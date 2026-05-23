Kult-Serie der Achtziger "Masters of the Universe": Drei "He-Man"-Folgen sind ausreichend, um perfekt vorbereitet ins Kino zu gehen Aktualisiert: Vor 31 Minuten von Steve Buchta Waren in den 1980er-Jahren gern gesehene Gäste in vielen Wohn- und Kinderzimmern: He-Man und sein Widersacher Skeletor. Bild: NBC UNIVERSAL International GmbH / Collage: Joyn

Bald kämpft der tapfere He-Man wieder gegen den bösen Skeletor. Die Namen sagen dir nichts? Wir verraten dir, wo du die Charaktere kennenlernen kannst und mit welcher Vorbereitung alte und neue Fans im Kino noch mehr Spaß mit dem neuen Film "Masters of the Universe" haben werden.

Am 4. Juni 2026 kehren die "Masters of the Universe" ins Kino zurück. Obgleich die neue Interpretation der Kult-Charaktere, die einst als Spielzeug- und Hörspielfiguren ihren Siegeszug antraten, eine neue, völlig unabhängige Geschichte präsentiert, baut der Kinofilm doch auf eine mehr als vier Jahrzehnte alte Mythologie auf. Für alle Kinder der Achtzigerjahre, deren Spielzeugkisten und Kassettenregale mit He-Man-Produkten nur so vollgestopft waren, wird es ein nostalgisches Wiedersehen werden. Die beliebten Charaktere, Orte und Ereignisse von damals noch einmal neu zu erleben, dürfte bei so manchem Fan wehmütige Gefühle auslösen. Schwieriger wird's da schon für das Nachwuchs-Publikum. Zwar gab es in den vergangenen Jahren immer wieder neue He-Man-Geschichten in Form von Streaming-Serien und Comic-Heften. Doch an den großen "Masters of the Universe"-Hype von einst konnte bisher keine moderne Variante anknüpfen. Das könnte sich mit dem neuen Film ändern, sofern Scharen von Eltern gemeinsam mit ihren Kids ins Kino gehen, um der Faszination für das Franchise neues Leben einzuhauchen.

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Nostalgie und Neuanfang: Wichtiges Vorwissen für den neuen "He-Man"-Film Bereits in den Trailern zu "Masters of the Universe" wird deutlich: Wer He-Man, Skeletor und Co. schon kennt, dürfte mit der Neuinterpretation noch mehr Spaß haben. Der Film wartet offensichtlich mit reichlich Anspielungen, Easter Eggs und Meta-Gags zur Erfolgsserie von damals auf. Zum Glück bedarf es zum Nachholen des Vorwissens keiner langwierigen Vorbereitung! Schon weniger als anderthalb Stunden Cartoons sollten genügen, um bestens informiert zu sein. Drei kurze Episoden der Originalserie bringen die wichtigsten Charaktere und zentralen Elemente der He-Man-Mythologie ausreichend nahe.

Diese drei He-Man-Episoden solltest du vor "Masters of the Universe" gesehen haben Für Einsteiger:innen empfehlen wir diese drei Folgen von "He-Man and the Masters of the Universe":

Staffel 1, Folge 4: "Der Diamant des Verschwundenen" Wenngleich "Der Diamant des Verschwundenen" in der Produktionsreihenfolge bereits die vierte Folge war, wurde diese Episode ursprünglich als erste veröffentlicht. Damit bietet sie den perfekten Ausgangspunkt für alle Neulinge, denn mit dieser Geschichte fing auch für die Zuschauer:innen im Jahr 1983 alles an.

Staffel 2, Folge 8: "Die Abstammung der Sorceress" Die Sorceress ist eine der zentralen Figuren der He-Man-Mythologie und wird dem finalen Trailer nach auch im neuen Kinofilm eine entscheidende Rolle spielen. Diese Cartoon-Episode thematisiert ihre Vorgeschichte, die eng mit der Historie von He-Mans Festung Castle Grayskull verbunden ist. Die Burg ist die Quelle der magischen Kraft, der He-Man seine Stärke verdankt.

Staffel 2, Folge 31: "Wie Cringer zu Battlecat wurde" Wirklich viel Zeit verwendet die Serie nicht darauf, die Entstehungsgeschichte ihrer Welt und Charaktere zu erzählen. Eine der wenigen Ausnahmen ist diese Episode, in der in Form einer Rückblende enthüllt wird, wie sich Prinz Adam und Cringer kennenlernten, bevor der ängstliche Tiger schließlich zu He-Mans mutigem Mitstreiter wurde.

Allein mit diesen drei kurzen Geschichten - pro Episode circa 22 Minuten - bekommen neue Zuschauerinnen und Zuschauer schon einen guten Eindruck von der originalen Kult-Serie. Mit diesem Wissen sind die Anspielungen, die der neue Film bereithält, leicht zu entdecken und verstehen.