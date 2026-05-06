"Die Notärztin"-Stars Max Woelky und Sinja Dieks sind im echten Leben ein Paar

Manchmal schreibt das echte Leben die schönsten Geschichten - und bei der ARD-Serie "Die Notärztin" ist das gleich doppelt wahr. Denn Sinja Dieks und Max Woelky kennen sich nicht erst seit den Dreharbeiten.

Liebe am "Notärztin"-Set: So harmonieren Sinja Dieks und Max Woelky privat und beruflich

Ihre Geschichte begann nicht bei "Die Notärztin" im Rettungswagen, sondern an einer Schauspielschule in Babelsberg. Sinja Dieks studierte dort Schauspiel, als für ihr Abschlussprojekt ein externer Darsteller benötigt wurde - und der Regisseur Max Woelky besetzte. "Wir haben uns vor zehn Jahren kennengelernt", erzählt sie 2022 im "Bunte"-Interview. Beim ersten Treffen bei einer Leseprobe habe die Chemie von Anfang an gestimmt. "Es war einfach ein Gefühl, dass man sich nicht verstellen musste. Ich glaube, wir verstehen den anderen sehr gut", so die Schauspielerin weiter. Max Woelky ergänzt, sie sähen viele Dinge ähnlich und hätten gleiche Vorstellungen vom Leben - denn Gegensätze müssten sich nicht zwingend anziehen.

In der zweiten Staffel der beliebten ARD-Serie "Die Notärztin", die seit Februar immer dienstags im Ersten läuft, treffen die beiden nun auch in Mannheim aufeinander. Sinja Dieks ist bereits seit der dritten Folge der ersten Staffel als Polizistin Heike dabei. Max Woelky ist seit Episode sieben der zweiten Staffel als Philipp dabei - ein Ersthelfer, der im Privatleben Vater von Lane und Milo ist und der Hauptfigur Dr. Nina Haddad (Sabrina Amali) den Kopf verdreht.

Dass die beiden privat ein Paar sind, merkt man ihnen vor der Kamera kaum an. Max Woelky beschrieb das gegenüber "Bunte" allerdings als klaren Vorteil: Man kenne sich gut, könne offen über Ideen sprechen und müsse keine Angst haben, etwas Übergriffiges zu sagen. Auch seine Frau betont, sie bereite sich mit ihrem Partner fast immer gemeinsam auf Rollen vor - eine Arbeitsweise, die beiden sichtlich liege.