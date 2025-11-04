Dramatisches Comeback "WaPo Bodensee": Wann die neuen Folgen im Ersten starten Aktualisiert: 06:01 Uhr von teleschau Volle Fahrt voraus: Nele Fehrenbach (Floriane Daniel) und Paul Schott (Tim Wilde) kehren mit neuen Folgen von "WaPo Bodensee" zurück. Bild: ARD / Laurent Trümper

Fast ein Jahr mussten Fans der ARD-Vorabendserie "WaPo Bodensee" auf neue Folgen warten. Jetzt ist es bald so weit: Wasserschutzpolizei-Dienststellenleiterin Kommissarin Nele Fehrenbach und ihr Team kehren zurück.

Am 26. November 2024 lief mit "Der Feind in meinem Haus" die bislang letzte neue Folge der "WaPo Bodensee". Jetzt hat das Warten der Fans auf Nachschub an "frischen" Ermittlungen von Kommissarin Nele Fehrenbach (Floriane Daniel) und ihrem Team von der Wasserschutzpolizei Bodensee in Konstanz bald ein Ende. Am 4. November wird die achte Folge der siebten Staffel, "Tödliche Sehnsucht", erstmals ausgestrahlt. Wie immer am Dienstag-Vorabend um 18:50 Uhr im Ersten und im ARD-Livestream auf Joyn. Es ist die erste der insgesamt noch neun unveröffentlichten Episoden der siebten Staffel der Erfolgsserie, die seit 2017 die Fans fesselt und der ARD Quotenerfolge beschert. Die Folgen wurden bereits im Herbst 2023 abgedreht. Während sich die Fans jetzt auf die neuen Folgen freuen, entstehen am Bodensee, vor allem in Konstanz und Radolfzell, noch bis Ende Oktober weitere neue Episoden.

Hochspannung pur zum Auftakt der neuen "WaPo Bodensee"-Folgen Im ersten neuen Fall finden Nele Fehrenbach und Paul Schott (Tim Wilde) auf ihrer morgendlichen Patrouille am See-Ufer die Leiche des Jugendlichen Victor Fuchs, der nach einem Genickbruch ertrunken ist. Die Ermittlungen führen schnell ins Haus Sterntaucher, einem Wohnprojekt für straffällig gewordene Jugendliche. Dort präsentieren sich die Einwohner Ben (Marven Suarez Brinkert), seine Freundin Michelle Kabisch (Andrea Guo) und Kiara Holm (Dilara Aylin Ziem) als geschlossene Einheit, und auch Sozialarbeiterin Katrin Böblinger (Judith Hofmann) will von Konflikten nichts wissen. Erst als Julia Demmler (Wendy Güntensperger) am Tatort einen Stofffetzen findet und ihr Kollege Jakob Frings (Max König) das Handy des Getöteten knackt, bröckelt die Fassade der vermeintlichen Idylle. Plötzlich nimmt der Fall eine Dynamik auf, die in einer Kettenreaktion und einem dramatischen Showdown mündet. Nele und ihr Team müssen sich beeilen, um Selbstjustiz zu verhindern.