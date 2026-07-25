In Gedenken "Trapps Sommer": So war Günther Maria Halmer in einer seiner letzten Rollen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau In "Trapps Sommer" beginnt Georg Trapp (Günther Maria Halmer) durch die Begegnung mit seiner Haushaltshilfe Sofia (Senita Huskić) sein Leben zu überdenken. Bild: ARD Degeto Film/Hardy Spitz

Ob als Schlitzohr "Tscharlie" in "Münchner Geschichten" oder als Anwalt Abel in der gleichnamigen ZDF-Serie: Günther Maria Halmer schlüpfte in seiner mehr als 50 Jahre dauernden Karriere in viele tolle Charakterrollen. Nun werden seine letzten Filme im ARD-Livestream auf Joyn wiederholt.

Günther Maria Halmer starb am 10. Mai 2026 nach einer Krebserkrankung. Er wurde 83 Jahre alt. In seinen letzten Lebensjahren hatte der Schauspieler noch zwei berührende Filme gedreht. Einer davon ist "Trapps Sommer" aus dem Jahr 2024. Der gebürtige Rosenheimer spielt hier die Rolle von Georg Trapp: Der emeritierte Philosophie-Professor liebt Beständigkeit in seinem Leben. In seiner Junggesellen-Wohnung hat sich seit Jahrzehnten nichts verändert. Erst ein Haushaltsunfall zwingt ihn, sich widerwillig Unterstützung zu holen: Über eine Agentur wird die 24-jährige Sofia (Senita Huskić) zu ihm geschickt. Die forsche, aber an Menschen interessierte junge Frau bringt frischen Wind in Trapps starres Leben.

Ein Grantler kommt ins Grübeln Als sein 80. Geburtstag vor der Tür steht, bittet Trapp Sofia um Hilfe bei der Erstellung der Gästeliste. Diese umfasst einige Würdenträger und Ex-Kolleg:innen. "Wollen Sie keine Freunde einladen, oder haben Sie keine?", fragt Sofia überrascht und bringt den betagten Grantler ins Grübeln: Hat er je geliebt, hat er je Freunde gehabt? Angestoßen durch Sofia sucht Trapp seinen früheren besten Freund Heinz (Stephan Bissmeier) und seine einstige große Liebe Henri (Eleonore Weisgerber) wieder auf. Auch Sofia profitiert von der neuen Bekanntschaft: Trapp spricht für sie mit deren heimlich in sie verliebtem "besten Freund" Sebastian (Pit Bukowski). Eine vom Leben enttäuschte, ältere Person findet durch einen viel jüngeren Menschen zurück zu Lebensfreude und Menschlichkeit - Geschichten wie "Trapps Sommer" gab es in der Literatur- und Filmgeschichte schon einige. Der Film von Rainer Kaufmann (Regie) und Hans Rath (Drehbuch) ist hoffnungsvoll und leicht. Erzählt wird das zurückhaltend, mit viel humanistischer Überzeugung.

Am 31. Juli um 20:15 Uhr siehst du den letzten Film von Günther Maria Halmer Bald verfügbar Freitag, 31.07. 20:15 Uhr Servus Eddie - Spätes Glück Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Der letzte Film von Günther Maria Halmer läuft Ende Juli Maßgeblich zum Gelingen tragen aber auch der wie so oft großartige Günther Maria Halmer und Co-Star Senita Huskić bei: Die 1994 in Hamburg geborene deutsch-bosnische Schauspielerin kennst du vielleicht aus dem Kölner "Tatort: Siebte Etage" (2024). Damals spielte sie in einer sehr markanten Rolle eine Sex-Workerin. "Trapps Sommer" wurde im August 2025 erstmals ausgestrahlt. Am Freitag, 24. Juli, um 20:15 Uhr, kannst du den Film erneut im Das-Erste-Livestream auf Joyn sehen. Eine Woche später, am Freitag, 31. Juli, um 20:15 Uhr, läuft ein weiterer Film mit Halmer erstmals im ARD-Livestream auf Joyn: "Servus Eddie - Spätes Glück" wurde im Juli und August 2024 gedreht. Es handelt sich um den letzten Film von Günther Maria Halmer. Er spielt den obdachlosen Zahnarzt Adam Einmiller, der das Grab seines Sohnes verlieren könnte. Es sei denn, er zahlt 1.500 Euro an die Friedhofsverwaltung. In weiteren Rollen sind Maximilian Brückner als erfolgloser Polizeibeamter und Jutta Speidel als Angstpatientin zu sehen.