild: © JAKDF 3rd Division © Naoya Matsumoto/SHUEISHA

Ein Mann wird zum Monster - und kämpft mit seinen neuen Kräften dann selbst gegen Monster. Niemand soll erfahren, dass hinter "Kaiju No. 8" ein Mensch steckt. Ab 3. August auf Joyn und ab 21. August auf ProSieben FUN.

ProSieben FUN
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1 Staffel

Kaiju No. 8

Kaiju No. 8

In einer Welt, die von brutalen Monstern - Kaijus genannt - heimgesucht wird, braucht die Menschheit besonderen Schutz. Das Verteidigungskorps nimmt den Kampf gegen die mächtigen Wesen auf. Doch neben dieser ruhmreichen Sondereinheit gibt es auch eine unauffällige Abteilung, die ebenfalls wichtige Arbeit leistet: Der Aufräumtrupp, der die Kadaver der besiegten Kaijus beseitigt. Hibino Kafka gehört dieser Unit an. Sein Traum ist jedoch, dem Korps beizutreten.

Verfügbar auf Joyn

Darum geht's bei "Kaiju No. 8"

Gewaltige Monster greifen Japan an! Also alles wie immer. Keine Panik, die Anti-Kaiju-Einheit kümmert sich wie immer darum. Und die biologischen Reste, die danach in der Stadt übrig bleiben? Die macht der Putztrupp weg.

Kafka Hibino gehört zu diesen Aufräumern. Beim ruhmreichen Korps rasselte er mehrmals durch die Aufnahmeprüfung und nun besteht sein Alltag aus unappetitlicher Arbeit mit der Kettensäge an großen Fleisch- und Gedärmstücken. Aus manchen tollen Stücken werden dann Rüstungsteile für die Kämpfer.

Sein großer Traum, einmal Kämpfer zu werden und zusammen mit Kindheitsfreundin Mina Ashiro alle Kaijus zu vernichten? Vielleicht wird er ja doch wahr, wenn auch auf anders als erwartet: Ein parasitäres Wesen dringt in seinen Körper ein und gibt Kafka die Möglichkeit, sich in ein Kaiju zu verwandeln.

Seine neuen Kräfte versucht er zunächst zu verbergen. In menschlicher Form und zusammen mit seinem Putzkollegen Reno Ichikawa, der sein Geheimnis kennt, stellt er sich erneut der Aufnahmeprüfung für das Korps. Das Korps sucht gleichzeitig fieberhaft nach seiner Monsterform unter dem Codenamen "Kaiju No. 8".

Jede Menge Anime-Filme und Serien auf Joyn

"Kaiju No. 8" war schon als Manga ein großer Hit. Die lang erwartete Anime-Adaption fand 2024 ebenfalls großen Anklang. In zwei Staffeln zu 12 und elf Folgen wurden Kafkas Abenteuer als wohlmeinendes Monster schon verfilmt. Eine dritte Staffel ist seit Ende 2025 in der Produktion. Nun aber gibt es erst mal die komplette erste Staffel zu sehen. Ab dem 3. August zum Bingen auf Joyn und ab 21. August auf ProSieben FUN.

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