TV-News "ARD": Sophie von der Tann verabschiedet sich mit bewegenden Worten Veröffentlicht: Vor 9 Minuten von C3 Newsroom Nach fünf Jahren endet Sophie von der Tanns Einsatz als ARD-Korrespondentin in Israel – eine neue Aufgabe wartet bereits. Bild: IMAGO/HMB-Media

Fünf Jahre voller außergewöhnlicher Ereignisse liegen hinter Sophie von der Tann. Die ARD-Korrespondentin verlässt das Studio in Tel Aviv und schlägt beruflich ein neues Kapitel auf. Mehr dazu liest du hier!

Wer morgens auf den Balkon tritt und auf die Skyline von Tel Aviv blickt, für den beginnt bald ein neuer Alltag. Für ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann heißt es Abschied nehmen: Nach fünf Jahren endet ihr Einsatz in Israel – und damit eine der prägendsten Stationen ihrer journalistischen Laufbahn.

Sophie von der Tann: Abschied nach fünf intensiven Jahren Mit einem Video auf Instagram machte Sophie von der Tann ihre Entscheidung selbst öffentlich. "Ich verlasse Tel Aviv", sagt sie darin. Gleichzeitig erklärt sie, dass ihre Zeit als Auslandskorrespondentin planmäßig nach fünf Jahren endet. Rückblickend beschreibt sie diese Phase mit den Worten:

Für mich war das ein krasser Lebensabschnitt. Sophie von der Tann

Als sie 2021 ihre Arbeit aufnahm, wollte sie möglichst viele Perspektiven der Region kennenlernen. Sie lebte zeitweise an verschiedenen Orten in Israel und im Westjordanland und reiste mehrfach in den Gazastreifen. "Ich wollte einfach einen Einblick in die verschiedenen Lebensrealitäten und Perspektiven der Menschen hier bekommen."

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Der Alltag der ARD-Korrespondentin änderte sich schlagartig Mit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 veränderte sich auch ihre journalistische Arbeit grundlegend. Aus der Auslandskorrespondentin wurde innerhalb kürzester Zeit eine Kriegsreporterin. In ihrem Instagram-Video erinnert sie sich daran, dass sie zwar mit einer anspruchsvollen Aufgabe gerechnet habe, das Ausmaß der Ereignisse jedoch nicht vorhersehen konnte:

Aber ich habe natürlich nicht geahnt, was da auf uns zukommen würde. Sophie von der Tann

Über die erschwerten Bedingungen ihrer Berichterstattung sagt sie außerdem: "Unabhängig lässt uns Israel seitdem nicht mehr in den Gazastreifen rein." Ohne die Unterstützung palästinensischer Kolleginnen und Kollegen vor Ort wäre eine Berichterstattung kaum möglich gewesen, erklärt sie weiter.

Neue Aufgabe für die ARD-Journalistin Auch der Bayerische Rundfunk bestätigte inzwischen den Wechsel. Zum Ende Juli kehrt Sophie von der Tann nach Deutschland zurück. Ab dem 1. September übernimmt Journalistin Pia Steckelbach die Leitung des ARD-Studios in Tel Aviv. Der turnusmäßige Wechsel erfolgt nach der üblichen fünfjährigen Entsendezeit. Ganz verabschiedet sich Sophie von der Tann jedoch nicht aus dem Ausland. In ihrem Instagram-Video kündigt sie an:

Falls ihr euch fragt, was ich als Nächstes mache, ich werde weiterhin für euch im Ausland unterwegs sein. Sophie von der Tann

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