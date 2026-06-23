Er stammt aus einer Künstlerfamilie "Bozen-Krimi"-Star Gabriel Raab wuchs wie ein Hippie auf Veröffentlicht: Vor 12 Minuten von C3 Newsroom Stammbesetzung im "Bozen-Krimi": Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab, l.) und Sonja Schwarz (Chiara Schoras) ermitteln seit 2015 in Südtirol. Bild: ARD Degeto / Hans Joachim Pfeiffer

Als Kommissar Jonas Kerschbaumer ermittelt Gabriel Raab seit 2015 in der ARD-Reihe "Der Bozen-Krimi". Wir stellen dir den Schauspieler vor, der eher zufällig zur Schauspielerei fand und aus einer Künstlerfamilie stammt.

Der "Bozen-Krimi" läuft am 23. Juni um 22:15 Uhr im WDR Bald verfügbar Heute, 22:15 Uhr • Der Bozen-Krimi Am Abgrund Verfügbar auf Joyn 85 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

An der Seite von Chiara Schoras (als Sonja Schwarz) geht Schauspieler Jonas Kerschbaumer seit über zehn Jahren für die ARD auf Verbrecherjagd. Er ist Kommissar beziehungsweise Commissario Jonas Kerschbaumer in der Reihe "Der Bozen-Krimi". Die Dreharbeiten in Südtirol kommen dem 44-Jährigen Natur-Fan sehr gelegen. Aufgewachsen ist er im bayerischen Oberammergau. "Ich liebe die Berge und das Meer", sagte er vor wenigen Monaten in einem Interview mit der "Berliner Morgenpost". "Beim Meer habe ich den Blick in die Ferne, und die Berge steige ich hoch, um dann ebenfalls diesen Blick ins Weite zu bekommen." Beim Bozen-Krimi habe er die "geile Mischung aus dem Mediterranen mit der rauen Berglandschaft".

"Nichts drumrum außer Natur": So wuchs "Bozen-Krimi"-Star Gabriel Raab auf Gabriel Raab stammt aus einer Künstlerfamilie - sein Vater ist Bildhauer, seine Mutter Malerin. In der "Bild" beschrieb er seine Kindheit 2016 einmal so: Er sei auf einem Bauernhof in einem Hippie-Haushalt aufgewachsen. "Ohne funktionierende Heizung, mit nichts drumrum außer Natur", erzählte er. "Wenn das Geld knapp war, haben wir unser Brot selbst gebacken und Gemüse aus dem Garten gegessen." Ganz reibungslos verliefen seine Jugendjahre in Oberammergau nicht immer: "Ich war schon ein bisschen Außenseiter, zumal meine Eltern Künstler sind", erinnerte er sich in der "Berliner Morgenpost" an diese Zeit. Gabriel Raab besuchte die Klosterschule Ettal – "und zwischen Externen wie mir und den Internatsschülern gab es immer wieder Reibereien". Bei den berühmten Oberammergauer Passionsspielen wirkte er zweimal mit. Als kleines Kind sei er im Volk mitgelaufen, mit 18 Jahren spielte er dann einen Engel. Als Auslöser für seine Karriere als Schauspieler sieht er diese Erfahrung nur "indirekt". In seiner Jugend hatte er zunächst lange eine ganz andere Passion. "Ich bin als Jugendlicher immer nur Skateboard gefahren. Andere Interessen hatte ich nicht. Und als ich mir zum dritten Mal den Arm gebrochen hatte, war das vorbei."

In die Schauspielerei ist Gabriel Raab "hineingeschlittert" Er musste sich nach etwas Neuem umsehen, in das er seine Energie stecken konnte. Da er den Sprechunterricht, den er für die Passionsspiele erhalten hatte, "interessant" gefunden habe, beschloss er, "ich versuche es mal mit der Schauspielschule". Dass auch seine Eltern Künstler sind, habe ihn bei seiner Berufswahl nicht beflügelt - eher im Gegenteil. "Eigentlich dachte ich, ich mache etwas anderes, weil ich bei meinen Eltern gesehen habe, mit wie vielen Schwierigkeiten das Künstlerleben verbunden ist." Er sei in seinen Beruf als Schauspieler also "ein bisschen hineingeschlittert", erinnert er sich. Gabriel Raab analysiert: "Ich wollte einfach das normale Arbeiten ein bisschen umgehen." Seine Ausbildung absolvierte er dann an der renommierten Otto-Falckenberg-Schule in München. Bescheiden sagt Raab heute, er wisse nicht, ob das damals an seinem Können gelegen habe. Die Schauspiellehrer hätten aber offensichtlich erkannt, dass er es "einfach unbedingt" wollte und dass er etwas an sich hatte, "was sie formen konnten".

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"Bozen-Krimi"-Hauptdarsteller macht auch Musik Gabriel Raab, der unter anderem auch in den Serien "Der Bergdoktor", "Frühling" oder "Marie fängt Feuer" spielte, lebt heute in Murnau am Staffelsee, wo er fast jeden Tag um den See oder ins Moor läuft. Auch seine Lebensgefährtin ist Künstlerin: Seit 2014 ist er mit der Malerin Alina Birkner liiert. Einer anderen künstlerischen Aktivität geht der Schauspieler seit Kurzem nach. Unter dem Namen "Punch Owl" hat er mit seiner Band zwei Songs veröffentlicht. Ein Wechsel weg von der Schauspielerei in die Musik ist aber nicht geplant. "Für mich ist das eher ein Ausgleich, wenn mich der Blues packt", erklärte er.