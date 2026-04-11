Für die ganze Familie Hexen, Prinzen und ein Hauch Magie: Die besten Märchen im Stream Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Nina K. Von Royals bis Rumpelstilzchen: Märchenvielfalt auf Joyn. Bild: IMAGO / UPI Photo, IMAGO / United Archives, IMAGO / Mary Evans

Märchen ziehen uns bis heute in ihren Bann. Sie erzählen von großen Abenteuern, kleinen Wundern und der Hoffnung auf ein gutes Ende. Diese fünf zauberhaften Verfilmungen kannst du jetzt kostenlos auf Joyn sehen.

Wer braucht schon einen Prinzen auf dem weißen Pferd, wenn Joyn das perfekte Märchenprogramm kostenlos ins Wohnzimmer liefert? Hier gibt es Klassiker, die nie altern, Neuinterpretationen, die überraschen, und Geschichten, in denen böse Hexen das Nachsehen haben. Für alle, die noch an Wunder glauben.

1. Der Klassiker: "Rumpelstilzchen" Erscheinungsjahr: 1955

FSK: 0 Wer kennt es nicht: das klassische Märchen der Brüder Grimm mit dem geheimnisvollen kleinen Männchen aus dem Wald, das ums Feuer tanzt. Als ihr Vater sie als Goldspinnerin beim König anpreist, bleibt der Müllerstochter Marie keine Wahl. Sie lässt sich auf einen folgenschweren Deal mit dem Rumpelstilzchen ein. Er hilft ihr dabei, aus Stroh Gold zu spinnen, um den König zu beeindrucken - doch zu einem hohen Preis! Schon bald steht das Wertvollste in Maries Leben auf dem Spiel: ihr eigenes Kind. Schafft sie es, dem verhängnisvollen Pakt zu entkommen?

"Rumpelstilzchen“: Das Rumpelstilzchen und die Müllerstochter Marie stehen und sitzen gemeinsam auf der Wiese. Bild: United Archives

Die Verfilmung des klassischen Märchens von Herbert B. Fredersdorf stammt aus dem Jahr 1955 und sticht deshalb mit einem ganz besonderen Charme heraus. Mach's dir gemütlich, wenn es wieder heißt: "Heute back’ ich, morgen brau’ ich, übermorgen hol' ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, ...".

Streame jetzt "Rumpelstilzchen" kostenlos auf Joyn! Film ansehen Spezial Rumpelstilzchen Verfügbar auf Joyn 73:42 Min Link kopieren Teilen

2. Das Märchen mit dem größten Plot-Twist: "Die Schöne und das Biest" Erscheinungsjahr: 2014

FSK: 6 Ein ruinierter Kaufmann, der seine drei Boote und somit all sein Geld verloren hat, verirrt sich in ein geheimnisvolles Schloss. Im Glauben, dieses Grundstück sei verlassen, pflückt er eine Rose für seine Tochter Belle. Doch das Schloss hat einen Besitzer: ein furchteinflößendes, verzaubertes Biest. Mit der gestohlenen Blume zieht der Kaufmann dessen Zorn auf sich - und wünscht sich, den Wald nie betreten zu haben. Um ihren Vater zu retten, opfert sich Belle und nimmt seinen Platz ein. Das Biest macht ihr Geschenke, sie darf sich frei auf dem Anwesen bewegen, doch eine Regel gilt: Das Abendessen teilt sie immer mit ihm. Je länger Belle und das Biest zusammenleben, desto mehr verschwimmen die Grenzen - zwischen Furcht und Faszination, zwischen Abscheu und Zuneigung. Ein Märchen darüber, dass nichts so ist, wie es auf den ersten Blick scheint, und dass wahre Schönheit wirklich nur von innen kommt.

Film ansehen Drama Die Schöne und das Biest Verfügbar auf Joyn 108:53 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

3. Das gruselige Märchen: "Snow White And The Huntsman" Erscheinungsjahr: 2012

FSK: 12 Wer glaubt, Märchen seien harmlos, hat "Snow White And The Huntsman" noch nicht gesehen. Mit den Hollywood-Ikonen Kristen Stewart (Schneewittchen), Charlize Theron (böse Königin) und Chris Hemsworth (Jäger Eric) bekommt das klassische Schneewittchen-Märchen ein modernes Update.

Charlize Theron als die Böse Königin in "Snow White And The Huntsman" aus dem Jahr 2012 Bild: imago images/Mary Evans

Die eitle Königin Ravenna setzt alles daran, ihre Rivalin Schneewittchen - die Schönste des ganzen Landes - zu töten. Doch der Jäger Eric, der dafür sorgen soll, denkt nicht im Traum daran, ihrem Befehl zu gehorchen. Er wird zu Schneewittchens Beschützer - und Teil eines erbitterten Kampfes um Macht und Gerechtigkeit.



Ein gewaltiges Fantasy‑Spektakel aus Hollywood, das für Nervenkitzel, Spannung und Gänsehaut sorgt.

Film ansehen Fantasie Snow White And The Huntsman Verfügbar auf Joyn 121:55 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

4. Die Erzählung aus dem echten Leben: "Harry & Meghan - Ein royales Märchen" Erscheinungsjahr: 2018

FSK: 0 Prinzessin, Traumkleid, Schloss - der Klassiker. Aber wie zeitgemäß ist das Ganze noch? Die Antwort liefert dieses Real-Life-Mächen, der aus der Reihe tanzt. Für die US-Schauspielerin Meghan Markle schien dieser Traum wahr zu werden, als sie Prinz Harry kennenlernte. "Harry & Meghan - Ein royales Märchen" ist keine Fiktion, sondern Dokumentation: Das Paar wird von den ersten Momenten ihrer Beziehung bis zur Verlobung begleitet. Manchmal schreibt das Leben doch die besseren Märchen, oder?

5. Das alte Märchen: "Das Märchenschloss" Erscheinungsjahr: 1961

FSK: 0 Auch Männer träumen von Märchenschlössern. Das beweist diese liebevolle DDR‑Märchenverfilmung aus dem Jahr 1961. Die drei Brüder Klaus, Günter und Peter ziehen los, um ihre Herzenswünsche zu erfüllen. Während die Älteren ganz bodenständig von Mähdreschern und Traktoren träumen, sehnt sich der jüngste Bruder Peter nach einem Märchenschloss - das kennt er aus seinen Büchern. Auf seiner Suche begegnet Peter einem weißen Pony und gemeinsam entdecken sie das sogenannte "Rosenschloss". Was er hier findet, ist anders als erwartet - und vielleicht gerade deshalb noch schöner. Ein warmherziges Märchen über Träume, Gemeinschaft und die Erkenntnis, dass wahres Glück oft dort wartet, wo man es nicht sucht.