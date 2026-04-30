Erster Spielfilm in Produktion Premiere bei "WaPo Bodensee": ARD-Serie bekommt Primetime-Ableger Aktualisiert: Vor 50 Minuten von Nicholas Vogel Paul Schott (Tim Wilde) und Robert Marquardt (Peter Trabner) gehen ins Wasser. Bild: SWR/Saxonia Media/Laurent Truemper

Mit "Unter Druck" bekommt die beliebte ARD-Serie "WaPo Bodensee" ihren ersten Primetime-Spielfilm und setzt dabei auf ein klares Versprechen: mehr Tiefe, mehr Spannung und einen Fall, der das Team an seine physischen und moralischen Grenzen bringt.

"WaPo Bodensee" immer dienstags um 18:50 Uhr Streame die Polizei-Serie im kostenlosen ARD-Livestream auf Joyn

Die Wasserschutzpolizei vom Bodensee bekommt ihren ersten großen Einsatz im Hauptabend-Format: Aktuell laufen die Dreharbeiten zu "WaPo Bodensee: Unter Druck" (AT), dem ersten Primetime-Spielfilm zur beliebten ARD-Serie. Bis Mitte Mai verwandeln sich Ufer, Hafenanlagen - und vor allem die geheimnisvollen Tiefen des Bodensees - in eine spektakuläre Krimi-Kulisse.

Große Bilder, großer Fall: "WaPo Bodensee" im Spielfilm-Format Floriane Daniel, Tim Wilde, Wendy Güntensperger und Max König stehen erneut als eingeschworenes "WaPo"-Team vor der Kamera. Diesmal führt ihr Fall buchstäblich in die Tiefe: Nach einem Anschlag auf einen Taucher beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem nicht nur moderne Unterwassertechnik, sondern auch alte Konflikte und wirtschaftliche Interessen eine gefährliche Rolle spielen. Regie führt Daniel Rakete Siegel, das Drehbuch stammt von Andreas Dirr und Andreas Hug - ein Team, das den Kosmos der "WaPo Bodensee" bestens kennt. Für den Spielfilm wurde ein besonders bildstarkes Setting gewählt: Atemberaubende Unterwasseraufnahmen stehen im Mittelpunkt, in denen Tim Wildes Figur Paul Schott seine Vergangenheit als Kampfschwimmer einbringen kann. Neben dem Kern-Ensemble ist auch Diana Körner als Neles Mutter Mechthild wieder mit dabei. In weiteren Rollen sind unter anderem Max Befort, Peter Trabner, Janina Fautz, Lukas T. Sperber, Nadja Becker und Dana Herfurth zu sehen.

Darum geht's in "Unter Druck" Ein technologischer Durchbruch steht bevor: Ingenieur Lorenz Rösch testet gemeinsam mit der Unternehmerfamilie Marquardt eine neu entwickelte Unterwasserdrohne. Unter Aufsicht der Wasserschutzpolizei beginnt ein vielversprechender Tauchgang - bis alles außer Kontrolle gerät. In 40 Metern Tiefe wird Lorenz angegriffen, muss panisch auftauchen und landet schwer verletzt in der Druckkammer. Für Nele, Paul, Julia und Jakob beginnt eine heikle Ermittlung. Während Firmenchef Robert Marquardt vor allem die verschwundene Drohne zurückhaben will, brodelt es im Familienunternehmen: Tochter Antonia, ihr ehrgeiziger Partner Lorenz und Sohn Fabian stehen in einem gefährlichen Spannungsfeld aus Erwartungen, Enttäuschungen und Machtfragen. Zusätzlich rückt das Interesse der Rüstungsindustrie an der Drohne in den Fokus - ein Wissen, das allein Lorenz besitzt. Als der Ingenieur plötzlich stirbt, verschärft sich die Lage dramatisch. Für das "WaPo"-Team steigt der Druck - und jede Entscheidung kann tödliche Folgen haben.