Astronomisches Ereignis Sonnenfinsternis 2026 heute hier im Livestream: Joyn zeigt jetzt das Himmels-Spektakel Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lars-Ole Grap :newstime Hier kann man die Sonnenfinsternis am besten sehen Videoclip • 03:09 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Hier seht Ihr die Sonnenfinsternis 2026 heute im kostenlosen Livestream. Zahlreiche Sender übertragen das Naturphänomen auch im Free-TV - hier bei Joyn seid Ihr im Stream dabei: Gleich mehrere Sender berichten mit Aufnahmen aus ganz Europa und fachkundigen Einordnungen von Expert:innen.

Du willst ganz in Ruhe die Sonnenfinsternis sehen ohne Ablenkung? Hier gibt's den kostenlosen Livestream auf Joyn

Sonnenfinsternis heute hier im Livestream sehen: Sondersendung bei WELT ab 19:00 Uhr - Übertragung im TV Bereits um 12 Uhr ist die Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt der Bundesrepublik Deutschland, Dorothee Bär, zu Gast im Berliner WELT-Studio. Ab 13 Uhr übernehmen der ehemalige Astronaut und Physiker Prof. Ulrich Walter sowie WELT-Wissensredakteur Louis Polczynski die Einordnung im Studio. Um 19 Uhr startet die eigentliche Sondersendung mit Live-Schaltungen in elf Länder: Reporter:innen berichten unter anderem von Mallorca, aus Reykjavík, vom Zeiss-Planetarium Berlin und von der Sternwarte auf dem bayerischen Wendelstein. Begleitet wird die Übertragung von Expert:innen des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung, der Stiftung Planetarium Berlin und des Leibniz-Instituts für Astrophysik Potsdam. Zusätzliche Livestreams aus Norwegen, San Francisco, Greenwich, Italien, Kanada und sogar aus einer Maschine der Iberia garantieren freie Sicht - eine strategische Absicherung gegen potenzielle Wetterrisiken.

WELT-Sondersendungen zur Sonnenfinsternis von 13 bis 21 Uhr Hier geht's zum kostenlosen WELT-Livestream auf Joyn

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Sonnenfinsternis heute im Livestream sehen: 3sat und ZDF zeigen das Himmelsspektakel live Auch 3sat berichtet heute ab 20:15 Uhr ausführlich über die Sonnenfinsternis. Das ZDF schaltet sich bei guter Wetterlage zwischen 20:25 Uhr und 20:35 Uhr live dazu, genau in dem kurzen Zeitfenster, in dem die Bedeckung ihren Höhepunkt erreicht. Sollte die Live-Schalte zustande kommen, würde dafür die Ausstrahlung von "Bares für Rares XXL" kurzzeitig unterbrochen. Hierzulande bietet sich dabei ein faszinierendes Bild: Während der Mond die Sonne in Norddeutschland zu rund 85 Prozent verdeckt, schrumpft sie im Süden sogar zu einer hauchdünnen Sichel. Wer das Ereignis als totale Sonnenfinsternis erleben möchte, muss allerdings weiter nach Spanien, Island oder Grönland reisen. Möglich wird dieses Naturphänomen durch eine exakte kosmische Konstellation: Bei Neumond stehen Sonne, Mond und Erde genau in einer Linie. Der Mond wirft dabei einen schmalen, rund 300 Kilometer breiten Kernschatten auf die Erde - nur in diesem Streifen verschwindet die Sonne für wenige Minuten komplett. Wer die Sonnenfinsternis heute live beobachten möchte, muss seine Augen schützen: Bei einer partiellen Sonnenfinsternis darfst du zu keinem Zeitpunkt ungeschützt direkt in die Sonne schauen. Dafür brauchst du eine geprüfte Sonnenfinsternisbrille oder einen Handfilter, der die Anforderungen der Norm ISO 12312-2 erfüllt. Eine normale Sonnenbrille, eine CD oder verrußtes Glas schützt nicht zuverlässig. Auch durch Ferngläser, Teleskope oder Kameras darfst du die Sonne nicht ohne geeigneten Sonnenfilter betrachten. Dieser muss sicher vor dem Objektiv angebracht sein.