"Ganz schön viel gelebtes Leben"
"Zero"-Star Heike Makatsch: Was macht die Schauspielerin eigentlich heute?
Aktualisiert:von teleschau
Sie startete mit Stefan Raab auf VIVA. Gewann mit ihrer ersten Kinorolle gleich einen Preis. Drehte mit Weltstars wie Hugh Grant und Alan Rickman. Heike Makatsch zählt zu den größten Stars in Deutschlands Film- und Fernsehwelt. Das sind ihre aktuellen Projekte.
"Da ist schon ganz schön viel gelebtes Leben, unzählige Kapitel, Gesammeltes und Verlorenes. Und weiterhin ein brennender Motor, der mich Vieles das erste Mal sehen lässt." Das schrieb Heike Makatsch im August 2025 anlässlich ihres 54. Geburtstages in ihrem Instagram-Profil.
In 40 Kinofilmen hat die gebürtige Düsseldorferin bisher mitgewirkt. In fast ebenso vielen TV-Produktionen war sie schon am Start. Eine davon läuft am 27. Mai im Ersten: der Thriller "Zero". In der Romanverfilmung von Bestsellerautor Marc Elsberg ("Blackout") spielt Heike Makatsch die Online-Journalistin Cynthia Bonsant. Die alleinerziehende Mutter untersucht einen Hackerangriff der anonymen Gruppe von Netzaktivist:innen "Zero" auf den Internetkonzern "Freeme". Bald stellt sich heraus, dass auch ihre 17-jährige Tochter in das Geschehen verwickelt ist - und in größter Gefahr schwebt.
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"Zero" im kostenlosen Livestream
Heike Makatsch: von VIVA zu "Bibi Blocksberg"
Heike Makatschs TV-Karriere begann 1993 beim damals neuen Musiksender VIVA. Sie zählte zu den ersten VJs des Kölner Senders, wie auch der damals ebenfalls noch unbekannte Stefan Raab. Knapp drei Jahre später hatte sie ihre erste Kinorolle: Im Film "Männerpension" war sie 1996 als lispelnde Sängerin Maren Krummsieg zu sehen. Für den Part bekam sie prompt den Bayerischen Filmpreis als beste Nachwuchs-Schauspielerin.
Auch ihre internationale Karriere ließ nicht lange auf sich warten. Ob als Zombie in zwei Filmen der "Resident Evil"-Reihe oder als flirtfreudige Assistentin im Weihnachts-Blockbuster "Tatsächlich... Liebe" an der Seite von Hugh Grant und Alan Rickman: Makatsch machte stets eine gute Figur. Das gilt ebenso für ihre Hauptrollen in "Margarete Steiff" (2005) und der Hildegard-Knef-Biografie "Hilde" (2009). Auch als "Tatort"-Kommissarin Ellen Berliger überzeugte sie von 2016 bis 2023 in fünf Fällen.
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Eines ihrer aktuellsten Projekte ist Heike Makatschs Rolle als strenge Hexe Servera in "Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen". Der Film kam im Dezember 2025 in die Kinos. Zudem war sie im letzten Jahr in der Disney+-Serie "Call My Agent! - Berlin" zu sehen, in der sie sich selbst spielt. Und sie war ab März 2025 in der 9. Staffel der ProSieben-Gameshow "Wer stiehlt mir die Show?" als Dauerkandidatin aktiv.
Aktuelle Projekte: drei Töchter, Hund, Yoga - und ein neuer Kinofilm
Heike Makatsch ist also nach wie vor gut im Geschäft. Zumal sie auch neben ihrer Schauspielkarriere sehr umtriebig ist. Nach zwei Töchtern mit dem Musiker Max Schröder bekam sie 2015 mit ihrem aktuellen Lebenspartner Trystan Pütter eine dritte Tochter. Hündin Samso komplettiert das Familienleben im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg.
Im Jahr 2021 absolvierte die Darstellerin zudem eine Ausbildung zur Yoga-Lehrerin. Sie praktiziert die indischen Körper- und Meditationsübungen seit vielen Jahren, da war dieser Schritt fast zwangsläufig. "Das Tolle am Yoga ist, dass es einen mehr zu sich führt, in eine innere Ruhe und eine Nichtaktivität des Geistes", berichtete Makatsch 2025 in einem Interview mit "t-online". "Im besten Fall nimmt man sein Yoga mit in den Alltag und kann dadurch besser mit Herausforderungen umgehen."
Ihre Kurse seien derweil keine Anlaufstelle für Fans. "Ich habe das Gefühl, dass einfach ganz normale Yoginis kommen", sagt sie. Neben ihren eigenen Kursen praktiziere sie dreimal pro Woche für sich alleine. "Ich verknüpfe Yoga dann auch gern mit Meditation." Dank ihrer Praxis habe sie auch besser gelernt, auf sich achtzugeben und auch mal Termine abzusagen, erzählte sie 2024 in einem Interview mit "Vogue". "Oft ist es so etwas wie: Ich muss heute Abend zu diesem Termin - aber ich weiß, ich schaffe das eigentlich kaum. Dann fragt man sich: Warum muss ich denn da eigentlich hin?"
Nach wie vor hat indes ihr Beruf einen wichtigen Stellenwert. Seit Herbst 2025 ist Heike Makatschs neuestes Filmprojekt im Kasten. Die Produktion "Raging Moms - Am Ende der Geduld" handelt von vier Frauen und ihren Herausforderungen in der Mitte des Lebens. Der Film kommt im Januar 2027 in die Kinos.
Heike Makatsch und die Zukunft: Warum sie Stillstand meidet
Stichwort Lebensmitte: Heike Makatsch würde selbst gerne als "suchend" wahrgenommen werden. "Ich glaube, es ist schon eine große Qualität, wenn man sich im Klaren ist, dass da immer noch viel Luft nach oben ist, was die eigene Entwicklung angeht", sagte sie 2024 in der "Vogue". Dann mache auch das Älterwerden Spaß, wenn man wisse: "Hey, ich bin jetzt schon einen schönen Weg gegangen und mir selbst - im Vergleich zu vor 30 Jahren - ein ganzes Stück voraus. Aber gleichzeitig zu wissen: Der Lernprozess ist noch lange nicht abgeschlossen."
Heike Makatsch will auf jeden Fall in Bewegung bleiben - körperlich und seelisch. "Stillstand würde ich mir nicht wünschen", betonte sie 2025 im "t-online"-Interview. Worauf sie sich freue? "Zum Beispiel darauf, bald noch das Surfen zu lernen."
"Zero" wird am Mittwoch, dem 27. Mai, um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Zeitgleich ist der Thriller im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar. Dort sind unter anderem auch Episoden aus "Wer stiehlt mir die Show?" mit Heike Makatsch abrufbar.
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