Zwischen Bühne, Familie und Herkunft Prominente Familie, berühmte Eltern: So wuchs Schauspiel-Star Johannes Zirner auf Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Johanna Grauthoff August Zirner hat seinen Sohn Johannes Zirner schon früh zur Schauspielerei gebracht. Bild: picture alliance / Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/ZB

Natur statt Fernsehen und geprägt von berühmten Eltern und einem besonderen Alltag: Johannes Zirners Kindheit war alles andere als gewöhnlich - und legte früh den Grundstein für seine eigene Karriere als Schauspieler.

Aufgewachsen im "Paradies" Kein Fernsehen, dafür Berge, Wälder und jede Menge Fantasie: Johannes Zirner wuchs fernab vom Großstadttrubel auf. Geboren in Herdecke in Nordrhein-Westfalen, wurde er als ältestes von vier Kindern Teil einer Familie, in der sich alles um Kunst und Kreativität drehte. Seine Eltern sind die Schauspieler Katalin Zsigmondy und August Zirner. Auch seine Geschwister gingen später eigene künstlerische Wege - darunter Schauspieler Leo Zirner und Autorin sowie Regisseurin Ana Zirner. Früh zog die Familie in den Chiemgau. Eine bewusste Entscheidung der Eltern, um ihren Kindern eine alternative, naturnahe Erziehung zu ermöglichen. Statt Großstadtleben und Fernsehabenden prägten Wälder, Berge und Wiesen den Alltag: Die Kinder besuchten eine Waldorfschule und verbrachten ihre Zeit größtenteils draußen. "Wir sind in einem Paradies aufgewachsen, den ganzen Tag haben wir uns draußen herumgetrieben. Fernsehen war streng verboten, das war die anthroposophisch-hippiemäßig angehauchte Denkweise meiner Eltern", erzählte Johannes Zirner 2013 im "Focus"-Interview. Nur ein Künstler durfte die Regel durchbrechen: Charlie Chaplin. Seine Filme prägten Zirner nachhaltig und weckten früh seine Begeisterung für das Schauspiel.

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Zwischen Bühne und Familienchaos Dass Johannes Zirner irgendwann selbst Schauspieler werden würde, lag nicht fern. Schließlich drehte sich in seiner Familie vieles um die Bühne und die Kamera. Nicht nur seine Eltern waren in der Branche aktiv - auch der Freundeskreis bestand überwiegend aus Schauspielern.

Ich habe halt von frühester Kindheit an mitbekommen, dass sie in meiner Familie alle verrückte Schauspieler sind. Johannes Zirner im BR-Format "Alpha-Forum"

Zwar stand er schon als Kind im Schultheater auf der Bühne, doch seine Berufswünsche sahen erst anders aus: Als Kind träumte er zunächst davon, Komiker zu werden - inspiriert von seinem Idol Charlie Chaplin. Später wollte er Kameramann werden. Erst nach und nach wurde ihm bewusst, dass er selbst Schauspieler werden wollte - dann jedoch mit voller Überzeugung.

Sehnsucht nach dem Vater Ein prägender Teil seiner Kindheit war die berufliche Situation seines Vaters. August Zirner war oft wochenlang unterwegs. Der Schauspieler, geboren in Illinois, arbeitete an Filmsets und Theaterbühnen rund um den Globus. Für den jungen Johannes bedeutete das nicht nur spannende Einblicke, sondern auch schmerzhafte Abwesenheit.

Ich habe ihn stets schmerzlich vermisst. Johannes Zirner 2013 im "Focus"-Interview

Doch es gab auch besondere Momente: Reisen in die USA und gemeinsame Zeit am Set. Eine mehrwöchige Reise durch die Vereinigten Staaten blieb ihm bis heute im Gedächtnis, auch weil sein Vater ihm seine Herkunft näherbringen wollte. Abseits der Bühne zeigte sich August Zirner jedoch von einer ganz anderen Seite:

Dass mein Vater eigentlich ein Komiker ist, wissen wenige. Er hat ein großes Talent, die Leute zu unterhalten. Johannes Zirner 2013 im "Focus"-Interview

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August Zirner: Ein Leben für die Kunst August Zirner selbst zählt zu den prägendsten Schauspielern im deutschsprachigen Raum. Mit über 120 Filmproduktionen, einem Grimme-Preis für den Film "Wut" und Rollen in internationalen Produktionen wie "Colonia Dignidad" hat sich der mittlerweile 70-Jährige längst etabliert. Neben der Schauspielerei ist er auch als Jazz-Musiker unterwegs.

Sieh dir August Zirner vor der Kamera an Film ansehen Drama Das Versprechen Verfügbar auf Joyn 111:13 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Der eigene Weg zum Schauspiel Der Schritt zur professionellen Schauspielerei führte Johannes Zirner schließlich nach Wien an das Max-Reinhardt-Seminar - ausgerechnet dorthin, wo auch sein Vater ausgebildet wurde. Doch trotz familiärer Parallelen war ihm besonders wichtig seinen eigenen Weg zu gehen:

Bei der Bewerbung trat ich als Nr. 60 an, nicht als Sohn von August Zirner. Johannes Zirner 2013 im "Focus"-Interview