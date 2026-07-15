Der Traum blieb aus Ronja Forcher: Das hätte sich der "Bergdoktor"-Star zum zum 30. Geburtstag gewünscht Aktualisiert: Vor 22 Minuten von Christian Vock :newstime "Der Bergdoktor": Diese Stars haben die Serie verlassen Videoclip • 01:08 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Seit knapp 16 Jahren spielt Schauspielerin Ronja Forcher in der Serie "Der Bergdoktor" mit. Anfang Juni ist die Österreicherin 30 geworden. Grundsätzlich schaut sie zufrieden auf ihr momentanes Leben. Eine Sache gibt es aber, die sie gerne von ihrer Mutter "geerbt" hätte.

"Kinder, wie die Zeit vergeht", heißt es immer dann, wenn man merkt, dass man älter geworden ist. Und das wiederum merkt man an ganz vielen Stellen: an den neuesten Fältchen, den ersten grauen Haaren oder der Tatsache, dass die Kerzen nicht mehr auf die Geburtstagstorte passen. Oder einfach aber daran, dass die eigenen TV-Lieblinge ebenfalls älter geworden sind. Wie zum Beispiel Schauspielerin Ronja Forcher. Und die hätte gerne ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk zu ihrem 30. bekommen.

Diese Eigenschaft ihrer Mutter wünscht sich Ronja Forcher 2008 sah man die damals 14-Jährige zum ersten Mal in der Vorabendserie "Der Bergdoktor" in der Rolle der Lilli Gruber. Nun, sage und schreibe 16 Jahre später ist aus dem Teenager von einst längst eine erwachsene Frau geworden, die gerade ihren 30. Geburtstag gefeiert hat. Manche nutzen so eine Wegmarke für grundlose Panik vor dem Älterwerden, andere hingegen für eine kleine Innenschau. Zu diesen Menschen scheint auch Ronja Forcher zu gehören. Denn am Rande der Veranstaltung "30 Jahre Heimatkanal" in München sprach der Serien-Star mit "Bunte" über ihren runden Geburtstag und darüber, was sie sich für die nächsten Jahre vorgenommen hat. Es gibt da nämlich etwas, das sich die 30-Jährige erwartet hatte: "Ich habe damit gerechnet [...], dass ich dann irgendwann mit 30 Jahren plötzlich ordentlich werde", erzählte Forcher und verweist auf ihre Mutter, bei der das ähnlich gewesen sei. Die Vorstellung, wie diese Verwandlung quasi "über Nacht" passieren soll, war jedenfalls recht konkret: "Ich muss nichts an mir arbeiten, ich muss nichts an mir ändern, und trotzdem ist plötzlich Ordnung in der Wohnung."

Der Traum bleibt aus Offenbar ein Wunsch, der noch nicht in Erfüllung gegangen ist, wie Forcher weiter verrät: "Also so ganz ist es noch nicht passiert. Vielleicht muss da das chinesische Feuerpferd noch ein bisschen galoppieren und es kommt noch zu mir." Sie scheint in puncto Ordentlichkeit also noch nicht an ihrem Zenit angekommen zu sein, will das Ganze aber offenbar gelassen angehen – was wiederum ebenfalls an ihrer Mutter liegt. Die sei als Teenager nämlich auch unordentlich gewesen, inzwischen aber "die sauberste und ordentlichste Person, die ich kenne", so Forcher bei Bunte.de. Vielleicht liegt ihre Gelassenheit aber auch daran, dass sie ansonsten sehr glücklich mit ihrem Leben ist. "Ich hab in diesen 20 Jahren [...] ein ganz tolles Leben aufgebaut. Ich habe einen wundervollen Mann, ich hab ganz tolle Freunde, ich hab einen ganz tollen Beruf, der mir sehr viel Spaß macht und ich will einfach, dass alles so weitergeht", schwärmt Forcher und verrät ihre Zukunftspläne: "Ich will noch ein bisschen was von der Welt sehen, ich will reisen, ich will meinen Horizont erweitern."