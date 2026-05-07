Ganz privat Gewusst? Das ist der berühmte Ex von "Sugarlove"-Star Barbara Auer Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Barbara Auer bei einem öffentlichen Auftritt - privat setzt sie klare Grenzen zur Öffentlichkeit. Bild: Pacific Press Agency

"Sugarlove"-Star Barbara Auer hält ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Hinter der Schauspielerin liegen jedoch bewegte Kapitel - von einer Liebe zu einem prominenten Ex-Partner bis hin zum heutigen Familienleben abseits des Rampenlichts.

Im Fernsehen spielt Barbara Auer aktuell im ARD-Drama "Sugarlove" eine Frau, deren Ehe leise auseinanderdriftet. Während auf dem Bildschirm emotionale Brüche sichtbar werden, bleibt ihr eigenes Leben konsequent geschützt vor öffentlicher Dauerbeobachtung.

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"Sugarlove"-Star Barbara Auer war einst mit Kai Maertens liiert Heute lebt die Schauspielerin mit dem Kameramann Martin Langer in Hamburg. Gemeinsam haben sie einen Sohn und führen ein bewusst aus der Öffentlichkeit gehaltendes Familienleben. Beide bringen Kinder aus früheren Beziehungen mit - ein Patchwork, das sich über die Jahre stabil entwickelt hat. Ein Blick zurück führt in die 1980er-Jahre: Damals war Barbara Auer mit dem Schauspieler Kai Maertens liiert. Aus dieser Beziehung stammt ihr Sohn Samuel, geboren 1986. Über die gemeinsame Zeit oder die Trennung ist öffentlich kaum etwas bekannt - das Kapitel bleibt privat. Maertens selbst ist bis heute regelmäßig im Fernsehen präsent, unter anderem in Krimiformaten wie den Ostfrieslandkrimis oder früher in der Reihe "SOKO Wismar".

Barbara Auers schwerer Schicksalsschlag Nach der Beziehung zu Maertens war Barbara Auer zudem mit dem Moderator und Publizisten Roger Willemsen zusammen. Er starb 2016 im Alter von 60 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Wie lange die Beziehung dauerte, wurde nie öffentlich gemacht. Auch die Verbindung zu Martin Langer ist zeitlich nicht klar verortet. Erste gemeinsame Fotos tauchten bereits 1999 auf. Trotz der langen gemeinsamen Zeit bleibt das Paar konsequent zurückhaltend, wenn es um Einblicke ins Privatleben geht.

Wie sie Familie versteht, machte Barbara Auer 2018 in einem Interview mit der "Morgenpost" deutlich: "Natürlich ist es sehr wichtig, dass Eltern und Kinder einen direkten, liebevollen und offenen Kontakt miteinander haben, aber …

… ich finde es falsch, Freund oder Freundin für die Kinder sein zu wollen. Barbara Auer